Construyeron una pileta colgante en su edificio y ahora se quejan por lo que les cuesta mantenerla

Lo que hasta hace algunos meses era una excéntrica novedad arquitectónica, hoy se convirtió en una verdadera pesadilla. Un grupo de vecinos de un lujoso complejo habitacional de Londres, Inglaterra, celebraron la construcción de una increíble pileta colgante, pero ahora se quejan por lo que les cuesta mantenerla.

La “Sky Pool” (pileta del cielo, en español) está suspendida a 35 metros del suelo entre dos edificios de Embassy Gardens, que forma parte de la exclusiva zona de Nine Elms, al sur de la capital inglesa. En verano, la piscina se volvió una aliada fundamental para sortear las altas temperaturas que se registran en esas latitudes. Pero en invierno, las condiciones cambian drásticamente.

Sky pool, la exclusiva pileta colgante de Londres

Por eso, los vecinos quieren que la pileta flotante permanezca cerrada “mientras haga demasiado frío para utilizarla” porque calefaccionarla cuesta muchísimo dinero. Según consignó el sitio británico LADBible, se estima que mantener el agua caliente durante el invierno cuesta 164.250 libras, unos 23 millones de pesos argentinos. Un gasto muy importante para algo que realmente no se usa durante varios meses del año.

Ni bien se comenzó a construir, la pileta flotante de Londres se convirtió en la gran novedad del mundo arquitectónico por su sorprendente aspecto, ya que está “suspendida” en el aire y por la transparencia del fondo y las paredes, que convierte un simple chapuzón en una experiencia extrema.

Los vecinos de Embassy Gardens se quejan por el alto costo de mantener la piscina climatizada en invierno: 450 libras por día (Captura de video: Reuters)

Si el vértigo no lo impide, desde semejante altura se puede observar el edificio de la Embajada de Estados Unidos -de ahí el nombre de la urbanización, Embassy Gardens-, como así también el Palacio de Westminster y el London Eye.

Vale aclarar que la pileta solo está abierta para los residentes del lujoso complejo y sus invitados, y se mantiene climatizada a 30 grados centígrados durante todo el año. Sin embargo, según algunos residentes, actualmente no se puede utilizar porque la cubierta que mantiene el agua caliente durante la noche está rota.

“Está demasiado fría para utilizarla en este momento, así que me parece una locura que todavía tengamos que pagar para calentarla”, le dijo una vecina al diario The Sun. “Si cuesta 450 libras al día (62.513 pesos) y, como máximo, cinco personas la utilizan, son 90 libras (12.500 pesos) por baño. Esa no parece una buena relación calidad-precio”, apuntó otro lugareño.

“Estamos muy enojados. Es evidente que la temperatura exterior ha bajado, pero la Sky Pool sigue abierta a los residentes y actualmente está descubierta”, aseguró un vecino en diálogo con el mismo medio. “Básicamente estamos calentando el cielo”, remarcó.

Pese a que la Sky Pool generó controversia entre los vecinos del complejo, la empresa de mantenimiento aseguró que fue utilizada por 90 personas en Nochebuena (Captura de video)

Sin embargo, un vocero de Ballymore, la empresa encargada del proyecto, afirmó que la pileta se usa y que la gente se baña “todos los días” durante el invierno. Y precisó que se utilizó 90 veces solo en la semana anterior a la Nochebuena. También aseguró que sus tarifas son razonables, y que las de otras urbanizaciones son “un 30 o 40 por ciento más altas”.

“La Sky Pool es una instalación de ocio de categoría mundial que no se parece a ninguna otra pileta de Londres y que ofrece una experiencia inigualable a los residentes de Embassy Garden y a sus invitados durante todo el año”, remarcó.