Rifó su camioneta para pagar una costosa cirugía, pero el ganador decidió devolvérsela

Juan Manuel Vidales Montero debe realizarse una costosa operación como parte del tratamiento contra su cáncer de estómago. Entonces, para recaudar fondos, este mexicano residente en Huimanguillo decidió rifar su preciada camioneta para poder pagar la intervención, que es fundamental para su salud. Sin embargo, cuando llegó el día de la entrega, fue sorprendido con un conmovedor gesto solidario.

La emotiva escena quedó grabada en un video que publicó la organización Survivor Cáncer Team en Twitter. En la secuencia, Juan Manuel aparece sentado a un costado de su amada Chevrolet 400 SS que estaba a punto de entregarle a Marco Polo Rodríguez Cadenas.

“Les agradezco mucho a mi familia, a mis amigos y a todos los que se unieron. Mucha gente me donó, le agradezco mucho de corazón. Gracias por este apoyo tan grande, por participar. Me siento muy a gusto, muy contento de tener vida para entregar este premio. Y seguiremos luchando porque la vida sigue adelante, con mucho ánimo y esfuerzo”, fueron sus palabras en el micrófono. Mientras tanto, le extendía la documentación del vehículo al ganador, sin saber que el desconocido iba a sorprenderlo con su inesperada decisión.

Juan Manuel se emocionó cuando el ganador de su preciada camioneta le dijo que se la regalaba

Primero hubo unos segundos de silencio; luego, Marco intercambió miradas con su padre, quien lo acompañaba. “Le pusimos un moño como un regalo”, adelantó el hombre y, tras un guiño de complicidad, le dio pie a su hijo para que le comunicara la noticia a Montero. “Se la quiero regalar a usted”, le dijo el joven ganador de la rifa a Juan Manuel, quien se quebró de emoción al instante. En ese momento, todos los presentes reaccionaron con aplausos efusivos.

“Me siento bendecido por Dios y muy agradecido con mi amigo Marco que me hizo este bonito regalo, que para mí es una bendición tan grande. Siento mucha emoción porque ellos saben lo que fue para mí arreglar el vehículo y personalizarlo, ponerlo bonito para uno y yo lo sacrifiqué, pero ellos con su bonito corazón me lo regalaron”, agradeció Montero entre lágrimas.

En Huimanguillo, Tabasco el Sr. Juan Manuel Vidales Montero, fue diagnosticado con cáncer de estómago avanzado por lo que puso en rifa su camioneta para recaudar recursos y pagar una cirugía y su tratamiento. pic.twitter.com/1c9SJqtJDf — Survivor Cáncer Team (@Surviverscancer) December 28, 2021

Otro gesto solidario que se viralizó

En las últimas horas, se conoció otro caso de solidaridad entre desconocidos que sorprendió a todos. Se trata de la historia de Conrado Ramos Estrada, un hombre que sufrió un trastorno de la piel que, como resultado, hizo que su nariz aumentara su tamaño, se volviera roja y bulbosa. Tras años de padecer su deformidad facial, que además de impedirle comer o respirar con normalidad le causó un problema de autoestima, recibió la ayuda del cirujano plástico Thomas Romo, quien lo había contratado para realizar trabajos en el fondo de su casa.

“Vi a este hombre haciendo jardinería cuando noté su caso severo de rinofima. Me presenté y me ofrecí a corregir su deformidad facial, algo que él aceptó felizmente”, contó en las redes sociales Romo.

Padecía una rara enfermedad y el cirujano plástico al que le pintó la casa decidió ayudarlo Instagram @drthomasromo

El obrero, de 57 años, había visitado a distintos médicos dermatólogos a lo largo de los años sin hallar una respuesta a su situación. “Cada vez que me llevaba comida a la boca, chocaba con la cuchara. Estuve seis años viendo a doctores y expertos de la piel y nada mejoraba”, contó al New York Post. Antes de implementarse el uso de barbijos por la pandemia, él ya los usaba para ocultar su nariz de la mirada de los curiosos. “La gente me miraba fijamente. Los niños preguntaban a sus madres qué me había pasado y yo lo evitaba usando una máscara facial todo el tiempo”, relató.

Fue a mediados de 2021 cuando conoció a Romo en su hogar de Bronxville, quien decidió operarlo sin cobrarle un centavo. “Después de eliminar el exceso de crecimiento, le rediseñé la nariz y le apliqué vendajes estériles. Estaba muy emocionado y agradecido. No hay mejor satisfacción que poder usar mi especialidad y habilidad para mejorar la calidad de vida de otra persona”, reflexionó el cirujano en Instagram.