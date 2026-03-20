Twitter cumple 20 años tomándole el pulso al mundo

El primer post fue escrito un 21 de marzo de 2006 por Jack Dorsey, uno de los creadores del servicio junto a Noah Glass, Biz Stone y Evan Williams. El nombre buscaba evocar la esencia que inspiró su creación: la brevedad de los SMS, los mensajes de texto de 160 caracteres que por entonces eran el estándar de comunicación en un celular. “Queríamos capturar esa sensación física de vibrar en el bolsillo, vibrar en todo el mundo”, explicó en su momento Dorsey.

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

El microblogging nació sobre las cenizas de Odeo, un sistema para publicar en la web mensajes de audio o video vía telefónica.

Glass —quien luego abandonaría el proyecto— sumó al equipo a Williams (ex Google), al diseñador web Dorsey y al ingeniero Blaine Cook.

La plataforma fue detectada por el blog especializado TechCrunch, después de que alguien en San Francisco la utilizara para reportar un terremoto. A partir de allí, el crecimiento fue exponencial: en un año, el volumen de publicaciones se triplicó, pasando de 20.000 a más de 60.000 mensajes diarios.

Sólo a partir de 2007 empezó a hacerse popular, especialmente en Estados Unidos, con la premisa de tuitear desde el celular enviando un SMS de 140 caracteres (el límite inicial de los tuits) y una consigna, contar la vida en tiempo real a partir de una pregunta que hacía la plataforma: ¿qué estás haciendo ahora?

Jack Dorsey, Christopher 'Biz' Stone, Evan Williams y Dick Costolo (entonces CEO de la compañía) en 2013 cuando comenzó a cotizar en el New York Stock Exchange (NYSE) EMMANUEL DUNAND - AFP

En 2007 circularon 400.000 tuits por trimestre. Para 2008 eran 100 millones por trimestre. Y el 15 de enero de 2009 la plataforma cambió para siempre, y tomó el rol que tiene ahora: un torrente imparable de información en tiempo real.

Ese día, el vuelo 1549 de US Airways debió acuatizar en el río Hudson, en Nueva York (el vuelo fallido fue retratado luego en la película Sully, con Tom Hanks como el piloto que evitó una tragedia). Todos los pasajeros fueron rescatados con vida. Janis Krums tuiteó una foto del avión hundiéndose en el agua helada, aprovechando una posibilidad tecnológica que entonces era relativamente reciente (celulares con cámara y conectividad 3G).

http://twitpic.com/135xa - There's a plane in the Hudson. I'm on the ferry going to pick up the people. Crazy. — Janis Krums (@jkrums) January 15, 2009

Una de las características centrales de la plataforma fue siempre la brevedad: mensajes de 140 caracteres, un límite histórico que se duplicó en 2017 y que en su momento fue muy discutivo. Otra innovación clave —luego adoptada por todas las redes sociales— fue el uso del hashtag (con el signo numeral, #) para señalar temas en tendencia.

La idea fue propuesta por el usuario Chris Messina: el símbolo numeral se lanzó oficialmente el 23 de agosto de 2007 y en 2014 ingresó al diccionario de Oxford English Dictionary.

Entre los más conocidos figura #JeSuisCharlie, difundido tras el ataque a la redacción del semanario francés Charlie Hebdo.

Gracias a su inmediatez, Twitter se consolidó como una suerte de ágora digital, un espacio público para narrar la actualidad: desde las protestas en Irán en 2009 hasta la Primavera Árabe.

Los usuarios documentaron la tragedia de Haití, la captura de Osama bin Laden en 2011 y canalizaron protestas como el movimiento #MeToo. La red se convirtió así en una herramienta clave para periodistas, políticos, instituciones, celebridades e incluso el Papa.

Helicopter hovering above Abbottabad at 1AM (is a rare event). — Sohaib Athar (@ReallyVirtual) May 1, 2011

También fue clave para cambiar la difusión de las noticias: políticos, deportistas, actores y famosos comprendieron rápidamente que era (como luego Instagram o TikTok) un canal para entablar una relación directa e inmediata con su audiencia.

Durante años fue el principal rival del ecosistema de Mark Zuckerberg, hoy Meta. Sin embargo, la plataforma nunca logró monetizar plenamente su popularidad y el 27 de octubre de 2022 fue adquirida por Musk por 44.000 millones de dólares.

El empresario protagonizó su llegada a la sede con una bacha en mano y la frase “Let that sink in” (un juego de palabras entre el concepto, algo así como “háganse a la idea”, y la palabra sink, que tambien refiere a la bacha del baño).

Elon Musk, flamante dueño de Twitter, entró a las oficinas de Twitter con una bacha en la mano Twitter

Se abrió entonces una nueva etapa: Twitter se transformó en una empresa privada, salió de la bolsa, redujo su plantilla, eliminó el consejo de seguridad, puso en venta la verificación de cuentas y en 2023 cambió su nombre a X.

El objetivo de Musk es convertirla en una “app para todo”, al estilo de WeChat, que integre mensajería, llamadas, video, pagos y comercio.

Pero el giro también ha sido político y tecnológico. Entre las decisiones más polémicas figura la readmisión de Donald Trump, suspendido tras el asalto al Capitolio del 6 de enero.

Con su posterior reelección, Musk asumió brevemente al frente de un departamento de eficiencia gubernamental.

Un estudio reciente de Nature analizó además el impacto político del algoritmo de X en las opiniones de los usuarios. Un estudio con 5000 participantes en Estados Unidos muestra que el algoritmo de la plataforma tiende a empujar al usuario hacia posiciones más a la derecha, especialmente entre personas que ya se consideraban republicanas.

En paralelo, Musk apuesta fuerte por la inteligencia artificial: en 2023 integró el chatbot Grok, que en las últimas semanas quedó bajo investigación en varios países, incluida la Unión Europea, por funciones que generaban deepfakes sexuales de mujeres y menores.

“Solo Grok dice la verdad. Solo una inteligencia artificial veraz es segura. Solo la verdad comprende el universo”, afirma Musk en su perfil de X.

Con información de ANSA