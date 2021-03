“Comiendo arriba de un CV”: quiso hacer una broma, causó indignación en las redes y tuvo que pedir disculpas

Una usuaria de Instagram conocida como Pau Palumbo compartió una foto que generó el repudio de sus seguidores. En una de sus stories, la joven mostró una imagen de su almuerzo apoyado sobre un currículum vitae ajeno que se encontraba en un folio. “Estoy comiendo arriba de un CV que vinieron a dejar”, contó, en tono humorístico. Su publicación, sin embargo, causó una gran indignación en las redes sociales, por lo que tuvo que reconocer su error y pedir disculpas públicamente.

En la imagen que compartió Palumbo -desde una cuenta de Instagram que ahora fue eliminada- puede verse una milanesa napolitana apoyada sobre el CV impreso. Si bien se trató de una broma que la joven consideró “inocente”, para muchos internautas se trató de una falta de respeto hacia las personas que buscan trabajo. La foto se viralizó en Twitter y provocó un fuerte rechazo.

La publicación de Pau Palumbo que generó indignación en las redes

Ante la catarata de reacciones negativas, Palumbo respondió: “¿Para qué me siguen? ¿Quieren que coma arriba de sus CV o qué? Vayan a dormir, fantasmas”. Luego, a medida que la virulencia de los mensajes de otros usuarios comenzaba a escalar, empezó a mostrarse más sensible a las críticas. Finalmente, pidió disculpas y rogó que dejaran de enviarle mensajes con insultos.

“Voy a contar cómo fue todo porque ya me cansé de recibir amenazas de muerte, mensajes de hombres diciéndome que me van a buscar y violar, que me van a cortar la cara, gente pasándome fotos de armas, pasándome la dirección de mi casa, todos mis datos, mi documento, mi obra social, mi número teléfono. 50 mil mensajes de todas las redes sociales, amenazas a mi familia y más cosas”, escribió Palumbo.

Luego de las repercusiones, la joven reconoció su error y pidió que dejaran de intimidarla

“Para empezar, la foto viralizada de la comida está editada”, dijo. “Vinieron a dejar un CV. Le dije al chico que no me lo deje, que se lo lleve porque en mi trabajo no toman gente cuando dejan los CV. Además, le aclaré que los supervisores los tiran como en muchos lados y varias personas saben eso. Le dije eso dos veces para que directamente no se gaste en dejarlo pero me lo quiso dejar igual. Agarré y lo guardé (cuando dejan CV en este trabajo lo dejan arriba de mi mostrador)”, añadió.

“Eran las tres de la tarde, tuve tiempo de pedirme algo para comer, me dieron una bandeja de plástico con cubiertos de plástico que claramente no podía comer de ahí“, explicó. “Era lo único que tenía a mano, que podía usar. Ya sé que no tendría que haber subido ninguna historia ni nada, pero yo subo estupideces siempre, esto jamás pensé que iba a difundirse como se difundió. Pensé que iba a verlo la gente de mi Instagram y nadie más, pido perdón si alguien se sintió ofendido o algo por todo lo que pasó”, agregó.

“La gente de mi entorno, que me conoce de verdad, sabe cómo soy yo, sabe que no soy lo que me hicieron aparentar en la historia, ni una mala persona. Cada vez que tengo la oportunidad de ayudar a alguien, ayudo, y si alguien no me quiere creer, por lo menos queda en mí y en mi entorno”, expresó. “No tengo nada más para decir, pero me parece que ya se fue de las manos”. Por último, manifestó: “Ya sé que me equivoqué, ¿qué más querés que haga? No entiendo”.

LA NACION