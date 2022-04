Como en Granizo: la tormenta tardó en llegar y los usuarios expresaron su impaciencia con memes

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se difundió un alerta naranja para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense por fuertes tormentas con posible caída del granizo para el día martes. Las especulaciones indicaban que este fenómeno iba a mostrar su máxima intensidad en horas de la tarde. Sin embargo, el tiempo pasó y hasta pasada la noche no sucedió lo que se había informado. Esto generó impaciencia entre los usuarios y se vio reflejado en las redes sociales, donde los usuarios se mostraron decepcionados y lo manifestaron con mucho humor, a través de memes.

Tras una tarde de desconcierto, la noche llegó y con ella las nubes que anunciaban que la lluvia iba a caer pronto, y finalmente llegó en la madrugada. Combinado con el viento, este fenómeno causo destrozos en hogares del AMBA y la provincia de Buenos Aires. Más allá de los inconvenientes que provocó, el tema fue tratado con divertidas alusiones a Granizo, la película protagonizada por Guillermo Francella que se estrenó recientemente en Netflix, como suele suceder en Twitter.

En el film, el reconocido actor argentino interpreta a un meteorólogo que falla en un pronóstico y una tormenta inesperada causa grandes destrozos en la ciudad, por lo que debe escaparse y refugiarse en Córdoba donde vive su hija. Por ello, esta trama encajó perfectamente con lo sucedido en la jornada del martes.

Una tuitera mostró cómo una persona cubrió su auto de forma casera para protegerlo de las posibles abolladuras que puede causar el granizo, aseguró que se trató de alguien que vio la exitosa película de Netflix. Otra usuaria, refirió a una escena de Francella en el que oculta su rostro para no ser reconocido tras el fallido pronostico y aseguró: “Los meteorólogos mañana”.

Mientras que otra persona replicó una escena de la película protagonizada por Gustavo “Peto” Menahem, donde se indica la llegada del fenómeno meteorológico. “Guarden la ropa, tapen el auto, no digan que no les avise. Se viene una tormenta de la c.... del mono”, lo que finalmente sucedió durante la madrugada, donde el viento causó más de un susto.

“Será que algún día le van a pegar”, se quejó un usuario en referencia a los meteorólogos. Y para graficar la situación, utilizó una popular imagen de Los Simpson en la que el profesor Skinner y Bart esperan por largas horas el paso de un cometa, y lo adaptó a la situación actual: “23 horas, 7 minutos, 23 segundos, no hay granizo”.

Por supuesto que el humor es lo que prima en cada meme que se crea en Twitter. Muchos de ellos son armados con populares imágenes. Por supuesto, no faltó el del niño enojado, que con un serio gesto y sus brazos cruzados expresa su malestar. “Acá esperando la fuerte lluvia y el granizo que pronosticaron todo el día”, señaló una joven que aguardaba poder ver el fenómeno, que finalmente no ocurrió en el AMBA.