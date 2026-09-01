Cómo hacer que el colchón dure 10 años más: los cuidados que casi nadie tiene y que los fabricantes recomiendan

El colchón es uno de los elementos más importantes del hogar. Pasamos aproximadamente un tercio de nuestra vida sobre él, por lo que su estado influye directamente en la calidad del descanso y en el bienestar diario.

Sin embargo, muchas personas desconocen que ciertos hábitos cotidianos pueden acelerar su desgaste. Con el paso de los años es normal que los materiales pierdan firmeza, pero una falta de mantenimiento adecuada puede hacer que este proceso ocurra mucho antes de lo esperado.

Aunque ningún colchón dura para siempre, existen medidas simples que permiten prolongar significativamente su vida útil y mantener su rendimiento durante más tiempo.

A continuación, explicamos cómo hacer que el colchón dure 10 años más y qué cuidados recomiendan los especialistas:

1 Utilizar un protector de colchón

Uno de los consejos más importantes es colocar un protector adecuado desde el primer día.

Este accesorio ayuda a evitar que el colchón absorba humedad, polvo, manchas y otros residuos que pueden deteriorar sus materiales internos con el paso del tiempo.

Además, facilita enormemente la limpieza y el mantenimiento general.

2 Girarlo de forma periódica

Muchos fabricantes recomiendan girar el colchón cada tres o seis meses.

Este hábito permite distribuir mejor el desgaste provocado por el peso corporal y ayuda a evitar deformaciones localizadas que pueden afectar la comodidad durante el descanso.

Dependiendo del modelo, también puede ser conveniente rotarlo de cabeza a pies siguiendo las instrucciones del fabricante.

3 Mantener una buena ventilación

La humedad es uno de los principales enemigos de los colchones.

Por este motivo, es recomendable ventilar la habitación diariamente y permitir que el colchón respire durante algunos minutos antes de hacer la cama.

Esta práctica ayuda a reducir la acumulación de humedad generada durante la noche.

4 Limpiarlo regularmente

Aunque no siempre sea visible, con el tiempo se acumulan polvo, ácaros y partículas microscópicas en la superficie.

Pasar la aspiradora periódicamente y limpiar las manchas apenas aparecen contribuye a mantener el colchón en mejores condiciones higiénicas y estructurales.

5 Utilizar una base adecuada

La estructura que sostiene el colchón también juega un papel fundamental.

Una base deteriorada, inestable o inadecuada puede generar deformaciones prematuras y afectar el soporte que ofrece el colchón durante el descanso.

Por eso es importante revisar periódicamente su estado y asegurarse de que proporcione un apoyo uniforme.

6 Evitar saltar o concentrar peso excesivo

Aunque parezca una recomendación obvia, muchas deformaciones aparecen debido a esfuerzos localizados sobre determinadas zonas.

Saltar sobre el colchón o sentarse siempre en el mismo borde puede acelerar el desgaste de los materiales internos y reducir su vida útil.

Cuándo conviene reemplazar un colchón

Incluso con los mejores cuidados, llega un momento en el que el colchón debe renovarse.

La aparición de hundimientos permanentes, pérdida de firmeza, ruidos internos o molestias al dormir son algunas señales que indican que el producto ha llegado al final de su ciclo de vida útil.

Una inversión que merece atención

Cuidar correctamente el colchón no solo permite aprovechar mejor la inversión realizada, sino que también contribuye a mantener una buena calidad de descanso durante muchos años. Pequeños hábitos como ventilarlo, protegerlo y realizar un mantenimiento periódico pueden marcar una gran diferencia en su conservación.

Después de todo, descansar bien es una de las bases fundamentales del bienestar diario, y un colchón en buen estado sigue siendo uno de los mejores aliados para lograrlo noche tras noche.