Dónde conseguir despensas y alimentos gratis en Texas en el mes de diciembre 2025
Algunos de los beneficios tienen requisitos y condiciones para que las personas las reciban
- 4 minutos de lectura'
Diversas organizaciones en Texas se han unido para garantizar que las familias que enfrentan inseguridad alimentaria puedan acceder a comidas y productos básicos durante diciembre de 2025. Entre ellas destacan North Texas Food Bank (NTFB) y Caridades Católicas de Dallas, que continúan distribuyendo alimentos sin costo cada semana a quienes los necesiten.
En dónde conseguir comida gratis en Texas en diciembre de 2025
Durante el mes de diciembre, bancos de alimentos, despensas comunitarias y organizaciones locales ofrecen comidas gratuitas y productos frescos en distintos puntos de Texas, según Dallas News. Entre las instituciones participantes están NTFB, Dallas College, Caridades Católicas de Dallas y Tarrant Area Food Bank (TAFB)
North Texas Food Bank (NTFB)
NTFB distribuye alimentos en iglesias, escuelas y centros comunitarios del norte de Texas, en colaboración con Caridades Católicas. Algunas organizaciones establecen ciertos requisitos para recibir apoyo, por lo que se recomienda verificar las reglas de cada sede.
Despensas móviles – Caridades Católicas de Dallas (CCD)
CCD ofrece despensas móviles y fijas para beneficiarios de programas como SNAP, TANF, SSI, NSLP, Medicare o Medicaid. Las familias con ingresos por debajo del índice de pobreza pueden solicitar ayuda mostrando una identificación. Una vez inscritas, pueden acceder a una despensa una vez al mes.
Dallas College: despensas fijas y acceso para la comunidad
Los colegios comunitarios de Dallas mantienen despensas abiertas para estudiantes de lunes a jueves. Los viernes, cualquier persona puede acudir para obtener alimentos sin costo, desde refrigerios hasta pañales. Además, los miembros de la comunidad pueden acceder a ropa durante los Días de Despensa Comunitaria, con un límite de cinco prendas al mes.
Sedes de Dallas College con despensa abierta los viernes:
- Brookhaven – J Building, Room J104
- Cedar Valley – B Building, Room B116
- Eastfield – B Building, Room B1702
- Mountain View – S Building, Room S1016
- North Lake – A Building, Room A262
- Richland – El Paso Hall, Room E030
- Pleasant Grove Center – First Floor, Room 102
- West Dallas Center – Room W163
Despensas gratis en el condado de Tarrant, Dallas
El Tarrant Area Food Bank reparte despensas gratuitas en más de 50 localidades del condado. La organización comparte un calendario mensual con horarios y fechas específicas para diciembre de 2025.
Los lugares donde se repartirán despensas este mes, por ciudad, son los siguientes:
Arlington
- 76010 – RCCG City of Truth2015 S Cooper St. • 1er sábado de cada mes • 16:00 hs
- 76012 – Arlington Chinese Church805 Oakwood Ln • 4.º sábado de cada mes • Sin horario fijo
- 76015 – Arlington Charities811 Secretary Dr • 4.º viernes de cada mes • Sin horario fijo
- 76016 – St Peter and Paul Church3900 Morris Ln • 4.º sábado de cada mes • Sin horario fijo
- 76018 – Arlington Charities MP2045 Green Oaks Blvd • 2.º sábado • 9:00 hs
- 76018 – TCC Southeast MP2100 Southeast Pkwy • 3.er viernes • 11:00 hs
- 76018 – Household of Faith5001 New York Ave • 4.º viernes • 10:00 hs
Fort Worth
- 76102 – Greenway Church1816 Delga St • 4.º martes • Sin horario fijo
- 76134 – RCCG Fountain of New Covenant6262 S Freeway • 2.º sábado • 10:00 hs
- 76135 – Lighthouse Fellowship7200 Robertson Rd • 2.º jueves • 17:00 hs
- 76137 – Glenview Baptist Church4805 NE Loop 820 • 3.er miércoles • 17:00 hs
- 76148 – The House Denton Hwy6800 Denton Hwy • 2.º y 4.º sábado • Sin horario fijo
- 76164 – Clinton Avenue Baptist MP2627 Clinton Ave • 3.er sábado • 11:00 hs
- 76179 – Cross Point Nazarene Church3000 NW Loop 820 • 1.er sábado • 13:00 hs
Hurst
- 76053 – FUMC Hurst521 W Pipeline Rd
- 2.º viernes • 9:00 hs
- 4.º lunes • 16:00 hs
- 76053 – Hurst Mobile Pantry824 W Pipeline Rd • 4.º sábado • Sin horario fijo
Lewisville
- 75067 – RCCG Jesus House Denton1316 W Main Street • 2.º sábado • 10:30 hs
- 75067 – Westside Baptist Church900 Bellaire Blvd • 4.º sábado • 9:30 hs
Otras organizaciones que dan alimentos gratis en Texas
Además de estas despensas y bancos de alimentos gratuitos en Texas, estas son otras organizaciones que también ofrecen alimentos gratuitos:
- OurCalling Inc.1702 S Cesar Chavez Blvd., Dallas
- SoupMobile3017 Commerce St., Dallas
- Dallas Life Foundation1100 Cadiz, Dallas
- Family Gateway711 S. St. Paul, Dallas
- CitySquare1610 South Malcolm X Blvd., Ste. 350, Dallas