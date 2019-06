Living responde. Consejos para armar un cuarto que te dé el descanso perfecto

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de junio de 2019

¡Cuántos empezamos por el living y llegamos sin energía ni recursos cuando llega el momento de decorar nuestro propio cuarto! Hablamos con la diseñadora de interiores Grace Devecyan reconocida por sus ambientaciones armoniosas, experta en géneros y con un envidiable manejo del color, para que nos diera pistas sólidas para encarar el proyecto. Además, les dejamos cientos de imágenes inspiradoras de nuestro Pinterest.

A la derecha de Grace Devecyan, el living de su propia casa, con vista al jardín. Crédito: Pompi Gutnisky

El exceso de cosas en el dormitorio no sólo te sobreestimula, sino que tiene el feo efecto de hacerte pensar en todos los "pendientes", algo que ataca el objetivo primordial del descanso.

¿Por qué un dormitorio armonioso es un verdadero "básico" para vivir bien?

Porque necesitamos ese refugio de sosiego, un espacio íntimo apacible. Yo tengo tres hijos y mi cuarto es casi el único lugar que puedo considerar propio [se ríe]. Desde siempre, mi estilo apunta a la decoración emocional.

¿Qué consejo le darías al que está por hacer/rehacer su cuarto?

Que se despoje de lo que ya no le sirve. No estoy hablando simplemente de esta cuestión del orden, tan de moda. En el cuarto en especial, no está bueno acumular porque se "ensucia" la escena innecesariamente. El exceso de cosas no solo te sobreestimula, sino que tiene el feo efecto de hacerte pensar en todos los "pendientes", algo que ataca el objetivo primordial del descanso.

En este dormitorio ambientado por Grace, base blanca y color y textura en los accesorios.

¿En qué le aconsejarías invertir como primera medida?

La gente suele invertir en lo que ven los demás. Ojo, que es algo que entiendo perfectamente: a mí me encanta recibir en casa y es muy natural empezar por el living. Pero hay que rever esa escala de prioridades: tener tu dormitorio lindo y bien te ayuda a pensar mejor el resto de los ambientes. ¡Y muchas otras cosas también!

¿Qué importancia les das a las sábanas?

Soy bastante práctica en ese sentido. Me parecen lindísimos el hilo y el lino (nunca me importaron las arrugas) y obviamente la sensación es distinta; pero no los uso. Al que se está armando su casa, le recomiendo que se compre dos juegos de sábanas blancas. Si hay un presupuesto acotado, me parece más importante invertir en un buen edredón, blanco también, con funda blanca. Todo limpio y prolijo, con el toque de textura y color en el pie de cama y los almohadones. También en el cabezal me parece piola invertir por una cuestión de comodidad cotidiana: es importante que sea acolchadito.

Al que se está armando su casa, le recomiendo que se compre dos juegos de sábanas blancas. Si hay un presupuesto acotado, me parece más importante invertir en un buen edredón, blanco también, con funda blanca.

¿Hay colores más apropiados?

Siempre sugiero que, si se quieren toques de colores intensos, usarlos sólo en un porcentaje del 10 o el 15%. No estamos hablando de un hotel donde pasás tres días. Tu cuarto es la esencia de tu día a día.

Grace Devecyan propuso esta colcha de tussor teñida de negro y pintada a mano con la letra de La vie en rose. Crédito: Mauro Ramírez

¿Qué no puede fallar en la iluminación?

Una buena luz de lectura, buena iluminación general para cuando se necesita (está bueno el clima, pero a veces necesitás encontrar algo, no podés estar constantemente en penumbra), una luz dentro del placard. Tampoco buscaría un elemento muy teatral dentro del cuarto. Más vale dimerizar: al final del día, logramos más clima con la iluminación que con los objetos.

¿Qué desafíos plantea el multiuso de nuestros cuartos?

Hoy en la cama trabajás, ves una película con los chicos, revisás la tablet. Puede ser que el colchón no dure tanto y que la cama se ensucie un poco más. Para eso está la famosa funda de edredón, que en el fondo es mucho más práctica que mandar el acolchado a la tintorería (como hacíamos antes), donde quedaba semanas enteras.

Espacio de trabajo en el dormitorio: ¿sí o no?

No sé si me convence mucho. Si hay un poco de lugar, trataría de tener un rincón de lectura, como para que no pase todo por la cama. Pero si no lo hay, creo que no armaría un escritorito mínimo. Parece que uno está en penitencia. A veces se cree llenando es como aprovechamos los espacios al máximo, cuando los vacíos también nos benefician. Sobre todo si tenés otra mesa donde trabajar.