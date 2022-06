La Voz Argentina: cantó un tema en inglés, dijo que no sabía ninguno en español y causó indignación en Twitter

Una participante del reality show La Voz Argentina (Telefe) causó indignación al admitir ante el jurado que no sabe cantar ninguna canción en español y la bronca se trasladó también a las redes sociales.

El momento fue emitido el jueves pasado en el popular concurso de talentos que conduce Marley y que cuenta con la participación estelar de una terna llena de celebridades de la música. Camila Pérez, de 19 años y oriunda de Buenos Aires, comenzó su audición a ciegas entonando un verdadero del dúo de folk rock estadounidense Simon and Garfunkel, “Bridge Over Troubled Water”. Sin embargo, pese a su gran voz, los miembros del jurado se tomaron su tiempo para apretar el botón rojo.

La Voz Argentina: Camila Pérez cantó en inglés y admitió que no sabe ningún tema en español

Recién al final de la interpretación, cuando parecía que las chances de la participante se habían agotado, sorpresivamente se dieron vuelta Ricardo Montaner, Mau y Ricky y también Lali. Camila quedó impactada y reconoció que ya estaba asimilando la idea de que ninguno la iba a elegir.

Después de una fingida escena de celos por parte de Ricardo Montaner, quien aseguró que la joven nunca miró para su lado y solo puso sus ojos en el sector de Lali y sus hijos, el jurado se quedó sin palabras al escuchar a Camila decir que no sabía ninguna canción en español.

“En nuestro equipo también nos encantaría tenerte. ¿Cantas también en español y de todo?”, le preguntó Ricky. “Principalmente canto en inglés”, respondió la participante con algo de incomodidad. “Cantá en español, ¿a ver?”, insistió el músico. “No conozco muchas canciones”, admitió la joven.

“No escucha Mau y Ricky un cara...”, reflexionó Mau. “No se sabe tus canciones”, le dijo Montaner a uno de sus hijos. Sin poder creer lo que había escuchado, Lali quiso asegurarse que se trataba de un error. “Cami, ¿mía no conocés ninguna (canción) tampoco?”, le preguntó y la negativa de la participante la indignó. “Ah, no jod..., ¡tu viniste a La Voz Argentina!”, acotó Ricky enojado.

La emoción de Camila Pérez cuando se dieron vuelta Lali, Mau y Ricky y Ricardo Montaner (Foto: Captura de video)

Camila explicó que su artista favorita es la legendaria cantante estadounidense de soul Aretha Franklin, y recordó que para las primeras audiciones del programa tuvo que aprender un tema en castellano, “Llorar”, del dúo mexicano Jesse & Joy junto a Mario Domm, y para alegría de todos se animó a cantar una parte.

Cuando llegó la hora de tomar la decisión, la joven no dudó y dijo: “Me quedo con Lali”. La artista celebró la decisión y salió corriendo a abrazarla, pero le hizo una advertencia: “Si no cantás en castellano, mirá... ¡te vamos a hacer cantar en castellano!”, aseguró.

Después de un abrazo por haberse sumado a su equipo de trabajo, Lali insistió: “Hay mucho que trabajar, te voy a decir. No solo lo del idioma, que no es obligación, la música es en todos los idiomas. Pero sí es importante, y es lindo para La Voz Argentina, que cantes en castellano”, explicó.

La indignación se trasladó también a las redes sociales. En Twitter, los usuarios se enojaron con la respuesta de Camila y le recriminaron haberse anotado al certamen. “No conoce canciones en español y se presentó en La Voz Argentina. ¡Denúncienla”, escribió una tuitera y adjuntó un meme del cocinero Damián Betular.

Los usuarios se indignaron con Camila, la participante de La Voz Argentina que no sabe canciones en español (Foto: Captura de Twitter)

“Cómo no se va a saber alguna en español. ‘El tren del cielo’, hermana, ¿no fuiste a la primaria?”, se preguntó otra usuaria que no podía salir de su asombro por la actitud de la participante.

Los usuarios se indignaron con Camila, la participante de La Voz Argentina que no sabe canciones en español (Foto: Captura de Twitter)

“Les juro que quedé así cuando dijo que no se sabía ninguna canción en español”, escribió otra tuitera y compartió un meme de Lali. “Encima se tuvo que aprender ‘Llorar’. Amiga, ¿cómo no vas a saber de la existencia de ese temón?”, se preguntó.