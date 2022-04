Disfraces, pogo y memes: Kiss brindó su último show en la Argentina y la kissmanía se hizo sentir en Palermo

La legendaria banda de rock Kiss dio su último concierto en Argentina y sus fans se congregaron en el Campo Argentino de Polo de Buenos Aires para vivir una noche llena de hits, pirotecnia, sangre de mentira y lluvia de papel picado.

Como no podía ser de otra manera, los seguidores del grupo que se formó a principios de la década del ‘70 en Nueva York aprovecharon la oportunidad para rendirle tributo a sus ídolos con el maquillaje y el vestuario adecuados para la ocasión. Es que si algo caracteriza a Kiss, más allá de los clásicos “I was made for lovin’ you” o “Rock and roll all nite” -que por supuesto sonaron este sábado en el concierto-, es la osada propuesta estética que siempre llamó la atención de propios y extraños.

La "kissmanía" fue tendencia en las redes sociales (Twitter)

Los “kisseros” utilizaron las redes sociales para compartir la emoción y también la expectativa por formar parte de una noche histórica. Y demostraron que no hay edad para ser fan de esta banda que une generaciones. “Cuando el pibito te sale fanático del rock solo te queda llevarlo a recitales”, escribió una madre orgullosa de su hijo, al que se puede ver maquillado como “El chico estrella” que interpreta el cantante y guitarrista Paul Stanley.

Otro usuario de Twitter compartió una imagen de un pequeño fanático que asistió al recital vestido como Ace Frehley, uno de los fundadores de la banda. “Solo saqué una foto en el show de Kiss y fue a un niño que estaba disfrazado y maquillado de Space Ace”, escribió el tuitero.

Fue tal el furor por el recital de Kiss en Buenos Aires que a la madrugada todavía se podían encontrar fans en cada rincón de la ciudad. El periodista Fernando García compartió una escena que retrata a la perfección la pasión que se siente por este grupo en estas latitudes. “Buenos Aires, 1.30 AM”, escribió y adjuntó la foto de una señora con la estrella de Stanley cenando en un restaurante porteño.

“Cada día te quiero más, soy kissero, es un sentimiento, no puedo parar”, decía la bandera de un grupo de fans que llegó desde la provincia de La Pampa para despedir a sus ídolos. En la foto se puede ver a otro “Chico estrella” y a un “Demonio”, el personaje que interpreta el bajista Gene Simmons.

Se estima que unas 50.000 personas vieron el show de Kiss en el Campo Argentino de Polo y más de 160.000 lo hicieron a través de la pantalla de Flow. Por eso, se hizo pogo en Palermo y también en el sillón de casa.

Los que disfrutaron del concierto a través de la televisión se despacharon en Twitter con memes y reacciones en tiempo real. “Cuando el de Kiss dice ‘yo no hablo español, pero entiendo la emoción que sienten usted, me llega hasta el alma’ y después tira el ‘son el mejor público’. Literalmente me siento así”, escribió una usuaria y compartió un clásico meme de Los Simpson.

“Yo viendo desde mi sillón como Paul Stanley se subía al arnés ese y se iba hasta el otro escenario, volando encima del público”, escribió otra tuitera maravillada por la puesta en escena del grupo. Para graficar su sorpresa, publicó una captura de Bob Esponja y su amigo Patricio.