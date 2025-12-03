Consejos para recalentar el asado del día anterior, que quede jugoso y no pierda su sabor

Durante las festividades decembrinas, muchas personas eligen juntarse con amigos o familiares para realizar un asado. Si sobran alimentos, pueden ser recalentados el día siguiente o utilizados en otras comidas.

Cocineros expertos sugieren varias técnicas que permiten que el asado mantenga todas sus condiciones el día después. Muchas carnes no saben igual porque, al enfriarlas, pierden agua y las fibras se contraen.

Lo más importante es controlar la temperatura, calentarlo por el tiempo suficiente y añadir humedad para que la carne vuelva a estar jugosa.

¿Cómo recalentar asados?

Uno de los métodos más efectivos para recalentar pollo, cerdo y carne es usar el horno. Este debe ser precalentado a 150 grados durante 10 minutos. El asado debe ser colocado en una bandeja con un poquito de agua o caldo.

Es necesario que la bandeja que contiene la comida sea cubierta con un papel aluminio. El horno debe ponerse entre 20 y 30 minutos, dependiendo del tamaño y de la cocción.

¿Cómo recalentar asados? Gentileza Casa Beza

Si el asado viene con salsas, guisos o es un pollo al horno, se recomienda utilizar una sartén. Esta deberá ser puesta a fuego medio-bajo con la comida y dos o tres cucharadas de agua. Para este truco, es elemental poner la tapa arriba, debido a que esta se encarga de hidratar la carne y crear vapor en el recipiente.

Algunas personas escogen recalentar sus asados en un microondas. Cocineros aseguran que este método debe ser utilizado con cuidado para evitar arruinar la carne.

Lo primero es cortar la comida en porciones medianas y ponerle un chorrito de caldo o salsa encima. Si tiene una tapa de silicona, se aconseja que la use para tapar el plato. Si no, puede utilizar papel film apto para microondas.

El aparato debe estar con una potencia baja durante uno o dos minutos. De esta manera se va calentando en periodos pequeños de tiempo y se va revisándolo constantemente.

Las personas que no quieren perder el asado del día anterior pueden utilizar esa comida para crear nuevas recetas. Algunas de las recomendaciones son tacos, wraps, burritos o fajitas con cebollas y pimientos.

Con los restos de pollo se pueden hacer ensaladas o bocadillos con salsas. Otras proteínas se convierten fácilmente en croquetas con carne o cerdo desmenuzado. Los arroces o fideos salteados con verduras son una gran opción para utilizar los restos de un asado.