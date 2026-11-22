Cada verano, decenas de millones de viajeros internacionales llegan a Italia, y muchos de ellos piden al menos un helado durante su estancia. Pero es probable que muy pocos de estos visitantes, y hasta muchos italianos, sepan que uno de los dulces más emblemáticos de Italia quizás nunca se habría popularizado de no ser por la tecnología estadounidense.

Para entender cómo ese cremoso pistacho verde intenso, esa stracciatella con vetas de chocolate o esa crema amarillo sol llegaron a tu cono, hay que remontarse a una modesta lechería toscana y a un par de heladeras militares estadounidenses abandonadas.

La era glacial italiana

Mucho antes de que los italianos modernos pidieran helado en los balnearios, sus ancestros romanos ya enfriaban vinos endulzados con miel y jarabes de frutas con nieve de montaña, lo que creaba postres helados similares al sorbete. En el siglo IX, en Sicilia, los gobernantes árabes de la isla mezclaban nieve del Etna con cítricos endulzados, jazmín y agua de rosas para elaborar sorbete, una tradición que perdura en la granita siciliana actual.

Una de las cosas más comunes durante un viaje por Italia es consumir helado MARCO BERTORELLO - AFP

Durante el Renacimiento, los cocineros del norte de Italia experimentaron con purés de frutas y cremas especiadas enfriadas con nieve alpina, lo que allanó el camino para el gran avance de Bernardo Buontalenti en Florencia en el siglo XVI. El arquitecto enriqueció la mezcla con huevos y leche, con lo que creó una base similar a la de las natillas que, al congelarse, se convertía en algo mucho más sedoso que las cremas con nieve que existían hasta entonces, lo que sentó las bases del helado moderno.

Poco después, artesanos de Florencia, Venecia y Sicilia comenzaron a producir helados en pequeñas cantidades, con máquinas para hacer helado accionadas a mano y hielo natural extraído de canteras de nieve. Estos primeros prototipos de helado eran densos, con un sabor predominante a crema pastelera, e inestables. Se derretían rápidamente y requerían atención constante.

Dado que la congelación dependía de la nieve, la sal y el trabajo manual, la elaboración del helado era una artesanía local, propia de cada barrio. Incluso cuando llegó la refrigeración eléctrica a finales de la década de 1920, la producción siguió limitada debido a su elevado costo.

El helado simplemente no podía viajar; tenía que elaborarse y consumirse cerca de casa. Hasta que la creatividad toscana se unió a la ingeniería estadounidense.

La clave estadounidense

Empoli, una ciudad toscana al oeste de Florencia, se tuvo que reconstruir tras los brutales combates que llevaron a su liberación durante la Segunda Guerra Mundial. En la calma que siguió, Romeo Bagnoli, guardabarreras de ferrocarril, se hizo cargo de una modesta lechería en Via del Giglio.

Para 1946, su hijo mayor, Renzo, la había convertido en un bar llamado Sammontana que servía café, pasteles y, en verano, pequeñas cantidades de helado con su único refrigerador, que no era muy fiable. Tras la guerra, la maquinaria aliada abandonada estuvo disponible para que los italianos la compraran.

Sammontana comenzó como una humilde tienda de productos lácteos en Empoli que servía helados Sammontana

Renzo y sus hermanos, Sergio y Loriano, adquirieron dos heladeras militares estadounidenses de uso industrial y, posteriormente, rescataron maquinaria comercial para helados de un desguace, donde modificaron las piezas hasta poder producir lotes continuos. Esto les permitió, por primera vez, congelar el helado de manera constante, en lugar de hacerlo en pequeñas tandas intermitentes.

Esta incorporación estadounidense tuvo enormes implicaciones: a diferencia del helado, más graso, que ya era popular en EE.UU. desde hacía casi un siglo y tolera ciclos de congelación más prolongados, el gelato necesita una congelación rápida y uniforme para mantener su textura densa.

Los Bagnoli ahora podían producir gelato suave y estable, sin cristales de hielo, en lotes lo suficientemente grandes como para venderlo más allá de su vecindario, además de conservar al mismo tiempo el carácter artesanal que definía al gelato toscano.

Con sus congeladores con funcionamiento a pleno rendimiento en la trastienda de la lechería, los hermanos Bagnoli comenzaron a experimentar con su receta original de helado para crear una mezcla que se mantuviera cremosa tras la congelación, un obstáculo importante antes de la década de 1940.

Ajustaron las proporciones de grasa; utilizaron ingredientes como la gelatina para mantener la fórmula suave; y batieron lentamente sus ingredientes para que la mezcla resultante fuera esponjosa, no densa. Sus fórmulas reproducibles marcaron el inicio de un modelo consistente y escalable para la elaboración de helado que posteriormente se convirtió en una práctica común en toda Italia.

Tras adquirir dos heladeras estadounidenses abandonadas, los hermanos Bagnoli experimentaron y probaron sus nuevas recetas de helado Sammontana

Como aún no disponían de camiones isotérmicos, los hermanos también crearon su propia cadena de suministro con temperatura controlada: llenaban bidones metálicos con hielo y sal, forraban cajas de madera con paja y adaptaban cajas de suministros militares para convertirlas en contenedores isotérmicos improvisados.

Para 1948, repartían su helado Sammontana en bicicleta por Empoli y por toda la Toscana en un pequeño camión. “(Los hermanos Bagnoli) idearon un recipiente de seis litros que encajaba a la perfección en su cadena de suministro improvisada. Los bares y cafeterías podían servir directamente del recipiente”, explicó el historiador gastronómico italiano Luca Cesari.

“Cuando empezaron a prestar gratuitamente sus congeladores a los dueños de los bares, el modelo estaba completo”, añadió. Fue el modelo para la distribución moderna de helado italiano: un producto consistente, envases estandarizados y una red de bares para servirlo; nada de esto habría sido posible sin las piezas sobrantes de la Segunda Guerra Mundial.

“Cuando (mi familia) encontró el equipo que quedó de los años de la guerra, fueron lo suficientemente rápidos e inteligentes como para ver potencial donde todos los demás veían chatarra”, dijo Leonardo Bagnoli, la tercera generación de la familia al frente de Sammonta. “Esas piezas se convirtieron en la columna vertebral de un helado que pudo viajar más allá de una sola tienda, una sola ciudad, hasta llegar a toda Italia, y desde allí, hoy, al mundo”, explicó.

Estas innovaciones surgieron al comienzo del “milagro económico” de la posguerra en Italia, que transformó la vida de los habitantes del país. Entre 1950 y 1963, los salarios aumentaron, las familias rurales emigraron a las ciudades y la renta se incrementó.

Pronto, los hermanos comenzaron a distribuir su nuevo y mejorado helado por toda la Toscana Sammontana

La expansión de la cultura de los balnearios y el auge del paseo vespertino (passeggiata) crearon un nuevo ritmo de ocio al aire libre. Portátil, económico y sinónimo de placer, el helado -ahora servido en prácticos cucuruchos y pequeños vasos para llevar- encajaba a la perfección con la nueva imagen del país.

Lo que comenzó como un negocio local de distribución en bicicleta pronto se transformó en una flota nacional de camiones con temperatura controlada que llevaban el nuevo helado Bagnoli, listo para servir, a tiendas desde Sicilia hasta los Alpes.

Cómo Sammontana definió el helado italiano

Hoy en día, tanto si desenvuelves un cono de Sammontana en una playa de Liguria, como si pides una bola en una heladería artesanal de Puglia o visitas alguna de las miles de heladerías que surgieron fuera de Italia en los últimos años, saborearás el legado de esta fusión entre el arte italiano y la tecnología estadounidense.

Otras empresas de helados, como Algida, Motta, Spica y demás, no tardaron en adoptar este nuevo modelo de refrigeración. Sin embargo, “el helado a escala industrial no acabó con el helado artesanal (inicial)”, afirmó Eduardo Zucchini, portavoz del Museo del Helado Carpigiani de Bolonia, el único museo del mundo dedicado al helado artesanal.

“El helado industrial obligó al artesanal a evolucionar y, en última instancia, Italia desarrolló tanto un sólido sector industrial como una amplia red de heladerías artesanales independientes. La competencia de los productores industriales (como Sammontana) impulsó a las heladerías artesanales a mejorar la higiene, la tecnología y la organización profesional”, aseveró.

El helado artesanal se destaca en la Argentina gracias al legado recibido de Italia Hernan Zenteno - La Nacion

En el proceso, Sammontana, y el helado en general, se convirtieron en sinónimo de los veranos italianos. “Para muchos italianos, Sammontana evoca un ritual: mirar dentro de la nevera de un quiosco en la playa, elegir un helado por su envoltorio, comer un cono después de nadar o parar en un área de descanso de Autogrill (cadena de restaurantes de carretera) durante un largo viaje en familia”, explicó Katie Parla, autora de libros de cocina que vive en Roma.

“Hay tanto apego emocional al envoltorio, al lugar y al momento como al propio helado”, aseguró. Actualmente, Sammontana es la mayor empresa de helados y postres congelados de Italia. Y aunque su heladería original ya no existe, la empresa sigue siendo un negocio familiar dirigido por la tercera generación de la familia Bagnoli en Empoli.

Desde 1957, la empresa ha utilizado el eslogan “Gelati all’italiana” (Helado al estilo italiano), un guiño sutil a los orígenes estadounidenses de su producto. “Ese eslogan es, en mi opinión, uno de los más importantes en la historia de la gastronomía italiana del siglo XX”, dijo Cesari.

“(Distingue) su helado del que habían introducido los soldados estadounidenses durante y después de la guerra. Define la identidad italiana por negación (y) simplemente significa ‘no estadounidense’. Y funciona porque la diferencia es real y perceptible”, zanjó.

Por Amy Bizzarri