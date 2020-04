Cinco vinos argentinos obtienen 100 puntos de la crítica internacional

El crítico norteamericano James Suckling destacó vinos de Mendoza y también de Patagonia Fuente: LA NACION

Sebastián A. Ríos 2 de abril de 2020

Una gran noticia para el vino argentino, una buena en medio de tanta cuarentena. El crítico de vinos norteamericano James Suckling dio a conocer su informe anual sobre la Argentina en el que otorgó el "puntaje perfecto" a no uno, sino cinco vinos argentinos.

"Todos estos vinos de 100 puntos compartieron la estructura y la precisión de los mejores vinos de la Tierra, desde el primer burdeos de crecimiento y el gran cru Borgoña hasta los cabernets de Napa Valley y los tintos súper toscanos. Mostraron la pureza y singularidad que destaca los suelos únicos, climas y añadas de Argentina", escribió James Suckling en su reciente informe.

¿Cuáles son los vinos de 100 puntos? La bodega Catena Zapata y su enólogo Alejandro Vigil tiene dos en la lista: Adrianna Vineyard River Stones Malbec 2018 y White Bones Chardonnay 2018; también está Viña Cobos, con su Viña Cobos Malbec 2017, y Terrazas de los Andes con su Cheval des andes 2017. Hasta aquí todo es Mendoza, pero también hubo un lugar destacado para la Patagonia: Chacra 32 2017, de Bodega Chacra.

"Este año es el mejor para vinos de Argentina. Hicimos nuestro viaje anual a Buenos Aires y Mendoza en febrero y encontramos no menos de cinco vinos de 100 puntos, así como cientos de otros vinos de excelente calidad que tienen un precio amigable -comentó James Sucking-. He estado yendo a Argentina a probar cada año durante los últimos seis años y nunca he encontrado tantos vinos excelentes y sobresalientes en todos los niveles de precios. Es un año de referencia para esta nación productora de vino."