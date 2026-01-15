Comenzó la temporada de festivales japoneses: de Buenos Aires Matsuri a Bon Odori Sarmiento

“Los matsuri son festivales donde se expresa lo mejor de su cultura e identidad del Japón", describen. Con música, bailes, comida e importantes fuegos artificiales, están asociados al verano y al aire libre. El Bon Odori en especial (un festival de danza tradicional japonesa que se celebra en verano, para honorar a los ancestros) es un verdadero hito en su calendario. Una celebración alegre y comunitaria donde las personas se reúnen y bailan juntas al ritmo de la música tradicional y los tambores taiko.

Recreada en la Argentina de la mano de asociaciones japonesas y de la colectividad nikkei (descendientes de japoneses), el Bon Odori convoca hoy a miles de personas que mantienen la tradición vigente. Y enero es la fecha que marca el punto de partida del calendario anual.

Buenos Aires Matsuri 2026

En el marco de los 140 años de la inmigración japonesa, este fin de semana se celebra en la Ciudad de Buenos Aires Buenos Aires Matsuri, que va por su tercera edición. Será en el Mercat Villa Crespo, con entrada libre y gratuita. Allí se podrán recorrer más de 50 stands, con artesanías, manga, animé, indumentaria japonesa y objetos tradicionales. Habrá espacio para cosplayers y mucha música, con bandas en vivo, j-pop, tambores taiko y danzas tradicionales japonesas. El gran protagonista será el bon odori, la danza colectiva que simboliza comunidad y celebración, a cargo de Sarmiento Taiko.

Show de taiko, los tambores japoneses, en Mercat Villa Crespo Gentileza Mercat

La programación incluye una variedad de propuestas. El sábado, se presenta Kaori Ansinger, Kiseki, Taiko Mukaito, No Regrets Band, Metal Warrior y Ashibi Ashibi. El domingo subirá al escenario Kaori City Pop, habrá karaoke con Claudia Nishida, con Karen Yonashiro y de la mano de los Kondo, danza de Okinawa a cargo de Ryukyu Buyo, RKMD, la presentación de Mariano Takara

Para vivir la experiencia completa, dispondrán de puestos de street food con platos tradicionales japoneses. Con opciones desde 5000 pesos para degustar onigiri (bolitas de arroz), sando (sándwiches japoneses), karaage (pollo frito), yakitori (brochettes), takoyaki (bolitas de masas rellenas con pulpo), okonomiyaki (una especie de tortilla) y variedad de dulces tradicionales japoneses.

"Los matsuri son una forma de encontrarnos, de compartir y de mantener vivas las tradiciones” Gentileza Mercat

“La comunidad japonesa tiene un legado profundo en la Argentina, que se expresa en la gastronomía, la cultura y también en sus celebraciones. Los matsuri son una forma de encontrarnos, de compartir y de mantener vivas las tradiciones”, señala Sergio Asato, de Mercat Villa Crespo. Esta tercera edición de Buenos Aires Matsuri fue declarada de Interés Cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y cuenta con el apoyo de Buenos Aires Capital Gastronómica.

Cuándo: el 17 y 18 de enero

el 17 y 18 de enero Dónde: Mercat Villa Crespo (Thames 747, CABA)

Mercat Villa Crespo (Thames 747, CABA) Horarios: de 12 a 22

de 12 a 22 Entrada: libre y gratuita. No se suspende por lluvia

Un poco de Japón en Buenos Aires Gentileza Mercat

Festival japonés en José C. Paz

El sábado 24 se celebra en José C. Paz el tradicional XXII Festival Artístico y Bon Odori organizado por la Asociación Japonesa Sarmiento. Al estilo tradicional japonés, se realiza al aire libre, en el campo, en un predio lleno de stands de productos japoneses y variados puestos de comida.

“El crecimiento de los matsuri en Argentina responde a un interés genuino por la cultura japonesa entre las nuevas generaciones. No es solo la influencia del animé o la gastronomía: es la búsqueda de experiencias colectivas, rituales y significados que vuelvan a unirnos. Este año cumplimos 140 años de la llegada del primer inmigrante japonés a la Argentina, un hito que celebra el intercambio y la integración entre ambos pueblos”, explica Keika Furukawa, directora del Centro Cultural e Informativo de la Embajada del Japón en Argentina.

Bon odori, la danza comunitaria Asociación Japonesa Sarmiento

Habrá música en vivo, show de tambores japoneses de la mano de Sarmiento Taiko, y una presentación especial: la visita de la artista japonesa Yumi Matsuzawa. La voz detrás del icónico tema del animé Saint Seiya Hades participará de un meet & greet.

Todas las generaciones reunidas para celebrar Asociación Japonesa Sarmiento

Cuándo: sábado 24 de enero

sábado 24 de enero Dónde: Karaku-En, campo de deportes de la Asociación Japonesa Sarmiento ( Coronel Arias 3555, José C. Paz)

Karaku-En, campo de deportes de la Asociación Japonesa Sarmiento ( Coronel Arias 3555, José C. Paz) Horarios: desde las 18:30 hasta la 1

desde las 18:30 hasta la 1 Entrada: entrada general 10.000 pesos. Menores de 10 años inclusive y mayores de 70 años sin cargo. En caso de lluvia, se posterga al domingo 25 de enero de 18 a 24.

El baile comunitario, protagonista de los festivales japoneses Asociación Japonesa Sarmiento