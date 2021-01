¿Cocina rápida o elaborada? Cómo es y qué prefiere cada signo a la hora de comer

Los largos días pandémicos de quedarse en casa y el fenómeno de MasterChef Celebrity pusieron de relieve un gran fanatismo masivo por la comida en general y la cocina en particular. Damián Betular, jurado estrella del reality dijo hace poco que “Cocinar es dar amor”.

Desde la astrología, ¿qué podemos decir del zodíaco y la cocina? ¿Hay características comunes según los astros? ¿Se puede explicar porqué algunos dedican más tiempo a hacer una comida elaborada y otros resuelven sus cenas más expeditivamente? ¿Quién pide siempre en el mismo delivery? ¿Quién gasta más dinero yendo a restaurantes lujosos y quién busca el mejor precio? Muchas de estas simples preguntas pueden ser un buen ejercicio de autoconocimiento si descubrimos cuál es nuestra carta natal y conocemos qué signos del zodíaco predominan en nuestra estructura energética. Para averiguar la carta natal hay varios sitios en internet que lo responden a partir de la fecha, hora y lugar de nacimiento. Mientras esperamos que se lance la próxima temporada de MasterChef Celebrity, podemos ver cómo nos relacionamos con la comida y la cocina según nuestro signo.

Aries

Este signo de fuego cocina rápido, como para sacárselo de encima. Si va a un restaurante y hay lista de espera no duda en irse a otro lugar. La energía de Aries se relaciona con los cuchillos, así que posiblemente tenga un talento innato para picar y cortar velozmente aunque de forma un poco desprolija. La paciencia no es lo suyo, así que el desafío está en no arrebatar lo que cocina.

Tauro

Este signo de tierra se asocia especialmente con el disfrute de los placeres terrenales y la comida. Tauro se caracteriza por su lentitud y este rasgo se refleja en su modo de cocinar: paso a paso, a fuego lento, con paciencia. El lema “quien sabe comer, sabe esperar” le sienta bien. Suele ser muy bueno con las especies para generar ricos sabores. En su casa siempre hay stock de rica comida.

Géminis

Este signo de aire es muy curioso, de allí que siempre quiera cocinar y/o probar cosas nuevas. Su forma de cocinar es jugando, de forma experimental. Por ejemplo, Germán Martitegui es de este signo y el rasgo principal de su cocina es que en lugar de hacer un gran plato único ofrece varios pequeños y hechos con variedad de ingredientes. Como lo suyo es el multitasking es posible que si cocina haga otra cosa al mismo tiempo.

Cáncer

Este signo de agua se relaciona afectivamente con la cocina y la comida. La frase “cocinar es dar amor” le cuadra perfectamente. Su mayor talento está en mantener las tradicionales recetas familiares. Cocinar en su casa e invitar a sus queridos es un gran plan, más que ir a comer a un restaurante. Su especialidad son los guisos, las sopas y las comidas calientes y nutritivas.

Leo

Este signo de fuego es muy expresivo y le gusta mostrarse, así que cuando cocina seguramente tenga una cámara de fotos cerca para tomar registro y exhibir en redes su creación; lo mismo si va a comer a algún lugar: la experiencia incluirá selfie con la comida. Suele cocinar con rapidez. Su especialidad es el asado, y si incluye aplauso, mejor.

Virgo

Este signo de tierra se asocia con el método, de allí que su forma de cocinar posiblemente sea rigurosa, siguiendo una receta precisa en sus indicaciones y cantidades de ingredientes. Su talento es la organización así que puede prever la hidratación de legumbres la noche anterior e incluso lidiar muy bien con un freezer lleno de alimentos y sus respectivas etiquetas. Su talento: la limpieza de la mesada aun mientras cocina.

Libra

Este signo de aire se relaciona con el encuentro de a dos, de allí que su forma de cocinar posiblemente esté asociada a un momento de disfrute compartido con la pareja. Libra es energía de estética así que probablemente sus platos tengan una presentación muy bella, incluso una decoración especial. Lo que más le gusta: tener una cita en un restaurante lindo.

Escorpio

Este signo de agua se ubica en la rueda zodiacal en eje complementario con Tauro. Quizás eso explique que su relación con la comida sea muy intensa y apasionada. Su forma de cocinar puede ser incorporando hongos, levaduras y fermentos. Come de todo, no le hace asco a nada.

Sagitario

Este signo de fuego se asocia con los banquetes y las celebraciones. Por eso, su forma de cocinar es exagerada y muy abundante. Confía en sus capacidades culinarias y siempre está desafiándose con nuevas recetas, mejor aún si son de platos extranjeros y con sabores exóticos.

Capricornio

Este signo de tierra es muy estructurado y austero. Su relación con la comida puede ser operativa y funcional y posiblemente prefiera no gastar de más en un restaurante lujoso. Por otro lado como es un signo muy hacedor y trabajador si le toca cocinar se lo pondrá como objetivo y lo hará con compromiso.

Acuario

Este signo de aire puede tener una relación desapegada con la comida. Sin embargo, también puede ser muy creativo e innovador en su forma de cocinar. Por ejemplo, Claudia Villafañe, la reciente ganadora de MasterChef Celebrity, recibió como halago del jurado que había hecho un plato de sabores etéreos a partir de combinar ingredientes que no suelen ir juntos, como una burrata con frutillas, albahaca, tomates confitados y etchalote. También puede ser el rey de las apps de deliveries.

Piscis

Este signo de agua también puede tener una relación distante o no especialmente fanático de la comida pero sin dudas cuando le toca cocinar lo suyo son los sabores sutiles y delicados, con frutas y verduras de temporada. Sabe cómo transformar el momento de cocinar en algo mágico, un ritual. Lo que no puede faltar: una copa de vino para acompañar.