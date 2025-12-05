Dónde conseguir despensas y alimentos gratis en Texas en el mes de diciembre 2025

Diversas organizaciones en Texas se han unido para garantizar que las familias que enfrentan inseguridad alimentaria puedan acceder a comidas y productos básicos durante diciembre de 2025. Entre ellas destacan North Texas Food Bank (NTFB) y Caridades Católicas de Dallas, que continúan distribuyendo alimentos sin costo cada semana a quienes los necesiten.

En dónde conseguir comida gratis en Texas en diciembre de 2025

Durante el mes de diciembre, bancos de alimentos, despensas comunitarias y organizaciones locales ofrecen comidas gratuitas y productos frescos en distintos puntos de Texas, según Dallas News. Entre las instituciones participantes están NTFB, Dallas College, Caridades Católicas de Dallas y Tarrant Area Food Bank (TAFB)

Los Colegios Comunitarios y Comunidades Católica regalan ropa además de alimentos (FB catholiccharitiesdallas)

North Texas Food Bank (NTFB)

NTFB distribuye alimentos en iglesias, escuelas y centros comunitarios del norte de Texas, en colaboración con Caridades Católicas. Algunas organizaciones establecen ciertos requisitos para recibir apoyo, por lo que se recomienda verificar las reglas de cada sede.

Despensas móviles – Caridades Católicas de Dallas (CCD)

CCD ofrece despensas móviles y fijas para beneficiarios de programas como SNAP, TANF, SSI, NSLP, Medicare o Medicaid. Las familias con ingresos por debajo del índice de pobreza pueden solicitar ayuda mostrando una identificación. Una vez inscritas, pueden acceder a una despensa una vez al mes.

Dallas College: despensas fijas y acceso para la comunidad

Los colegios comunitarios de Dallas mantienen despensas abiertas para estudiantes de lunes a jueves. Los viernes, cualquier persona puede acudir para obtener alimentos sin costo, desde refrigerios hasta pañales. Además, los miembros de la comunidad pueden acceder a ropa durante los Días de Despensa Comunitaria, con un límite de cinco prendas al mes.

Sedes de Dallas College con despensa abierta los viernes:

Brookhaven – J Building, Room J104

– J Building, Room J104 Cedar Valley – B Building, Room B116

– B Building, Room B116 Eastfield – B Building, Room B1702

– B Building, Room B1702 Mountain View – S Building, Room S1016

– S Building, Room S1016 North Lake – A Building, Room A262

– A Building, Room A262 Richland – El Paso Hall, Room E030

– El Paso Hall, Room E030 Pleasant Grove Center – First Floor, Room 102

– First Floor, Room 102 West Dallas Center – Room W163

Despensas gratis en el condado de Tarrant, Dallas

El Tarrant Area Food Bank reparte despensas gratuitas en más de 50 localidades del condado. La organización comparte un calendario mensual con horarios y fechas específicas para diciembre de 2025.

Tarrant Food Bank brinda despensas y alimentos en 50 puntos del condado cada mes (TAFB)

Los lugares donde se repartirán despensas este mes, por ciudad, son los siguientes:

Arlington

76010 – RCCG City of Truth 2015 S Cooper St. • 1er sábado de cada mes • 16:00 hs

2015 S Cooper St. • 1er sábado de cada mes • 16:00 hs 76012 – Arlington Chinese Church 805 Oakwood Ln • 4.º sábado de cada mes • Sin horario fijo

805 Oakwood Ln • 4.º sábado de cada mes • Sin horario fijo 76015 – Arlington Charities 811 Secretary Dr • 4.º viernes de cada mes • Sin horario fijo

811 Secretary Dr • 4.º viernes de cada mes • Sin horario fijo 76016 – St Peter and Paul Church 3900 Morris Ln • 4.º sábado de cada mes • Sin horario fijo

3900 Morris Ln • 4.º sábado de cada mes • Sin horario fijo 76018 – Arlington Charities MP 2045 Green Oaks Blvd • 2.º sábado • 9:00 hs

2045 Green Oaks Blvd • 2.º sábado • 9:00 hs 76018 – TCC Southeast MP 2100 Southeast Pkwy • 3.er viernes • 11:00 hs

2100 Southeast Pkwy • 3.er viernes • 11:00 hs 76018 – Household of Faith5001 New York Ave • 4.º viernes • 10:00 hs

Fort Worth

76102 – Greenway Church 1816 Delga St • 4.º martes • Sin horario fijo

1816 Delga St • 4.º martes • Sin horario fijo 76134 – RCCG Fountain of New Covenant 6262 S Freeway • 2.º sábado • 10:00 hs

6262 S Freeway • 2.º sábado • 10:00 hs 76135 – Lighthouse Fellowship 7200 Robertson Rd • 2.º jueves • 17:00 hs

7200 Robertson Rd • 2.º jueves • 17:00 hs 76137 – Glenview Baptist Church 4805 NE Loop 820 • 3.er miércoles • 17:00 hs

4805 NE Loop 820 • 3.er miércoles • 17:00 hs 76148 – The House Denton Hwy 6800 Denton Hwy • 2.º y 4.º sábado • Sin horario fijo

6800 Denton Hwy • 2.º y 4.º sábado • Sin horario fijo 76164 – Clinton Avenue Baptist MP 2627 Clinton Ave • 3.er sábado • 11:00 hs

2627 Clinton Ave • 3.er sábado • 11:00 hs 76179 – Cross Point Nazarene Church3000 NW Loop 820 • 1.er sábado • 13:00 hs

Hurst

76053 – FUMC Hurst 521 W Pipeline Rd

521 W Pipeline Rd 2.º viernes • 9:00 hs



4.º lunes • 16:00 hs

76053 – Hurst Mobile Pantry824 W Pipeline Rd • 4.º sábado • Sin horario fijo

Lewisville

75067 – RCCG Jesus House Denton 1316 W Main Street • 2.º sábado • 10:30 hs

1316 W Main Street • 2.º sábado • 10:30 hs 75067 – Westside Baptist Church900 Bellaire Blvd • 4.º sábado • 9:30 hs

North Texas Food Bank se unió con Caridades Católicas de Dallas para dar alimentos (FB northtexasfoodbank)

Otras organizaciones que dan alimentos gratis en Texas

Además de estas despensas y bancos de alimentos gratuitos en Texas, estas son otras organizaciones que también ofrecen alimentos gratuitos:

OurCalling Inc. 1702 S Cesar Chavez Blvd., Dallas

1702 S Cesar Chavez Blvd., Dallas SoupMobile 3017 Commerce St., Dallas

3017 Commerce St., Dallas Dallas Life Foundation 1100 Cadiz, Dallas

1100 Cadiz, Dallas Family Gateway 711 S. St. Paul, Dallas

711 S. St. Paul, Dallas CitySquare1610 South Malcolm X Blvd., Ste. 350, Dallas