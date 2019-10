Cómo viajar a CocoCay, la exclusiva isla de la diversión

La línea de cruceros Royal Caribbean ofrece un destino único creado para sus pasajeros con una inversión de US$ 250 millones

CocoCay parece una isla de fantasías, de esas que sólo aparecen en las películas de mundos diseñados para la diversión, pero existe. Es una isla privada en las Bahamas, exclusiva para los pasajeros de la línea de cruceros Perfect Day Island Collection, de Royal Caribbean. Para crearla, se invirtieron US$ 250 millones y está preparada para recibir entre 4.000 y 6.000 personas a diario.

¿Cómo es un día perfecto en CocoCay?

Pasar un día en CocoCay es suficiente para cumplir sueños como tirarnos del tobogán acuático más alto de Norteamérica, subir al cielo en globo, conquistar la pileta de olas más grande del Caribe y experimentar cómo se vive una caída alta velocidad completamente en vertical. Como cumplir sueños cansa, es probable que nuestro día perfecta termine con un baño relajante en la pileta de agua dulce Oasis Lagoon y por supuesto, disfrutando de playas de arenas blanquísimas con agua tropical transparente de las Bahamas.

Las joyas de CocoCay

En el centro de Perfect Day at CocoCay está el parque Thrill Waterpark, un lugar ideal para los que aman la adrenalina. Allí se presentan desafíos intensos como conquistar dos torres con trece toboganes, surfear en la Wave Pool, una pileta de olas inmensas, y cruzar la Adventure Pool, una piscina repleta de obstáculos, apta para todos los integrantes de la familia. Las joyas de CocoCay incluyen la Daredevil's Tower, con siete emocionantes toboganes acuáticos de diversas alturas. Entre ellos, está uno de los diamantes de la isla: el Daredevil´s Peak, el más alto de Norteamérica con 41 metros. Luego, se encuentran los toboganes gemelos Dueling Demons, que permiten a los aventurero caer vertical, y el Manta Raycers, que habilita a los visitantes a competir entre amigos a través de rampas idénticas. El Screeching Serpent ofrece otro descenso de alta velocidad y adrenalina, al igual que el espiral Green Mamba. Hay también propuestas que garantizan diversión sin miedos para toda la familia, como los seis toboganes que componen la Splash Summit. Para los más chicos, la Splashaway Bay ofrece sensaciones nuevas en su justa medida.

No todo es adrenalina

A la hora de relajarse, "Up, Up and Away" es una experiencia inolvidable que propone alcanzar una vista única desde un colorido globo de helio anclado firmemente a tierra por medio de un cable que asciende hasta 137 metros. También se puede nadar en la Oasis Lagoon, la pileta de agua dulce más grande del Caribe. Captain Jack's y Skipper's Grill es un espacio de ingreso a una amplia oferta de asientos y mesas para las familias a la que se le suma una espectacular tirolesa de 487 metros que atraviesa la isla. Pero si la idea es apartarse de los colores y la música, Chill Island, es una playa aislada soñada que ofrece absoluta calma.

Novedades de la temporada

Quienes viajen durante el verano argentino podrán conocer Coco Beach Club, que será inaugurado en diciembre. Se trata de un complejo de cabañas sobre el agua que cuenta con la Infinity Pool, una pileta infinita de más de 792 metros frente al mar caracterizada por la vibra zen acompañada de camastros en el agua. Las cabañas ofrecen comodidades para hasta ocho personas y un nuevo nivel de lujo al contar con su propio tobogán hacia el mar, una hamaca sobre el agua, ducha y personal dedicado para tener todo lo que deseen en un día de lujo absoluto.

Sobran las razones para marcar a CocoCay en nuestros mapas de fantasías de verano.

