Con Antonia. Las dulces postales de Juliana Awada de una tarde en cuarentena

La empresaria y mujer de Mauricio Macri subió fotos a su Instagram de su hija Antonia y cosechó miles de likes.

La empresaria Juliana Awada se encuentra, como el resto del país, en cuarentena junto a su familia. En este contexto, el uso de las redes sociales se volvió muy frecuente para la exprimera dama que comunica muchas de sus cotidianidades desde su cuenta de Instagram .

En este caso, la esposa del expresidente Mauricio Macri , compartió con sus seguidores, fotos de su hija en la casa en la que viven en el barrio de San Isidro . Con un mensaje muy pequeño pero con imágenes que reflejan la cuarentena que vive la ex familia presidencial, Awada mostró lo grande que está Antonia.

Las publicaciones de la empresaria siempre reciben muchos likes y mensajes de cariño y esta no sólo no fue la excepción sino que batió récords de me gusta . Mientras realizaban una merienda en el jardín, a la pequeña de 8 años se la ve divertida y haciendo equilibrio mientras su madre, sentada en la mesa, fotografió toda la secuencia.

Esta tarde de calma en el medio del aislamiento obligatorio se notó y la publicación, en menos de dos horas, cosechó más de 34 mil likes y cientos de comentarios como estos: "¡Hermosa! Dios la bendiga y la proteja siempre", "¡Está grande y muy bonita!".