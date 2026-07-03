Cómo quitar el sarro de la ducha con un truco casero y recuperar la presión del agua sin gastar de más

La pérdida de presión en la ducha es uno de los problemas más frecuentes en el hogar y, muchas veces, tiene una explicación sencilla: la acumulación de sarro. Con el paso del tiempo, los minerales presentes en el agua, principalmente calcio y magnesio, se depositan en los agujeros del cabezal y dificultan la salida del agua.

Según información de la plataforma especializada en tratamiento de agua Fresh Water Systems, estos depósitos se forman por la presencia de minerales en el agua que se solidifican con los cambios de temperatura. Como consecuencia, el flujo disminuye y la ducha pierde presión

El sarro puede hacer que una ducha demore más, al no permitir que el agua salga con fuerza Getty Images

Además de afectar el funcionamiento de la ducha, la acumulación de sarro puede hacer que el baño demande más tiempo al reducir el caudal de agua.

De acuerdo con informes de la empresa de servicios hídricos Aguakan, el problema se produce porque los sedimentos reducen progresivamente el diámetro de las boquillas, aumentando la resistencia al paso del agua.

El vinagre blanco, un aliado para eliminar el sarro

Una de las alternativas recomendadas para limpiar el cabezal de la ducha es el vinagre blanco. Gracias a su contenido de ácido acético, ayuda a disolver los depósitos de carbonato de calcio sin recurrir a limpiadores químicos más agresivos, que con el tiempo pueden deteriorar las superficies metálicas o los empaques.

Cuando los minerales se solidifican, tapan los orificios de la ducha

Cómo limpiar el cabezal de la ducha

Si el diseño lo permite, se recomienda desenroscar el cabezal con cuidado para evitar dañar el acabado. Luego, debe sumergirse completamente en vinagre blanco durante al menos dos o tres horas. En casos de obstrucción importante, puede dejarse en remojo durante toda la noche.

Una vez transcurrido ese tiempo, conviene limpiar los orificios con un cepillo de cerdas suaves o un palillo de madera para retirar los restos de sarro. Finalmente, se enjuaga con agua a presión y se vuelve a colocar.

El vinagre blanco es ideal para sacar el sarro

Cuando el cabezal no puede desmontarse, existe otra opción: llenar una bolsa resistente con vinagre blanco, sujetarla alrededor de la ducha con bandas elásticas y dejar que los orificios queden completamente sumergidos durante varias horas.

Con una limpieza periódica, es posible recuperar el flujo de agua y mantener la ducha en mejores condiciones sin necesidad de reemplazar el cabezal.