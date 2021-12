Hizo un inocente comentario en redes y vive una pesadilla: la multaron y podría terminar en prisión

Una mujer de 26 años de Indonesia, llamada Mónica Stella Hendrawan, criticó a través de un comentario en Instagram el tratamiento contra el acné que había recibido en una clínica de belleza sin imaginar las consecuencias que tendría su ingenuo accionar. Ahora, por sus palabras en la red social podría recibir una condena a prisión.

Desde hace dos años, la mujer intenta limpiar su nombre después de que fuera demandada por más de 54 mil dólares y una posible sentencia de prisión tras quejarse por el servicio recibido en la clínica. La demanda fue posible debido a una oscura ley de Internet de 2008 que regula la actividad on line en país del sudeste asiático.

Stella expresó en declaraciones al medio This week in Asia: “Simplemente hablé de mi experiencia como cliente con mis amigos. Poco sabía que la clínica me acusaría de manchar su reputación”. La empresa de estética exigió a la mujer que pagara anuncios de página completa por el valor de 800 millones de rupias (54 mil dólares aproximadamente) en los principales periódicos nacionales de Indonesia para compensar el supuesto daño que causó su comentario.

Cuando la mujer no pudo pagar la exorbitante multa, la Policía allanó su casa: “Me declararon sospechosa en octubre de 2020. Un equipo de oficiales se presentó en mi propiedad, confiscó mi teléfono móvil y asumió el control de mi cuenta de Instagram. Solo espero que el sentido común y la decencia prevalezcan porque mi vida se puso patas arriba a causa de ello”.

Hendrawan podría ser sentenciada a un año de prisión si la encontraran culpable, pero afortunadamente las cosas parecen ir como ella quiere. El 14 de diciembre fue absuelta de los cargos que se le impugnan. Sin embargo, su situación todavía sigue comprometida porque los fiscales aún podrían apelar la sentencia ante un tribunal superior.

La mujer admitió haber pensado en quitarse la vida durante la batalla legal de dos años, con el solo objetivo de librarse de la condena a prisión. De hecho, fue marginada por gran parte de su comunidad y de sus amigos por el incidente: “Muchos, incluso los de mi iglesia, se distanciaron de mí”.

El abogado de la clínica de belleza, por su parte, afirmó que una de las principales razones por las que la compañía cree que Stella actuó en contra de la ley fue porque, en primer lugar, nunca le comunicó al centro de estética sobre su mala experiencia. HK Kosasih dijo que Stella nunca había presentado ninguna queja sobre su tratamiento inicial.

La clínica acusó a la clienta por hacer comentarios falsos sobre su tratamiento en Instagram. “Las críticas genuinas no deben hacerse de manera despectiva, ofensiva, insultante y no deben contener hechos falsos”, le remarcaron.