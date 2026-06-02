Confucio, filósofo chino: “Nadie te detestará si eres riguroso contigo y suave cuando corrijas a los otros”

Confucio fue un filósofo chino que impartió sus observaciones de la vida cotidiana y enseñó algunas prácticas para que los seres humanos puedan estar bien consigo mismos y con el resto. En el desarrollo de las Analectas durante el siglo V a. C., añadió la frase: “Nadie te detestará si eres riguroso contigo y suave cuando corrijas a los otros”; esta se hizo muy famosa y cobró importancia entre la población oriental. Conocé qué quería decir el filósofo al respecto.

Esta expresión de Confucio es considerada como un “misil” directo al ego de los seres humanos y en su trato con los otros. Habla de la benevolencia y el autocontrol.

Confucio decía que si vos te ponés la vara alta a vos mismo, ganás autoridad moral (Fuente: Pexels)

Para el filósofo chino, los problemas del mundo no se arreglaban con leyes duras ni señalando con el dedo los errores, sino que la corrección iniciaba en casa; por este motivo es que empleó esta frase sobre el manejo propio de las emociones.

1. “Ser riguroso contigo”

En los textos oficiales, Confucio habla un montón del Junzi (el “hombre virtuoso” o ideal). Una persona así no le echa la culpa a los demás de sus frustraciones ni espera que el resto sea perfecto.

El maestro chino decía que si vos te ponés la vara alta, ganás autoridad moral. Como no podés controlar lo que hacen los otros, gastar energía en indignarte por lo que hacen mal "es comprarte un pasaje directo al resentimiento“, según se detalla en el sitio especializado Cuerpo Mente. La rigurosidad es con tu propia conducta, tus valores y tus errores.

2. “Suave cuando corrijas a los otros”

Acá entra en juego el concepto de Ren (que se traduce como humanidad o benevolencia) y el Shu (la reciprocidad, que básicamente es “no le hagas a los demás lo que no querés que te hagan a vos”).

Confucio explicaba que si vas por la vida de gendarme, retando a la gente con soberbia, lo único que vas a cosechar es rechazo y odio. No se trata de dejar pasar una falta o ser un tibio, sino de corregir desde la compasión y el respeto. Cuando alguien se equivoca, el objetivo tiene que ser ayudarlo a mejorar, no hacerlo sentir como un trapo.

Confucio decía que retando a la gente con soberbia, lo único que vas a cosechar es rechazo (Foto: X)

En conclusión, lo que quiso decir Confucio es que si vos te exigís un montón, pero al resto lo tratás con paciencia y suavidad, nadie te tendrá odio o rencor. Así te ganás el respeto de la gente porque ven que sos coherente y que no medís las cosas con doble vara.