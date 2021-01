Claromecó: se fueron de vacaciones y un lobo marino se instaló a vivir con ellos

La periodista Agustina Muda disfrutaba de unas vacaciones en familia en la localidad de Claromecó cuando la naturaleza la sorprendió en la propia puerta de su domicilio veraniego. Es que, desde el viernes 8 de enero y durante más de una semana, ella tuvo prácticamente todos los días a un elefante marino recostado en el frente de su casa.

Encontró un elefante marino en la puerta de su casa en Claromecó.- Fuente: Instagram

El particular animal, que los vecinos bautizaron Kó, había salido del mar para cambiar su pelaje. Finalmente, en la mañana de este domingo, luego de pasar las últimas horas en tierra en la puerta de la casa de Agustina, que registró todo el proceso del animal en sus redes sociales, el elefante marino regresó al océano.

“¡Tengo un elefante marino en casa! ¡Desde las 8 de la mañana tenemos visitas!”, escribió Agustina en su cuenta de Instagram el pasado viernes 8 de enero. La periodista, que conduce junto a Marcelo Bonelli el ciclo Arriba Argentinos (eltrece) y también es productora periodística en TN, pero en el momento de llevarse la sorpresa de la visita de Kó, se encontraba de vacaciones con su esposo y sus dos hijas en la ciudad balnearia de Claromecó.

Kó estuvo casi un mes en tierra para cambiar el pelaje y volvió esta mañana al océano COA Tres Cauqenes

Junto al posteo, ella subió un video del enorme animal marino, recostado y moviendo las aletas en lo que parece ser el acceso para autos de su vivienda de verano, que se encuentra a pocos metros del mar.

“Kó tiene 2 años y está cambiando el pelaje -escribió Agustina en el mismo posteo-. Durante aproximadamente un mes salen del agua para vivir ese proceso. No comen ni toman agua. Descansan para cargar energía. Todavía le faltan unos días para volver al mar”.

El animal fue visto por primera vez en la playa de Claromecó alrededor del 26 de diciembre, pero apareció en casa de la periodista unos días después. A partir de ahí, ella realizó un pormenorizado informe de lo que el animal marino día tras días, con imágenes que acompañaban los reportes, que llevaban como título: “Tengo un elefante marino en casa”.

Así, los seguidores de Instagram de la conductora supieron que Kó estuvo varios días en el acceso de su domicilio, pero también que se marchó un par de jornadas para “visitar” a otros vecinos de la zona. Sin embargo, el sábado, el día antes de retornar vez al océano, el elefante marino volvió a tirarse en la entrada del domicilio estival de Agustina, quizás como una manera de despedirse de ella y de su familia.

El animal cambió su pelaje y regresó al mar Facebook COA Tres Cauquenes

Para dar una información más completa del animal marino que la sorprendió en las vacaciones, la periodista escribió en uno de sus posteos una serie de datos que ella misma se encargó de averiguar consultando a guardafaunas de la zona. Así, supo que Kó no come nada ni toma agua durante el tiempo que cambia el pelaje, no hay que mojarlo aunque esté fuera del mar y no hay que acercarse a él ni molestarlo. La joven agregó que este animal no tiene todavía su característica trompa, porque ese rasgo anatómico recién aparece cuando el animal es adulto, alrededor de los ocho años de vida.

El elefante marino de unos dos años fue hallado en la puerta de su casa el pasado viernes 8 de enero por la periodista Agustina Muda, que hizo un seguimiento de su estadía en tierra en su cuenta de Instagram COA Tres Cauquenes Facebook

Finalmente, en una historia posteada esta mañana, anunció que Kó regresó al mar. “Así terminan las vacaciones y este amor de verano”, escribió junto a un video que registra el momento en que Kó se zambulle para reencontrarse con su colonia unos cuántos kilómetros más al sur, en las costas de Puerto Madryn.

El regreso de Kó al mar luego de un mes de cambiar el pelaje. Fuente: Facebook Radio Comunidad Claro

Según lo informado por la Radio Comunidad de Claromecó, el animal hizo su ingreso al mar a las 10.30 de la mañana del domingo. Durante su estadía en tierra, Kó fue protegido y seguido de cerca por voluntarios de COA Tres Cauquenes, una organización local sin fines de lucro que se dedica al cuidado de las aves y de la fauna del lugar.