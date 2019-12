Cómo escribirle una carta a Papá Noel o pedirle que te llame por teléfono

Crédito: Shutterstock

Esperar la llegada de Papá Noel durante la madrugada del 25 de diciembre, tratar de mantenerse despiertos para verlo entrar con su bolsa repleta de regalos, es la ilusión de los más chicos de la familia. Y cada año en Navidad millones de niños del mundo repiten el ritual de mandarle una carta con sus deseos, algo puede llegar a ser más emocionante que el regalo en sí mismo (sobre todo porque suele haber una distancia grande entre sus pedidos y lo que finalmente llega).

Si los niños de antes usaban el tradicional método del lápiz y el papel, en esta era de las telecomunicaciones, Internet, los celulares y la conectividad existen muchísimas más opciones para hacerle llegar el mensaje al Polo Norte y lo bueno es que siempre él lo recibe.

Pero veamos cómo usar el método tradicional, es decir, cómo cada chico puede escribirle su propia carta, para que cuando Papá Noel la lea, realmente se emociones y se convenza de llevarle el regalo que cada uno pidió.

¿Qué se necesita para escribir una carta a Papá Noel?

Varias hojas rayadas o blancas o de colores; tienen que ser varias por si la primera no sale bien y la querés hacer de nuevo. Si tenés una sola, la prolijidad tendrá que estas desde el principio. Igual: para Papá Noel un borroneado o una tachadura no es problema.

Lápiz negro o birome. También lápices, marcadores de colores, crayones, por si querés agregar algún dibujo.

Un lugar tranquilo con una mesa para sentarte a escribir, aunque también puede ser en el suelo, si es más cómodo.

Un sobre y plasticola o cinta para pegar. Allí es donde vas a guardar la carta.

Paso a paso para escribir una carta a Papá Noel

Todas las cartas tienen una estructura: La fecha y la ciudad en donde se la escribe, un encabezado, a quién va dirigida, el cuerpo del texto, el saludo final y la firma. A Papá Noel le gustan todas las cartas, pero si tiene todo esto y está bien clara y prolija, le hace más fácil el trabajo de leerlas todas. Pensemos que recibe muchísimas.

Paso 1) El saludo. Siempre empezamos poniendo a quién va dirigida con un saludo afectuoso. Generalmente usamos "Querido Papá Noel:" No te olvides de poner el signo de dos puntos (:).

Paso 2) Presentación. Escribir cómo te llamás, cuántos años tenés, dónde vivís y, muy importante, ponerle tu dirección exacta con calle, número, piso y tu ciudad. Es clave para que Papa Noel sepa adonde llevar los regalos.

Paso 3) Contarle cosas buenas de uno. Recordá todas las cosas buenas que hiciste durante el año. Por ejemplo: estudié mucho, me porté bien, ayudé a mis hermanos, respeté a mis maestros, leí muchos libros, ordené mi habitación.

Paso 4) Reconocer las que no hiciste muy bien y comprometerte a mejorar. Si hubo cosas que no fueron tan buenas, como que gritaste mucho o le pegaste a tu hermana o descuidaste tus útiles, también se lo podés contar y explicarle que el año que viene intentarás mejorarlas. Además, seguro que son más las cosas buenas que las malas, y Papá Noel se pondrá muy contento si hacés una pequeña autoevaluación.

Paso 5) Contale tu lista de deseos. Podés decirle algo así como: "Si pensás que me lo merezco, me gustaría que me regales alguno de estos juguetes:..." Y a continuación escribís todo lo que vos querés (bueno, no muchísimo, lo que te parezca que podrías llegar a recibir este año, charlalo con los adultos a ver qué les parece posible). Por ejemplo: una pelota, un juego de Play, una bici, una muñeca, etcétera.

Paso 6) Recordale que le dejaste agua para sus renos y algo de comida para él. Mencioná lo que dejaste para que reponga energías durante su visita. Por ejemplo: "No te olvides de comerte unas galletitas, el vaso de leche y darle agua a los renos. Están al lado de la puerta". Este gesto le va a encantar. Pero si no lo podés hacer por algún motivo, tranqui que no se va a ofender para nada.

Paso 7) Saludo y agradecimiento. Escribile algo como "Gracias por leerme, te quiero mucho y te mando un abrazo", o lo que vos sientas y quieras ponerle para despedirte.

Paso 8) Firmar la carta. Es muy importante que firmes la carta con tu letra, aunque solo hayas hecho dibujos, o aunque la carta se la hayas dictado a un adulto porque todavía no sabés escribir. Si podés, la firma hacela vos así Papá Noel te reconoce.

Ultimo paso) Guardar la carta en el sobre. Escribir en la parte de adelante Papá Noel, Polo Norte. Y dásela a un adulto para que la haga llegar.

Cómo recibir el llamado telefónico de Papá Noel

Este año Coca Cola vuelve a llevar adelante su campaña Llamado de Papá Noel a través de su página web. Solo se necesita ingresar a la página web de la campaña llamadodepapanoel.coca-cola.com.ar e introducir la información del nene o la nena que recibirá la llamada para poder personalizarla: desde su nombre de pila y edad hasta sus gustos principales (cantar, dibujar, patinar, jugar a la pelota). El sitio también ofrece la opción de completar el saludo con una foto del pequeño agasajado.

Acto seguido comienza la magia. Suena el teléfono de los adultos, quienes avisan a los chicos de la casa que tienen un llamado. "¡Hola, eres tú, qué linda sorpresa!", le dice entonces el personaje vestido con sus ropas rojas y su característico gorro.

Sigue a Papá Noel, la app de Google para saber si está por llegar a tu casa

Sigue a Papá Noel es la app para celulares de Google para que los chicos puedan ver por dónde anda en su recorrido de entrega de regalos en la Nochebuena.

Se descarga en Google Play y además tiene juegos como trineos impulsados por cohetes, elfos con mochilas propulsoras y bolas de chicles rodantes. Durante la noche del 24 se activa una función que permite seguir a Papá Noel y sus renos en todo el mundo.

Quienes no quieran bajar la app, tendrán la opción de seguirlo a través de Google Maps, en el sitio Santa Tracker de Google, que también tiene un montón de juegos para pasar el tiempo mientras esperamos que llegue Papá Noel.