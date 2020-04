Conmovedor: encontró una perra en la ruta con una emotiva nota atada al cuello

Cuando salió a hacer compras, vio a una pequeña perrita perdida y notó que en su cuello tenía una nota Fuente: LA NACION

Las vidas de un hombre y una perra cambiaron para siempre luego de un encuentro fortuito en una ruta.

Sucedió en Ipoh , Malasia . Lionel Vytialingam salió a comprar alimentos cuando avistó en la carretera a una cachorra que intentaba eludir el tráfico. Eso fue suficiente para que el hombre decidiera salir del auto para ver si podía ayudarla.

"Tenía una nota empapada doblada y atada alrededor de su cuello -contó Lionel-. Traté de no moverme para ganarme su confianza. Se apartó por unos 10 minutos observando cada cosa que hacía, hasta que finalmente se me acercó por la espalda, me olió y luego se dio la vuelta para mirarme".

Gracias a la nota descubrió que su nombre era Siggy : "Soy la perrita más amorosa y atenta que vas a conocer. Mi dueño lamenta mucho haberme dejado acá con vos, pero él ya no puede cuidarme más -señala el texto- Por favor, llevame a tu casa, por favor, dejame ser parte de tu familia, por favor, quereme".

Lionel se emocionó con el contenido de la carta y decidió llevárse a Siggy con él hasta su casa. Desafortunadamente, Sammo, el perro de Lionel no se llevó bien con ella, así que tuvo que darla en adopción.

Por suerte, no tardó mucho en encontrar hogar, ya que su hermano decidió quedársela una vez que se levante la cuarentena impuesta por el gobierno malayo debido al coronavirus .

Por ahora, ambos hacen el aislamiento juntos. "Esta niña me encontró, y gracias a Dios por eso. Todavía me estremezco al pensar en otras mascotas como ella, de raza o no, con o sin una 'nota' en el cuello", señaló Lionel, citado por el Daily Mirror .