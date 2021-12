Vuelve el calor con planes de pileta

Finalmente, pudimos completar la primera quincena de diciembre sin estridencias térmicas y todo indica que la promoción será válida por una semana más, toda una gentileza que aquellos que tienen que patear la calle todo el día sabrán valorar. Pudimos dormir tranquilos, no tuvimos que denostar al sol ni tampoco caminar hechos una sopa por la transpiración. El calor extremo no desafió nuestra red eléctrica y las blancas palomitas terminaron sus clases sin cocinarse dentro del aula. Podemos decir que la vieja primavera astronómica le ganó al nuevo “verano meteorológico”, revalidando su título hasta el solsticio del martes 21. Solo falta ligar en Nochebuena para hacerla completa. Ahora será el turno de un aumento de temperatura, aunque el mercurio se mantendrá lejos de valores disparatados, no solo eso, las jornadas más calurosas quedarán enmarcadas dentro del fin de semana dando la chance de que muchos puedan disfrutarlas en lugar de padecerlas. Ese es el verano que queremos.

Jueves: el calor pone primera

Vuelve la estabilidad atmosférica a la ciudad de la mano de un amanecer con cielo algo nublado, viento moderado y mínima agradable, con el mercurio saliendo desde los 19°C. Se estima una nueva jornada con viento del este durante todo el día como para garantizar que el termómetro no se dispare, de todas formas se espera una máxima de 29°C con sensación térmica un poco más alta y estar expuesto al sol por la tarde puede dar una percepción de alta temperatura. Hacia la noche se intensifica el viento en un cierre con 22°C.

Viernes: el mercurio sigue su marcha

Para mañana se espera la vuelta del viento norte como para seguir apuntalando el ascenso de temperatura. El termómetro iniciará la cuenta desde los 20°C para rápidamente iniciar su carrera rumbo a una tarde de calor intenso. Por suerte, una rotación de viento al mediodía cortará el descenso de aire caliente con el ingreso de viento desde el río por lo que la máxima deberá conformarse con tocar los 30°C en una tarde a pleno sol, aunque algo ventosa. Hacia el final del día se puede esperar algunas horas de viento del sudeste para promover un descenso de temperatura nocturno en un cierre con 24°C y cielo mayormente despejado con algunas ráfagas débiles de aire fresco.

Sábado: tarde de pileta

El sábado repetirá la dinámica del día anterior, viento templado por la mañana y una rotación de viento a la tarde temprana que nos saque las papas del fuego. El mercurio empezará la cuenta desde más arriba, con 22°C de mínima, casi avisando que está todo dado para una jornada calurosa. Esta vez encontrará bastante más nubosidad como para permitir que la escalada térmica no nos lleve rápidamente a altas temperaturas, de todas formas la máxima alcanzaría los 31°C para hacer las delicias de la afición veraniega. Se estima otra tarde a pleno sol con la veleta dirimiéndose entre el este y sudeste lo que evitará que al termómetro se le suelte la cadena garantizando un ambiente nocturno muy agradable en una noche estable con 24°C hacia el final del día.

Domingo: la mesa afuera

La jornada dominical también empezará con viento norte y 22°C aunque esta vez el mercurio no contará con el empuje del sol. Se espera mucha nubosidad, incluso con pasajes de cielo mayormente nublado. Se podrá sacar la mesa afuera al mediodía y disfrutar de otra tarde de calor moderado con la novedad de que el domingo ofrecerá muy poco viento. Se espera una máxima de 31°C, algunas simulaciones aventuran un grado más.

Spoiler alert

El lunes repetiría los 31°C de las tardes anteriores, será el último día de calor, tras la entrada de aire frío del martes que podría traer algunas lluvias débiles. Miércoles y jueves no ofrecerían descenso de aire caliente garantizando temperaturas muy cómodas. Lamentablemente, los primeros borradores de Nochebuena muestran un furibundo descenso de aire caliente acompañado de una jornada con cielo despejado en lo que podría convertirse en la primera jornada de calor extremo de diciembre con el mercurio pudiendo escalar hasta 35°C. Falta mucho, esperemos que se desarme este escenario o que haya alguna variable que favorezca un desplome nocturno de la temperatura. Yo estaría en problemas, mi madre es una devota muy practicante y no permite que sus hijos se sienten en la mesa navideña con el torso desnudo. Nunca la entendí al respecto.

Eso es todo amigos y amigas, se viene un fin de semana de pileta con bastante calor sin que el termómetro se dispare a valores incómodos como para conformar al #TeamVerano y no desesperar a aquellos que siguen temiendo por un escenario sofocante. Por suerte, el ascenso térmico se da en el marco del sábado y domingo por lo que no nos encontraría con el saco puesto ni el transporte público abarrotado. Diciembre nos sigue haciendo precio.

