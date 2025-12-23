Navidad: cómo la familia influye en la forma de comer y afecta los hábitos para ‘bien’ o para ‘mal’, según expertos

Las comidas navideñas no solo reúnen a las familias alrededor de la mesa, sino que también reactivan aprendizajes y dinámicas adquiridas desde la infancia. Rutinas, normas y emociones vinculadas a la alimentación reaparecen con fuerza durante estas fechas, condicionando tanto lo que se come como la forma en que se vive ese momento.

Según informó Infosalus, a partir de un despacho de Europa Press, distintos estudios en psicología demuestran que la familia desempeña un papel central en la construcción de los hábitos alimenticios y de la relación emocional con la comida. Estas influencias pueden ser tan profundas que, en algunos casos, generan ansiedad ante los encuentros familiares durante las festividades.

La huella familiar en los hábitos alimentarios

Un estudio reciente liderado por Jane Ogden, profesora de Psicología de la Salud en la Universidad de Surrey (Reino Unido), analiza cómo la dinámica familiar influye en los patrones de alimentación a lo largo de la vida. En su libro Cómo comer bien a cualquier edad, Ogden explica que los padres son modelos clave en la infancia, ya que enseñan qué, cuándo y cómo comer.

“Los niños de todas las edades aprenden qué comer y cuánto de sus padres”, señala la experta, citada por Europa Press. Aunque a partir de la adolescencia la influencia de los iguales aumenta, Ogden subraya que los hijos continúan observando los comportamientos alimentarios de sus progenitores.

Esta influencia no se limita a la elección de alimentos, sino que también alcanza a las actitudes hacia la imagen corporal y el ejercicio. De acuerdo con la investigadora, los padres que mantienen una alimentación equilibrada y un estilo de vida activo pueden favorecer la adopción de hábitos saludables duraderos en sus hijos.

La comida, además, cumple una función social relevante. Comer en compañía puede reforzar vínculos, mejorar el estado de ánimo y generar recuerdos compartidos. “La comida puede contribuir al bienestar porque ofrece placer, estructura y una excusa para pasar tiempo con amigos y familiares”, explica Ogden.

Creencias heredadas y emociones en torno a la comida

El contexto familiar también puede transmitir creencias poco constructivas sobre la alimentación y el cuerpo. Según la psicóloga, en reuniones familiares estresantes la comida puede utilizarse como una herramienta para gestionar emociones como el aburrimiento, la ansiedad o la soledad, lo que dificulta mantener una relación equilibrada con la alimentación.

Durante la Navidad, otro factor habitual es el uso de etiquetas como “alimentos buenos” o “alimentos malos”, un lenguaje que suele heredarse de generación en generación. Ogden advierte que este enfoque puede generar culpa y episodios de sobre ingesta. En su lugar, propone hablar de alimentos “frecuentes” y “ocasionales”, priorizando la moderación frente a la restricción.

También alerta de que las dietas muy estrictas pueden resultar contraproducentes, al aumentar los antojos y los sentimientos de culpa. Por ello, recomienda centrarse en incorporar más alimentos saludables, como frutas, verduras y platos caseros, en lugar de enfocarse en lo que se debe evitar.

Autocompasión y transmisión de hábitos saludables

Para quienes temen los excesos propios de las fiestas, Ogden destaca la importancia de la autocompasión.

“La comida es también socialización e interacción, no solo calorías”, afirma. Mantener expectativas realistas y evitar la sensación de fracaso puede favorecer una relación más sostenible con la alimentación.

En el caso de las familias que buscan romper patrones negativos con sus hijos, la experta aconseja hablar de forma positiva sobre los alimentos saludables y evitar usar la comida como recompensa. En su lugar, sugiere reforzar estos hábitos con elogios y actitudes de disfrute visibles para los niños.

Finalmente, Ogden señala que la Navidad puede ser una oportunidad para prestar atención a familiares mayores que comen menos de lo necesario. Según explica, asegurar una comida casera adecuada durante estas fechas puede ser especialmente relevante en una población cada vez más envejecida.

Por Alejandra Ospina Cordero