Compras inteligentes: 3 beneficios que alivianan el presupuesto del verano

El verano avanza y el impacto en el bolsillo empieza a notarse. Entre las compras para la casa, las salidas a la ruta, las escapadas de fin de semana y la logística cotidiana, es un mes en el que los gastos se multiplican. Por eso, aprovechar beneficios que tienen presencia en todo el país se vuelve una herramienta concreta para ordenar el presupuesto sin resignar planes.

Así, la suscripción a Club LA NACION se consolida como una herramienta concreta para ahorrar en lo cotidiano. Especialmente cuando combina descuentos pensados para tres momentos clave de la temporada: hacer las compras, resolver lo que falta para el hogar y moverse sin que el gasto en combustible se dispare.

Carrefour: la compra que sostiene la temporada

En verano, el súper se vuelve parte del disfrute, sobre todo cuando cada compra rinde un poco más y acompaña el ritmo de la playa y las comidas compartidas

En las vacaciones, el supermercado no es solo el lugar donde se compra comida. Es donde se arma el picnic antes de bajar a la arena, se resuelven los desayunos multitudinarios de una casa llena y se elige qué va a ir al horno esa noche. Pan, frutas, bebidas frías, snacks para los chicos, algo rápido para el mediodía, medialunas para la tarde. Todo pasa por ahí.

En ese contexto, el beneficio en Carrefour, tanto en tiendas físicas como online, se vuelve especialmente tangible. Porque acompaña ese consumo real, desordenado y muchas veces intenso que caracteriza al verano, sin tope de reintegro y con descuentos que se pueden aprovechar una y otra vez.

El beneficio es tanto presencial como online

Los lunes, el 15% en Carrefour Híper, Market, Express y online permite organizar la compra grande: llenar la heladera, stockear bebidas, sumar productos de almacén, limpieza y perfumería que rinden toda la semana. Y de martes a domingos también hay un 10% con entrega inmediata en carrefour.com.ar.

YPF: el auto, el aliado perfecto

Para las idas y venidas del verano, YPF te garantiza un tanque lleno

El verano se traduce en movimiento. Es arrancar temprano con la heladerita llena de hielo y las reposeras en el baúl, es llevar a los chicos a la colonia, volver a cargar bebida para la playa o encarar esa escapada de un día que se decidió sobre la marcha. Por eso, ahorrar en combustible se vuelve tan clave como encontrar la sombra justa para el picnic o elegir qué va a ir a la parrilla esa noche.

Con YPF y Club LA NACION, ese ahorro se nota en cada parada. Las estaciones de servicio de YPF están por todo el país, lo que facilita cargar nafta cuando más hace falta y aprovechar beneficios concretos: 10% de descuento en Infinia pagando con dinero en cuenta de sábados a lunes y 30% en lubricantes en YPF Boxes todos los días, en ambos casos simplemente a través de la app.

¿Salís a la ruta este verano? YPF Boxes te acompaña a chequear tu lubricante

Ese apoyo aparece justo donde el plan de verano se expresa con más claridad: en la ruta, antes de llegar a la costa, al volver de una salida o en la estación de servicio elegida para frenar, estirar las piernas y seguir viaje.

Easy: el kit justo

Si estás pensando en equipar tu jardín o espacio exterior, Easy tiene opciones para todos los gustos Javier Csecs

Es un hecho: la temporada se disfruta más cuanto mejor la planeamos. Cuando la casa está lista para recibir gente, la galería invita a quedarse y la playa se vive con comodidad. Equiparse bien es lo que permite que los días largos se disfruten más y que la logística no se lleve puesta la experiencia.

Ahí es donde Easy se vuelve un aliado clave. Desde muebles de exterior, sombrillas, reposeras y mesas plegables hasta parrillas, accesorios para asado, iluminación para el jardín o soluciones prácticas para la casa, Easy concentra todo lo necesario para armar un verano funcional y disfrutable. Tanto en tiendas físicas como online, donde todos los miércoles ofrece un 15% de descuento, la propuesta apunta a resolver con anticipación lo que después sostiene la rutina.

La pileta, el lago, el río, el mar: los mejores inflables para la temporada están en Easy Javier Csecs

A través de Club LA NACION, equipar la casa o la playa también puede hacerse con mejores precios, permitiendo invertir en productos que se usan todos los días durante la temporada (y a veces también el resto del año).

Y un dato vital: en pleno verano, estos ahorros no quedan atados a un solo destino. Aunque muchos socios de Club vivan en CABA, las vacaciones y escapadas cambian los hábitos de consumo. La amplia presencia de Carrefour y de estaciones YPF en todo el país permite seguir aprovechando los beneficios también durante los viajes, acompañando el ritmo de la temporada sin impactar el bolsillo.

Suscribite a Club LA NACION y empezá a ahorrar en los gastos que forman parte de tu verano. Conocé más de Club acá .

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.