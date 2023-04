Coleccionar Matches: ¿qué pasa con el modo goblin, o la ley del menor esfuerzo romántico?

LA NACION

Las relaciones románticas están entrando en un peligroso modo goblin. Coleccionar matches en las redes de citas (para no consumar jamás), más que narcisismo o histeria parece síntoma de una extraña pereza ante el contacto real. Queremos encontrar pareja, conocer a alguien especial…pero inmediatamente saboteamos la oportunidad cayendo en la ley del menor esfuerzo: si el otro no da el primer paso, no lo damos. Peor que el gosthing es esta suerte de quiet quitting o ‘renuncia silenciosa’ al romance.

El fenómeno conocido como goblin aplica a todos los ámbitos de la vida contemporánea. En 2022 la palabra fue la más votada entre los lectores del diccionario Oxford, junto con el término “metaverso” y el hashtag “IStandWith” (“yo voy con” o “yo apoyo a” creado para mencionar nombres de figuras públicas). Más de 340.000 personas encuestadas dijeron haberla usado, y escuchado, con más frecuencia en el contexto de conversaciones acerca del trabajo, especialmente en torno a la famosa “gran renuncia” pospandemia. Aunque las cifras globales sugieren que muchos individuos decidieron pegar el volantazo y dejar un trabajo que no les daba satisfacciones, lo cierto es que más del 80% de los individuos necesita pagar las cuentas a fin de mes y no tiene espalda para semejante decisión. La gran renuncia parece una gran mentira, aunque es cierto que hay quienes decidieron renunciar sin renunciar, es decir, ponerse en modo goblin o trabajar a reglamento. En el amor es más o menos lo mismo.

La significación contemporánea del término se asocia a la figura de un personaje popular surgido de la literatura centroeuropea, un duende medio maléfico, egoísta y con ningún interés en hacer el bien. En el plano laboral describe a alguien incapaz de colaborar con sus compañeros de trabajo, alquien que cumple a desgano con sus tareas como forma de protesta y que suele representarse tirado en un sofá mirando televisión o en pijama, sin pisar la ducha durante días, chequeando sus redes sociales. El mismo diccionario define el “modo goblin” como un tipo de comportamiento autoindulgente, vago, perezoso o egoísta de una manera que rechaza normas y las expectativas sociales. Esa romantización de la dejadez está cambiando el mundo, incluso en el de los vínculos. “Dado el año que hemos experimentado, modo goblin concuerda con todos los que nos sentimos sobrepasados. Es un alivio saber que no somos siempre esos yoes idealizados que presentamos en nuestras cuentas de Instagram y Tik Tok. Esto lo ha demostrado el notable aumento de plataformas como BeReal, donde los usuarios comparten sus imágenes sin editar, muchas veces captando momentos autoindulgentes de sí mismos, en modo goblin” decía en un comunicado de prensa Casper Grathwohl, director del diccionario Oxford. “El modo duende es como cuando te despiertas a las 2 am y te arrastras a la cocina usando nada más que una camiseta larga para hacer un refrigerio extraño, como queso derretido con galletas saladas. La gente está abrazando a su duende interior, y los votantes que eligen el ‘modo duende’ como la palabra del año nos dice que es probable que el concepto llegue para quedarse”, agregaba justificando esa pose de abulia.

En el ámbito de las relaciones sentimentales, ley del mínimo esfuerzo es una especie de pandemia silenciosa, una de las causas que separan a las parejas del siglo XXI, decía el psiquiatra Marcelo Cubellun. Y es la razón por la que cada vez hay más solteros tirados en el sofá, practicando swipe en las apps de citas, para luego no dar el paso jamás, pero al menos convencerse a sí mismos de que han hecho un esfuerzo por salir de su zona de confort...

