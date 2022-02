Compró una pizza en el supermercado y se sorprendió al ver lo que había dentro

Cuando uno compra una pizza para microondas en un supermercado sabe que no va a encontrarse con un producto como si fuera de una pizzería. Sin embargo, hay ciertas cosas que se esperan de ella como una buena cantidad de queso, una rica masa y una preparación rápida para salir de un apuro y comer algo sabroso. Sin embargo, lo que le ocurrió a Tom Scott, un hombre de la ciudad de Winchester en Inglaterra, es digno de elevar una queja y -ya que estamos- convertirse en viral.

Scott se acercó a Sainsbury’s, un local de una cadena de supermercados muy popular en el Reino Unido. Al llegar, fue a la góndola de pizzas y prepizzas y eligió una que fuera de su agrado. “Tomate y queso”, se lee en el cartel frontal que, además, ocupa todo el plástico y evita que se vea en detalle el contenido de la caja. La información nutricional, el código de barras y la fecha de vencimiento completan el letrero.

Sin poder vislumbrar bien qué estaba comprando, confió en la cadena. Scott se acercó a la caja, pagó y volvió a su casa ansioso por comer una pizza. No obstante, al abrirla se llevó una gran decepción. El queso que decía el cartel no eran más que diez tiras de mozzarella, finitas y repartidas solo en un sector de la masa; y, en cuanto al tomate, apenas un poco de salsa pintada en pocos sectores.

A la pizza le faltaba queso y tenía muy poca salsa Twitter

Entre risas y con algo de seriedad, Scott acudió a Twitter. “Hey, sainsbury’s, un poco menos de queso y esto podía ser pan con tomate. Es bueno ver una excelente colocación de calcomanías”, advirtió irónico con referencia al enorme cartel que no le permitió ver la pizza antes de pagarla.

El mensaje con el que Tom captó la atención de la marca Twitter - mensaje traducido

Apenas unas horas después de haberlo posteado, una representante de la marca se contactó con él. “¡Hey, Tom! Siento mucho que haya faltado queso ¿Podés enviarnos un mensaje privado desde el siguiente enlace con el nombre de la tienda en la que compraste, tu nombre completo, dirección y número de tarjeta? Así puedo investigar esto”, expresó la representante identificada como Caitlin.

Apenas unas horas después, la cadena se comunicó con él Twitter - mensaje traducido

Tras haberse hecho viral, la noticia recorrió el mundo entero y la gente empezó a preguntarse qué ocurrió con el hombre, la pizza y Caitlin. En ese sentido, medios británicos empezaron una búsqueda por dar con los protagonistas pero, hasta el momento, nadie emitió declaraciones. Las redes de Tom no hicieron mención a lo ocurrido e, informa The Daily Star, la empresa no quiso dar comentarios a la prensa.

A este hecho se le suman varios reclamos a la misma cadena donde consumidores encontraron productos -ajenos a la marca pero comercializados allí- con faltantes de ingredientes. Desde un sánguche sin queso hasta un muffin relleno pero... sin relleno.