Sin lavandina: el método para eliminar el sarro del inodoro

La higiene del baño constituye una de las tareas más recurrentes en el hogar dado que el inodoro es un foco habitual de bacterias y gérmenes. Con el paso del tiempo, es frecuente notar la aparición de manchas amarillentas sobre la cerámica, un problema estético y sanitario derivado de la acumulación de minerales disueltos en el agua, específicamente calcio y magnesio, que forman el sarro.

Ante esta situación, surge una alternativa económica y natural que reemplaza el uso de lavandina o productos químicos abrasivos, los cuales suelen ofrecer soluciones parciales y desgastan la superficie del sanitario a largo plazo.

La limpieza óptima del inodoro prevendrá enfermedades y mejorará su funcionamiento vladans - (Fuente: iStock)

El método recomendado por los especialistas utiliza dos elementos comunes en cualquier cocina: el vinagre blanco y el bicarbonato. La eficacia de esta combinación reside en su composición ácida. Esta técnica no solo garantiza una limpieza profunda, sino que también neutraliza los malos olores y deja un aroma fresco en el ambiente del baño.

Para ejecutar el procedimiento de forma correcta, los usuarios deben verter tres tazas de vinagre blanco directamente en la taza del inodoro. Es fundamental que el líquido cubra por completo la línea donde se observa el sarro.

Luego, se incorpora el bicarbonato . El proceso requiere tiempo para que los agentes naturales actúen sobre la acumulación mineral.

. El proceso requiere tiempo para que los agentes naturales actúen sobre la acumulación mineral. La recomendación técnica indica que la mezcla debe reposar durante al menos media hora. No obstante, para casos donde el sarro presenta una mayor persistencia o antigüedad, los expertos sugieren dejar la preparación durante toda la noche, ya que el tiempo prolongado potencia el ablandamiento de la sustancia.

Cómo limpiar el inodoro en menos de un minuto

Una vez finalizado el tiempo de espera, resulta necesario utilizar guantes para proteger la piel antes de comenzar con la limpieza física. Mediante un cepillo de dientes viejo o un cepillo de cerdas suaves, se debe frotar con firmeza sobre las zonas afectadas.