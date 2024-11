Cinco tés que pueden ayudarte a dormir más rápido (y mejor)

Tomar una taza de té antes de dormir es uno de los grandes placeres de la vida adulta. Y es que los tés herbales fueron usados durante siglos para calmar la ansiedad, relajarse y conciliar el sueño. Si querés disfrutar de un delicioso té antes de acostarte, tomá en cuenta que no todas las variedades funcionan de la misma manera. Algunos tés como el té blanco o el té negro pueden contener cafeína, que promueve el efecto contrario.

Estos son cinco tés naturales con propiedades que te ayudarán a dormir profundamente.

¿Qué tés ayudan a dormir mejor?

Té de pasiflora

Esta planta trepadora, también conocida como flor de la pasión, fue utilizada históricamente como una medicina herbal. La pasiflora puede ayudar a calmar la ansiedad y combatir el insomnio, así que un té de pasiflora puede ser efectivo para dormir profundamente y por más tiempo.

El té de pasiflora puede ayudar a combatir el insomnio. Canva

Si estás embarazada o en periodo de lactancia, no bebas este té. De acuerdo con WebMD, algunos estudios muestran que la pasiflora puede provocar contracciones del útero y la información sobre sus efectos en la leche materna aún es insuficiente. Lo mejor es no consumir pasiflora durante esta etapa y consultar antes con tu médico.

Té de lavanda

La lavanda es una de las plantas más reconocidas por sus propiedades relajantes y su delicioso aroma. Tiene un efecto calmante que ayuda a relajar los músculos e incluso a reducir el dolor, pues también es analgésica.

La lavanda tiene efectos calmantes y analgésicos. Canva

Beber un té de lavanda antes de dormir no solo puede ayudar a dormir, sino también a mejorar considerablemente la calidad del sueño. De acuerdo con un estudio de 2020 publicado en Science Direct, las personas adultas mayores que bebieron té de lavanda dos veces al día presentaron niveles reducidos de ansiedad y depresión.

Té de manzanilla

La flor de manzanilla tiene propiedades antiinflamatorias y sedantes, por lo que además de reducir el dolor ayuda a tratar el insomnio. Este estudio de 2019 sobre los beneficios de la manzanilla encontró que es efectiva y segura para mejorar la calidad del sueño e incluso ayuda con los síntomas del trastorno de ansiedad generalizada.

Además de ayudar a dormir, el té de manzanilla tiene propiedades antiinflamatorias. Canva

Té de valeriana

La valeriana fue utilizada desde tiempos de la antigua Grecia y Roma para tratar el insomnio, los dolores de cabeza y los cólicos. Hoy en día usamos la raíz de la planta, principalmente, para tratar el insomnio, además del síndrome premenstrual, la ansiedad y la migraña.

El té de valeriana es uno de los más utilizados para dormir. Canva

Según información del National Center for Complementary and Integrative Health, aún no existen estudios suficientes sobre los efectos de la valeriana durante el embarazo y la lactancia. Si ese es tu caso, es mejor evitarla por completo y consultar con tu médico.

Té de magnolia

Además de sus propiedades antisépticas, esta flor también ayuda a calmar la ansiedad. Si tomás una taza de té de magnolia una hora antes de ir a la cama, esta puede ayudar a relajarte y alcanzar el sueño profundo.

El té de magnolia también puede ayudar a calmar la ansiedad. Canva

Así como la pasiflora, la flor de magnolia puede provocar contracciones del útero. Como se indica en WebMD, aún no existen estudios suficientes para determinar el riesgo de consumirla durante el embarazo y la lactancia, así que es mejor evitarla en ambas etapas.

Temas SaludDescanso