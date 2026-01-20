Argentina logró el podio en el Mundial del Helado en Italia: las recetas con las que conquistó al jurado

Este martes 20 de enero finalizó la Gelato World Cup 2026 en Italia, en la que Argentina obtuvo el tercer puesto del podio, por debajo de Francia y de Singapur. El país asiático se quedó con el oro y se convirtió, después de 11 ediciones, en el primero que terminó con la racha de ganadores que se repartía entre los galos e Italia. En diálogo con LA NACION, el seleccionado argentino reveló qué recetas conquistaron al jurado y cómo fue el proceso de la competencia por dentro.

La delegación nacional antes de recibir el premio y ocupar el tercer puesto a nivel mundial (Fuente: Instagram/@gelatoworldcup_argentina)

Al momento de decir a los ganadores, las selecciones de los 12 países presentes quedaron en silencio y, tras la mención de nuestro país, la delegación alzó en alto la bandera albiceleste, gritó con orgullo y se acercó hasta el escenario para recibir la deseada copa. A diferencia de la edición anterior, donde quedaron en cuarto lugar, demostraron una consolidación de sus técnicas y productos.

El Mundial del Helado duró cinco días y participaron 12 países; las elaboraciones argentinas se llevaron todos los aplausos (Fuente: Instagram/@gelatoworldcup_argentina)

El Mundial del Helado 2026 tuvo lugar en Rimini, en el marco de la feria SIGEP. Inició el viernes 16 y se extendió hasta este martes 20. Además de la Argentina, acudieron representantes de: Bélgica, China, Ecuador, Francia, Japón, Indonesia, Italia, México, Perú, Polonia y Singapur. La delegación nacional estuvo compuesta por su capitán, Eduardo Zacaría, y Diego Colaneri, Diego Calculli y Sergio Mercado.

Las recetas argentinas que conquistaron al jurado en el Mundial del Helado

Durante la jornada, la selección nacional presentó siete elaboraciones y una escultura de chocolate bajo la temática “Jardín de mariposas”, que se llevó los elogios por cada detalle significativo en la maqueta que aludió a la naturaleza.

El seleccionado argentino junto a su presentación final (Fuente: Instagram/@gelatoworldcup_argentina)

Las otras siete elaboraciones fueron:

Caja misteriosa: El equipo argentino recibió frambuesa como materia prima frutal base para la preparación. Crearon un delicioso sorbete de frambuesa y romero que despertó gran interés por la intensidad de su sabor, color y textura.

El equipo argentino recibió frambuesa como materia prima frutal base para la preparación. Crearon un delicioso sorbete de frambuesa y romero que despertó gran interés por la intensidad de su sabor, color y textura. Vassoio Tronquetto: Consistió en una forma cilíndrica que lució en su capa externa una base de bizcocho de chocolate, con base crocante con cobertura de helado marrón glacé, junto con un decorado de gelatina de marrón glacé y castañas en almíbar. En su interior, una segunda capa de bizcocho de chocolate, helado de gianduia latte y un corazón de helado de sabayón y gelatina de frambuesa. Este fue uno de los favoritos del jurado.

Consistió en una forma cilíndrica que lució en su capa externa una base de bizcocho de chocolate, con base crocante con cobertura de helado marrón glacé, junto con un decorado de gelatina de marrón glacé y castañas en almíbar. En su interior, una segunda capa de bizcocho de chocolate, helado de gianduia latte y un corazón de helado de sabayón y gelatina de frambuesa. Este fue uno de los favoritos del jurado. Paletas heladas: el equipo argentino se inspiró en mariposas. La primera tuvo corazón de mermelada de frutilla, junto con helado de crema agrumanta y helado de pistacho en su interior; con cobertura de chocolate inspiración frambuesa y un decorado de glaseado de hibiscus y frambuesa, gelatina de coco y lima y Tuille negra. La segunda se hizo con corazón de salsa de caramelo junto con helado de maní tostado y helado de chocolate con leche en su interior; con cobertura de glaseado de mango maracuyá, y decorado con gelatina de mango maracuyá, baño de chocolate blanco y maracuyá y Tuille.

el equipo argentino se inspiró en mariposas. La primera tuvo corazón de mermelada de frutilla, junto con helado de crema agrumanta y helado de pistacho en su interior; con cobertura de chocolate inspiración frambuesa y un decorado de glaseado de hibiscus y frambuesa, gelatina de coco y lima y Tuille negra. La segunda se hizo con corazón de salsa de caramelo junto con helado de maní tostado y helado de chocolate con leche en su interior; con cobertura de glaseado de mango maracuyá, y decorado con gelatina de mango maracuyá, baño de chocolate blanco y maracuyá y Tuille. Monoporción o copa helada: El mango y la lima fueron los protagonistas de esta presentación. En la parte superior añadieron un sorbet de vainilla e ylang ylang (esencia aromática del perfume Coco Channel) con un centro de gelatina de frambuesa, gelatina de maracuyá y salsa de frambuesa.

El mango y la lima fueron los protagonistas de esta presentación. En la parte superior añadieron un sorbet de vainilla e ylang ylang (esencia aromática del perfume Coco Channel) con un centro de gelatina de frambuesa, gelatina de maracuyá y salsa de frambuesa. Torta helada: Esta muestra contó con una base de bizcocho de lima con crocante de lima pistacho; una primera capa externa de semifrío de cítricos y cedrón, decorada por fuera con gelatina de frambuesa, gelatina de maracuyá, gelatina de pistacho y gelatina de vigna e hibiscus. En su interior, una capa de bizcocho de lima, seguida de otra capa de helado de yogurt de vainilla en su centro; y una mariposa compuesta por sorbet de vigna frambuesa y yuzu, gelatina de maracuyá, gelatina de pistacho y gelatina de casis.

Esta muestra contó con una base de bizcocho de lima con crocante de lima pistacho; una primera capa externa de semifrío de cítricos y cedrón, decorada por fuera con gelatina de frambuesa, gelatina de maracuyá, gelatina de pistacho y gelatina de vigna e hibiscus. En su interior, una capa de bizcocho de lima, seguida de otra capa de helado de yogurt de vainilla en su centro; y una mariposa compuesta por sorbet de vigna frambuesa y yuzu, gelatina de maracuyá, gelatina de pistacho y gelatina de casis. Mignones: El seleccionado elaboró un mignón de chocolate blanco, uno de chocolate con leche y un tercero con dulce de leche.

El seleccionado elaboró un mignón de chocolate blanco, uno de chocolate con leche y un tercero con dulce de leche. Helado salado: Esta presentación posicionó al equipo en lo más alto de la competencia por su propuesta “sofisticada”, que consistió en una tartaleta de queso con chutney de tomate, espuma de bagna cauda, hoja de alcaparras, polvo de ají y lima; sorbete de tomate con masa brioche de albahaca; pan de especias con flan de ave, glaseado de demiglace y paté de pollo; y una farsa de pescado con gel de lima, beurre blanc de verjus y tuille de parmesano.

Torta helada presentada por el seleccionado argentino (Fuente: Instagram/@gelatoworldcup_argentina)

A solo 300 puntos del primer puesto

En conversación con LA NACION y desde Italia, Maximiliano Maccarrone, maestro heladero y presidente de la Asociación de Heladeros Artesanales de Argentina (AFADHYA), que también ofició en la competencia como presidente de jurado, contó qué significó este premio para la Argentina.

Argentina se subió al podio del helado artesanal mundial

“Estamos muy contentos. Si bien esperábamos un poquito más, el tercer puesto fue un gran logro. Fue una competencia de mucho nivel. Fueron jornadas intensas de trabajo y de innovación. Espectacular”, dijo Maccarrone.

Sobre el resultado, reflexionó: “Los equipos de Asia vienen creciendo mucho. De 15.000 puntos que tuvo el ganador, nosotros estuvimos a una diferencia de solo 300 puntos”.

La presentación final consistió en la temática de "Jardín de mariposas" inspirado en la naturaleza (Fuente: Instagram/@gelatoworldcup_argentina)

En cuanto a Singapur, señaló: “Es un país que viene creciendo mucho, que apuesta fuerte por la cultura gastronómica internacional. Que creo es lo que tenemos que hacer nosotros con nuestros productos, como ya existe con la carne y el vino, poner al helado artesanal en esa línea. Con este premio ya nos ven de distinta manera, estamos cada vez más cerca, las performances son cada vez mejores. Eso se va a ver luego reflejado con las recetas del equipo argentino en las heladerías de todo el país”.

El desafío de los tres mignones, los cuales fueron hechos con chocolate blanco, dulce de leche y chocolate con leche (Fuente: Instagram/@gelatoworldcup_argentina)

Por último, Maccarrone destacó la presencia de argentinos que fueron a hinchar por el seleccionado nacional. En muchos casos eran heladeros con locales en diferentes países. “Nos enorgullece que haya personas que tienen heladerías argentinas en el mundo. La cultura del helado argentino está presente, es decir, ‘este helado es argentino’; eso no es menor”, sentenció.

Por su parte, Eduardo Zacaría mencionó: “Es un orgullo liderar este gran equipo de profesionales que logró dejar al helado artesanal argentino en lo más alto del mundo. Tuvimos un año de ardua preparación e intenso trabajo que ayudó al descubrimiento y desarrollo del tema, los sabores y la combinación de ingredientes. La Argentina ya está escribiendo historia; esperamos continuar superándonos para las competencias del futuro”.