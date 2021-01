Larisa Serrano Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de enero de 2021 • 00:21

Es frecuente encontrar algunos bichitos en paquetes de cereales que dejamos abiertos. Para evitar el desperdicio y la fea sensación, hay que tener en cuenta el lugar y el cómo del guardado.

En frutas, verduras, carne o pescado se sabe que debemos controlar al máximo la conservación porque se consideran frescos y más delicados, en el caso de los alimentos secos, como los cereales o las legumbres, aunque los riesgos no sean los mismos también debemos prestarse atención a cómo los almacenamos y conservamos.

Para que duren más tiempo, una vez abiertos, es preferible ponerlos en recipientes herméticos en un lugar seco, dentro de la alacena o mueble. Si no se almacenan bien, no quedan bien tapados, o se deja el paquete abierto, lo más probable es que no duren más de un mes y que, seguramente, se llene de pequeños insectos que los echarán todo a perder.

Tres pasos clave para conservarlos de manera correcta

Higiene : es fundamental chequear que todo esté limpio antes de almacenar los alimentos, tanto el recipiente como la alacena o estante. Si la superficie o frasco están sucios, puede favorecer el desarrollo de plagas.

: es fundamental chequear que todo esté limpio antes de almacenar los alimentos, tanto el recipiente como la alacena o estante. Si la superficie o frasco están sucios, puede favorecer el desarrollo de plagas. Mantenimiento : Revisar si el lugar donde vamos a guardarlo está en buen estado. Arreglar cualquier tipo de grieta o rajadura del lugar (estante, alacena o mueble) donde vamos a almacenarlos. Sellar agujeros y verificar el estado de alacenas de aglomerado para eliminar posibles refugios, sobre todo cuando puedan tener algo de humedad.

: Revisar si el lugar donde vamos a guardarlo está en buen estado. Arreglar cualquier tipo de grieta o rajadura del lugar (estante, alacena o mueble) donde vamos a almacenarlos. Sellar agujeros y verificar el estado de alacenas de aglomerado para eliminar posibles refugios, sobre todo cuando puedan tener algo de humedad. Guardado: los insectos se sienten atraídos por la humedad. Por lo tanto, cualquier bolsa que se encuentre en lugares con un alto índice de vapor o agua, puede ser afectada. Por esa razón, hay que evitar almacenar estos alimentos muy cerca de la cocina, ya que es uno de los lugares con más humedad de la casa. En cuanto al recipiente, mientras más hermético sea, mucho mejor y durante más tiempo tendrás tus cereales y legumbres.