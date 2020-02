Con o sin pareja: 18 divertidas propuestas gastronómicas para pasar San Valentín

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de febrero de 2020 • 16:56

Cuando llega el momento de festejar en pareja, no todos se alegran ni la tienen. Por eso son muchos los lugares que organizaron divertidas propuestas para encontrarse a brindar sin importar no haber encontrado a la media naranja. Y quién dice, tal vez, al final de la jornada, alguna otra pareja se haya formado. Aquí divertidas opciones para Anti-San Valentín y San Valentín.

Nuevas amistades y las de siempre

1- Durante todo el mes de febrero el bar Bierhof propone una especie de "Tinder fuera de línea" para compartir una cerveza con nuevas amistades en su patio al aire libre. En lugar de usar el teléfono para "matchear" tendrás un chopp gigante que en lugar de cerveza contendrá contactos de Instagram. Quienes deseen participar introducen un papel con el nombre de su Instagram (importante que tenga el perfil en modo público). Luego se podrá retirar un papel y revisar la cuenta sorteada, si hay "match" pueden compartir una de las refrescantes cervezas. Además se puede probar el sándwich de bondiola con coleslaw y la pizza de calabazas con queso azul y mozzarella. Más info: Nicaragua 4427, Palermo,

Bierhof ofrece una especie de "tinder fuera de línea"

2- En los 15 bares en todo el país que tiene la cervecería cordobesa Peñón del Águila, se llevará a cabo la tercera edición de "BierMarch, un Tinder analógico". Consiste en un juego hot de preguntas desafiantes, divertidas y un poco subidas de tono con la idea de generar un clima descontracturado entre nuevas uniones. Quienes hagan "match" recibirán de obsequio una cerveza. En cuanto a lo gastronómico las "Papas imán" tendrán como rol unir a mesas grupales: todos deben compartir la porción con la condición de permanecer juntos lo que reste de la noche. Más info: @penoncerveza y www.cervezalegendaria.com

3- La Choppería III organiza una fiesta Anti-Valentín para todos los enamorados de la pizza y la cerveza. Se ofrecerán chopps de 330ml de cerveza desde $80 durante toda la noche, porciones de pizza de estilo New York en tamaño XL por $90 y juegos para disfrutar entre varias personas en un ambiente musicalizado por DJ en vivo. Más info: Gurruchaga 1686, esquina El Salvador.

4- Ping pong, jenga xxl, metegol, juegos de arcade y de mesa son el escenario ideal para quienes buscan divertirse en grupo. Además de sus juegos, Diggs ofrecerá diferentes combos para compartir: una canasta de alitas de pollo con dos pintas de Lager Argentina por $380, canasta de ribbs de 400gr + una porción de papas fritas por $580 y una canasta de papas fritas con cheddar y bacon / con salchichas / con bondiola desmenuzada + dos pintas de Lager Argentina por $400. También se servirán pintas de cerveza de medio litro desde $90, salchichas tipo italiana y sándwich de bondiola. En el local de Serrano habrá un DJ en vivo para musicalizar la noche. Más info: Serrano 1580 o Costa Rica 4588, ambos en Palermo.

Juegos y cerveza en Diggs para los solteros

5- "Sin Valentín" es un exclusivo evento en el último piso del Hotel Madero el jueves 13 de febrero de 20 a 01 horas. La música estará a cargo del DJ Tomás Abella, habrá tragos de autor junto a Saint Felicien, sushi bar y más. Una opción diferente para quienes quieran romper el molde y divertirse con las increíbles vistas panorámicas de Puerto Madero. El ingreso es sin cargo pero con reserva previa vía mail a rsvp@hotelmadero.com. Dirección: Rosario Vera Peñaloza 360, Dique 2, Puerto Madero Este

6- Whisky y Vodka. No es el nombre de un grupo ni nada parecido. Se trata de dos menús especiales que contarán con las propuestas de dos marcas icónicas de ambas bebidas. Johnnie Walker aportará tragos especiales al menú de La Fernetería que incluirá entrada, plato principal y postre. Los platos estarán, además, acompañados por 2 Copas de espumante. Valor por persona es de $2.500 por persona.

Y para los "amantes" del after office, este viernes no será excepción pasarla bien. Con este fin Smirnoff participar el viernes desde las 18hs en Cielo Sky Bar, la terraza del Hotel Grand Brizo. Con horario extendido: durante toda la noche habrá happy hour de Smirnoff Bitter Citric (2x1 durante todo el after). La entrada incluye un tapeo + una consumición. El valor por persona es $900 pero se puede conseguir la anticipada a $800. El dj set estará a cargo de Ulises Asensio y habrá un show de Barbie Cabo.

Celebrar el amor

Trece propuestas de cenas pensadas para el día de los enamorados, ideal para agasajar a tu pareja y compartir una romántica velada.

1- Para los amantes de la comida japonesa y nikkei, el espacio Komyun ubicado en Los Arcos de Palermo, los espera con un menú para compartir con entrada, plato principal de 30 piezas de sushi y bebida a $3.000 por pareja. Si además eligen una botella de espumante se llevan otra de regalo para continuar con los brindis. La propuesta está a cargo del chef Agustín Lucero que combina colores, texturas y sabores de Asia. Dirección: Av. Libertador 3883 Arco 9.

2- Tomo 1 festejará San Valentín junto a su 50 º Aniversario con una recepción al aire libre en su terraza sobre la 9 de Julio. La velada será acompañada por un show de Jazz & Bossa y un menú de siete de los platos que hicieron historia como por ejemplo la sopa fría de zucchini, langostinos patagónicos, ravioles de hongos, costillas de asado braseado con su hueso y Parfaît de dulce de leche. El precio final es de $9.000 por pareja. Más info: Carlos Pellegrini 521, Entrepiso, Hotel Panamericano Buenos Aires, reservas al 4326.6698

Tomo 1 ofrecerá un menú de siete platos

3- El tradicional restaurante de los hermanos Waisman, La Taberna en Lomas de Zamora, rinde tributo a los enamorados con sus sabores mediterráneos con dos opciones por paso: entrada, principal y postre. Incluye una botella de vino. El precio por persona es de $1395. Más info: Cnel. Ramón Falcón 146, Lomas de Zamora. Reservas: 4292-5187

4- La parrilla palermitana Maiky ofrece un menú de tres pasos protagonizado por cortes de carne ahumados con astillas de árboles frutales. En la entrada se podrá elegir entre chorizo, molleja o empanada de cordero, para plato principal los elegidos son la bondiola, ojo de bife o ribs; y de postre el clásico flan casero con dulce de leche o brownie. El precio es de $1800 por persona. Más info: Gorriti 5802, @maikyparrilla, reservas por correo a reservas@maiky.com.ar

5- La panadería de Pablo en Olivos ofrecerá un menú de estación diseñado por Pablo Massey compuesto por un aperitivo, una entrada y un principal a elección con opción vegetariana y una degustación de chocolates de postre. Cuesta $1600 por persona. Más info: Corrientes 421, Olivos. Reservas por whatsapp al 11.3583.0439

6- Con un toque cultural, Casa Cavia abre sus puertas transformando la casa en una curadería de literatura erótica por Ampersan y flores de Blumm. La cena será un menú para compartir que incluye, entre otras cosas, aperitivo, pulpito frito, verduras de temporada, salsas para armar, tortillas, carne ahumada, chocolates y una botella de vino o espumoso. El precio es de $4500 por persona. Más info: Cavia 2985, Palermo Chico. Reservas por whatsapp al 3640.7805

7- Aldo´s Restaurant Wine Bar, presenta un menú especial en cualquiera de sus dos locales ubicados en San Telmo y Palermo. Consta de una entrada a elección entre Burrata con higos, jamón crudo y rúcula selvática, o Langostinos asados, maíz asado y manteca especiada. El plato principal se podrá elegir entre Gnudi de ricota con emulsión de remolachas y nueces caramelizadas, o Tira de asado ahumado con papas dominó y salsa criolla. Para el postre las opciones con volcán de chocolate o Pavlova con curd de maracuyá y frutos rojos. Cada paso irá acompañado de una selección de vinos de Bodega Norton y cuesta $1800 por persona. Más info: San Telmo 54 9 11 6977-2536. Palermo 54 11 4773-3739 (reservas por whatsapp)

8- En Palermo Hollywood, Uco Restaurante del Fierro Hotel los espera para celebrar la noche de San Valentín con un menú de cinco pasos maridado con vinos de la Bodega Familia Zuccardi. Incluye maridaje de vinos, agua mineral, café y petit fours. El precio es de $2500 por persona. Más info: Hotel Fierro, Soler 5862, reservas a restaurant@fierrohotel.com o al 11-3220-6820

En Palermo Hollywood se podrá disfrutar de un menú de cinco pasos en Uco.

9- En el Bajo de San Isidro, Nacho Trotta diseñó un menú exclusivo de 6 pasos con una botella de vino para San Valentín en el restaurante Bestia. Precio $2500 por persona. Más info: Primera Junta 702, Bajo de San Isidro. Reservas al 4743-1141.

10- Bis de Gonzalo Aramburu nos remonta a un bistró parisino en el pintoresco Pasaje del Correo en Recoleta. Plan ideal para los que le quieran agregar un toque romántico de la noche de París al día de los enamorados. El menú constará de tres pasos con tres opciones por cada uno, incluye vino de la Bodega Trapiche. Precio por persona $1800. Más info: Vicente López 1661, Local 12. Reservas al 11-4813-5900

11- En sus tres sucursales, Villa Crespo, Lanús y Palermo, Vico Wine Bar elaborará un menú que incluye un shot de sandia y vodka, Terrina de campo - Pepinos agri dulces; Chipirones salteados - Ensalada de Mango y papaya; Gigot de cordero - Cous cous crocante y Marquise de chocolate - Sorbete de Frutos rojos - Té de jengibre. Incluye dos copas de vino y una de espumante + agua por persona. El precio por pareja es de $3000. Reservas: Vía whastapp 11-6402-5610 (Villa Crespo), 11-6402-1368 (Palermo), 11-2526-7171 (Lanús)

Vico ofrecé su menú de San Valentín en sus tres locales: Lanús, Villa Crespo y Palermo

12- Si lo que te gusta es la comida italiana, el chef y dueño de L'adesso Ristorante, Leonardo Fumarola, invita a degustar bajo la temática del mar (ensalada de frutos de mar, pasta fresca larga de calamar con langostinos y postres) o la tierra (bondiola arrollada con panceta, hongos y almendras tostadas, y pasta larga al cacao con ragú de tres carnes y postre). Cualquiera de las dos opciones incluye una botella de vino, el precio por persona es de $2200 y hay un 10% de descuento si se abona en efectivo. Más info: Fray Justo Santamaría de Oro 2047, Palermo, Reservas por Whatsapp 11-3807-5492.

13- La Cabrera celebra el amor durante toda la semana con un menú especial al mediodía que incluye entrada, plato principal y postre + una bebida sin alcohol o una copa de vino Malbec, por $765 por persona. La promoción está vigente en los locales de Palermo y Pilar. www.lacabrera.com.ar