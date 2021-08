Contra los estereotipos: una influencer se tiño el bigote

Para derribar los estereotipos de belleza, Joanna Kenny busca dar un mensaje claro y contundente. Desde su cuenta de Instagram, esta influencer de Reino Unido se tiñe el bozo, muestra el bello corporal y brega por la eliminación de los filtros sobre los rostros y los cuerpos en las redes sociales.

Instaurada a finales de los 2000, la cultura body positive ha venido permeando en las sociedades y en las redes sociales sigue librando la batalla por la aceptación de los cuerpos. Con el claro objetivo de desterrar los estándares de belleza instituidos, Joana Kenny publica contenidos que invitan a la reflexión, a la eliminación de prejuicios, a la naturalización de los cuerpos y, sobre todo, a no discriminar.

Una de las imágenes con las que la influencer británica insta a que la depilación debe ser una decisión voluntaria, no obligatoria Instagram @JoannaKenny

Con más de 80.000 seguidores en Instagram y TikTok, Joanna Kenny publica contenidos que tiran por la borda algunos estereotipos. “Como tantas otras personas, crecí creyendo que el vello facial visible era antihigiénico, poco atractivo y masculino. Esto es algo que debemos desaprender colectivamente”, opinó en uno de sus posteos.

Sobre la depilación, Kenny insta a que su realización sea una elección personal, libre de prejuicios. En línea con esta idea, la influencer británica se tiñó el bozo para normalizar su presencia.

Uno de los recientes posteos de la influencer británica hacen hincapié en la aceptación de las imperfecciones de la piel Instagram @JoannaKenny

Al recibir consultas sobre qué opina su esposo, Kenny respondió con mucha soltura. “Él me ama. Estamos casados. No uso rímel en los labios para ningún otro propósito que no sea para enfatizar lo peluda que estoy”, concluyó.

