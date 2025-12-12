El profundo significado psicológico de compartir tu rutina en redes sociales

Millones de personas en todo el mundo comparten sus rutinas en redes sociales y, según especialistas, este hábito va mucho más allá de una tendencia: tiene un trasfondo psicológico y emocional más profundo de lo que parece

Qué significa compartir las rutinas en redes sociales, según la psicología

Según Jorge E. Catelli, psicoanalista y docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA, por sus siglas en español), consultado por Diario Registrado, compartir cada detalle de la vida de una persona en redes sociales está vinculado con la salud emocional, y es una conducta que responde a la necesidad de ser visto y reconocido por los demás.

Compartir rutinas en redes sociales está relacionado con la soledad (Unsplash)

De igual manera, señala que lo que antes pertenecía al ámbito privado, hoy día es un espectáculo compartido donde la intimidad se convierte en una escena, y en ese proceso, parejas y amistades quedan atrapadas en una lógica de exhibición hacia terceros, que intensifican los celos, comparaciones y conflictos.

De igual manera, publicar todo en redes sociales puede funcionar como una forma de validación personal, una búsqueda de acompañamiento o incluso, un intento de protegerse del aislamiento, según el especialista.

Martín Etchevers, psicólogo de la UBA, indica que todas las personas buscan algún tipo de reconocimiento social, y que internet ofrece una sensación de relevancia inmediata, aunque breve y superficial. Esta dinámica puede reposicionar la autoestima de manera momentánea, pero también alimenta una peligrosa necesidad de “aplauso” constante.

Publicar contenido de manera constante en redes sociales puede desarrollar adicción a la dopamina y la sensación que producen las reacciones positivas y la “validación” de las demás personas en las redes sociales, de acuerdo con Excélsior.

Lejano a la realidad y la búsqueda del ideal

Según un estudio de Psychology Today, el aumento del uso de las redes sociales ha intensificado y distorsionado la necesidad humana de crear una identidad, por medio de hacer una “imagen” pública que muchas veces está lejos de la realidad de las personas.

Compartir la vida en redes sociales busca transformar la realidad a una vida "ideal" (Unsplash)

Esto lleva a los usuarios a “priorizar” las imágenes sobre las experiencias, al darle toda la atención a las personas, al “yo” en lugar de los sentimientos y sensaciones que se pueden vivir, como en el caso de una cena, que en lugar de disfrutar una comida, se vuelve una publicación

De igual manera, Catelli remarca que la publicación compulsiva tiende a fortalecer un “yo ideal”, una versión cuidadosamente editada que se distancia del yo real, y cuya brecha puede generar tensiones internas, ansiedad, y hasta una fragmentación subjetiva, sobre todo cuando la vida cotidiana no coincide con la imagen mostrada en pantalla.

El construir un “yo” en línea puede diferir mucho de cómo es una persona cara a cara, y esto, en ocasiones, puede resultar terapéutico, aunque para muchas otras personas se convierte en una necesidad, según Excélsior.

Qué significa en la psicología que los amigos se alejen

El distanciamiento entre amigos es un fenómeno común, que tiene tres elementos que destacan como causas principales del alejamiento entre amigos. Uno de ellos es el desbalance o tensiones que pueden provocar aumentos significativos en el estatus económico o profesional.

Expertos señalan que compartir detalles de la vida en redes sociales es una forma de escapar de la realidad (Unsplash)

De igual manera, cuando las experiencias cotidianas dejan de coincidir, uno de los integrantes puede sentirse desplazado o incomprendido, lo que puede favorecer la separación.

La envidia y la comparación social son otros factores que pueden provocar que los amigos se alejen, ya que puede activar comparaciones internas que pueden debilitar la amistad.

Asimismo, la dificultad para adaptarse a los cambios es otra de las razones que lleva a este fenómeno, ya que una de las causas más frecuentes es la falta de tiempo para sostener interacciones entre los amigos.