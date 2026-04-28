Sin lavandina: el método para eliminar el sarro del inodoro
La fusión entre el vinagre blanco y el bicarbonato de sodio retirarán cualquier imperfección o mancha amarillenta del sanitario
- 2 minutos de lectura'
La higiene del baño constituye una de las tareas más recurrentes en el hogar dado que el inodoro es un foco habitual de bacterias y gérmenes. Con el paso del tiempo, es frecuente notar la aparición de manchas amarillentas sobre la cerámica, un problema estético y sanitario derivado de la acumulación de minerales disueltos en el agua, específicamente calcio y magnesio, que forman el sarro.
Ante esta situación, surge una alternativa económica y natural que reemplaza el uso de lavandina o productos químicos abrasivos, los cuales suelen ofrecer soluciones parciales y desgastan la superficie del sanitario a largo plazo.
El método recomendado por los especialistas utiliza dos elementos comunes en cualquier cocina: el vinagre blanco y el bicarbonato. La eficacia de esta combinación reside en su composición ácida. Esta técnica no solo garantiza una limpieza profunda, sino que también neutraliza los malos olores y deja un aroma fresco en el ambiente del baño.
Para ejecutar el procedimiento de forma correcta, los usuarios deben verter tres tazas de vinagre blanco directamente en la taza del inodoro. Es fundamental que el líquido cubra por completo la línea donde se observa el sarro.
- Luego, se incorpora el bicarbonato. El proceso requiere tiempo para que los agentes naturales actúen sobre la acumulación mineral.
- La recomendación técnica indica que la mezcla debe reposar durante al menos media hora. No obstante, para casos donde el sarro presenta una mayor persistencia o antigüedad, los expertos sugieren dejar la preparación durante toda la noche, ya que el tiempo prolongado potencia el ablandamiento de la sustancia.
Una vez finalizado el tiempo de espera, resulta necesario utilizar guantes para proteger la piel antes de comenzar con la limpieza física. Mediante un cepillo de dientes viejo o un cepillo de cerdas suaves, se debe frotar con firmeza sobre las zonas afectadas.
Otras noticias de Cómo hacer
- 1
Efemérides del 27 de abril: ¿qué pasó un día como hoy?
- 2
En fotos. Todos los invitados al desfile de Puli Demaría en Pilar
- 3
¿Con qué frecuencia tenés que alimentar a tu gato? Recomendaciones de los expertos
- 4
“Son el Yin y el Yang”: la historia del biólogo español que recorre el mundo hace 12 años con sus dos perras rescatadas