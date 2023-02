Contó en Twitter el conmovedor pedido que le hizo un nene para el comienzo de clases y se volvió viral

escuchar

Para muchos niños, la vuelta a clases en sinónimo de empezar una etapa distinta, de reencontrarse con amigos, de conocer a otros, de afrontar desafíos y aprender cosas nuevas. Muchos se preparan con todo el entusiasmo para vestir el uniforme y no pueden ocultar el orgullo y la felicidad que eso les provoca. Pero, hay algunas historias que guardan un lugar especial en el corazón y provocan una profunda emoción. En Twitter, una emprendedora compartió el conmovedor pedido que recibió de parte de un niño para empezar la escuela, y se volvió viral. ¿De qué se trató? Quería llevar a las Islas Malvinas bordadas en el guardapolvo blanco en honor a su abuelo que luchó por defenderlas.

Las redes sociales se volvieron la vía por excelencia para contar anécdotas, hacer descargos y también para relatar historias especiales que emocionan y conmueven. Así lo hizo Betania Correia. Ella tiene un emprendimiento de bordado en San Isidro y recibió una propuesta que, para ella, fue digna de compartir públicamente y efectivamente, no tardó en recibir cientos de reacciones y comentarios.

El guardapolvo de Agustín, bordado con las Malvinas Instagram @labetudelapipol

“Un niño pidió que le borde las Malvinas en su guardapolvo porque su abuelo es excombatiente de Malvinas. No se me ocurre una manera más orgullosa de empezar la escuela que así. Por mi parte amé hacer este pedido y como quedó”, escribió a través de su cuenta de Twitter @labetudelapipolque y se volvió viral. Sus palabras estuvieron acompañadas por el trabajo final, donde se pudo ver al uniforme con el bordado de las Islas sobre el bolsillo del lado izquierdo.

Una emprendedora contó en Twitter el pedido especial de un niño de seis años para empezar las clases Twitter @labetudelapipol

El contacto entre Betania y Vanesa, la mamá de Agustín, se dio vía Facebook. Ella vio que hacía los bordados para el inicio de clases y le comentó el diseño que buscaba. “Vino a traerme el guardapolvo el domingo a la mañana. Le comenté las medidas que yo tenía y me dijo que estaba bien, que no me preocupe porque lo que quería su hijo era tener las Malvinas bordadas en el guardapolvo porque su abuelo es excombatiente y él lo admira. Es su orgullo y su héroe y me contó que van a los homenajes juntos. Tienen un vínculo hermoso”, sostuvo la emprendedora en diálogo con LA NACION.

Betania tiene dos emprendimientos, uno donde borda máscaras infantiles y en el otro delantales de jean. Feliz y emocionada con su reciente trabajo, pero sobre todo con la profunda historia que tenía detrás, decidió compartirlo en las redes sociales para que más personas pudieran conocer la iniciativa que tuvo el pequeño, no solo para homenajear a su abuelo, sino a todos los héroes que lucharon por defender las Islas.

Agustín, la historia del niño de 6 años que emociona por su amor a las Malvinas

“Sus primeras sabanitas fueron de Malvinas”, le contó Vanesa, llena de orgullo, a LA NACION. Su hijo Agustín tiene 6 años y reveló que, desde el día uno, él conoce la historia que tocó de cerca a sus seres queridos. “Sabe que su abuelo estuvo en Malvinas, que fue, vino y peleó por nuestras Islas. Es un héroe para toda la familia y para muchos más y tratamos de mantener la llama encendida, de crear conciencia con mucho respeto, por lo que pasó hace casi 41 años”.

La cuna de Agustín con las sábanas de Malvinas Gentileza

Desde que dio sus primeros pasos, Agustín siente un profundo amor por su abuelo y la historia que representa. Su madre contó que cuando iba a la salita de un año, si bien no llevaba guardapolvos, si tenía un morral con las Malvinas bordadas y una escarapela que le tejió su abuela. Incluso, ella también le hizo una a cada compañerito de su nieto.

Vanesa y Agustín de un año, ambos con remeras de las Malvinas Gentileza

Este miércoles 1 de marzo, Agustín empieza primer grado y según su madre este año no podía ser menos, así que decidieron bordar el guardapolvo con las Malvinas. Le comentó a su suegro la idea que tenían, pero no podían encontrar a alguien que lo hiciera como ellos deseaban. Pero, una publicación de Facebook la cruzó con la dueña de Lo de Betus y no dudó en expresar su felicidad por el trabajo que hizo Betania y por “tratarlo con tanta delicadeza y amor”.

El homenaje de Agustín a su abuelo y un recuerdo que se mantiene vivo en la familia

Si bien el pequeño tiene solo seis años, a los dos ya aprendió el Himno Nacional. “Lo canta como pocos, a los gritos, desde adentro con mucha pasion, ferbor y garra”, aseguró Vanesa y reveló que su pequeño es muy inteligente y tímido y que con su marido le dieron las herramientas para que crezca con valores y la con posibilidad de elegir pero “siempre con conciencia y memoria”.

“Agus escucha y dice que su abuelo fue a pelear a las Malvinas argentinas, así se expresa él”, explicó Vanesa. Si bien su hijo aún no tiene del todo claro lo que es una guerra, ellos se ocuparon de explicárselo lo mejor posible conforme a su edad, pero siempre con mucho respeto. A su vez, contó que tanto él como sus tres primitos, se desviven por su abuelo y por la patria.

La remera que lució Agustín en honor a su abuelo, un excombatiente de Malvinas Gentileza

“De chico mi suegro fue muy pobre, no había plata para fotos, por eso hay pocas de él. Su nombre, Mario Enrique Giraldez, aparece en muchos lugares porque es más que una foto. Es un tipo muy honesto, humilde y perfil abajo. Le gusta estar en acción, es un héroe y celebramos que esté junto a nosotros. Es mérito de él, de todos los que fueron, los que quedaron y los que volvieron”.

Mario Enrique Giraldez, el abuelo de Agustín, luchó en la guerra de Malvinas Gentileza

Vanesa es empleada doméstica y su marido empleado telefónico, viven en Vicente López y están extremadamente orgullosos de su hijo, lo que representa y lo presente que tiene la guerra de Malvinas, algo que le inculcaron desde el primer día. Ella está embarazada y con la emoción a flor de piel no pudo evitar que se le formara un nudo en la garganta al hablar de su pequeño: “Siempre decimos que Agus es nuestro mayor orgullo. Es un nene muy bueno que todo es ‘por favor y gracias’. Es una persona muy agradecida”.

Agustín y su familia participaron del acto por los 40 años de Malvinas (Video: Gentileza)

El miércoles 1 de marzo, su hijo empieza el primer grado y lucirá orgulloso el guardapolvo blanco con las Malvinas en el pecho. Esto es algo que hace desde pequeño, su cuna tenía sábanas de las Islas, lleva desde siempre una pulcerita en la mano que cambian periódicamente porque se ensucia y cada 2 de abril su madre la manda a hacer una remera diferente para rendirle homenaje no solo a su abuelo, sino a todos aquellos que lucharon por defender las Islas.