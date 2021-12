El calvario de una mujer que sacó una tarjeta de crédito hace 10 años y hoy debe más de 140.000 dólares

Una mujer de Vigo, Galicia, vive la peor pesadilla de su vida. Hace diez años tiene una tarjeta de crédito y ahora no puede escapar al pago de casi 150.000 dólares. Todo comenzó cuando la española aceptó la oferta de un agente de una entidad bancaria de un plástico que parecía ser una maravilla: no tenía costos de renovación y poder aplazar los pagos sin mayor inconveniente. Sin embargo, lo que no imaginó es que los intereses serían tan agresivos que la harían terminar en la quiebra.

“Nos dijo que no tenía gastos de renovación y que con ella podíamos hacer frente a imprevistos y compras”, expresó la mujer en declaraciones a La Voz de Galicia. En medio de la desesperación, pidió ayuda a una abogada especialista en este tipo de casos en búsqueda de una segunda oportunidad financiera. En diálogo con el mencionado medio, la letrada reveló que tenían por lo menos 20 clientes en la misma situación, todos víctimas del revolving o crédito rotativo, que se caracteriza no tener un número de cuotas fijas y devengar altos intereses.

La mujer tuvo que pedir préstamos a entidades financieras para poder pagar la deuda, pero consiguió hacerlo Archivo

En ese sentido, una vez que el cliente hace un pago a su tarjeta de crédito, en realidad ese dinero se imputa primero a cubrir primero los intereses y luego el monto de la deuda. No obstante, los porcentajes son tan agresivos que la persona nunca acaba de cancelarlos.

La mujer víctima de esta “catástrofe” financiera, que se identificó como S.P.M., compartió que su límite de gastos inicial fue de 6000 euros y con una cuota mensual de 60 euros, pero con el tiempo se dio cuenta que por más que hacía aportes a la tarjeta, los intereses no disminuían.

Angustiada, recurrió a su primera opción: redujo la cuota a cerca de 20 euros mensuales con la esperanza de poder hacerle frente a la deuda, pero tampoco pudo. “Como no terminaba de pagar, pedía otro préstamo para cubrir el anterior y así vi que nunca acababa de saldar el monto que iba subiendo”, relató, al tiempo que agregó: “Ahora tengo un agujero de 130.700 euros”, el equivalente a unos 147.000 dólares.

Aceptar una tarjeta de crédito fue el punto de partida de la catástrofe que vive actualmente Archivo

No conforme con lo anterior, y para terminar de volver su vida un completo infierno, la mujer dijo que comenzó a pedir préstamos para poder afrontar la deuda, pero esto no hizo más que complicar la situación.

El diario reseña que la afectada llegó a firmar 31 contratos con hasta 16 entidades financieras que le ofrecieron “préstamos fáciles”. Sin embargo, lo que caracteriza a este tipo de instituciones es que si bien recibes el dinero rápidamente “para salir del apuro”, el costo de la operación y los intereses son abismales.

Debe casi 150.000 dólares, el equivalente al valor de un departamento

En 2019 y sin atisbo de liquidez en su cartera, la mujer dejó de pagarle a las empresas financieras, y tras aquella decisión comenzó un bombardeo de decenas de llamabas de reclamo desde el amanecer hasta a caída del sol.

“De ocho de la mañana a diez de la noche me llamaban continuamente y me presionaban. En un día llegué a tener 75 llamadas. Ellos no atienden a razones y te presionan para que pagues”, expresó. Pese a todo el calvario que vive, hizo hincapié en que siente alivio en el hecho de que como no tiene casa ni auto propio, no la pueden embargar.