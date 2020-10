En una reciente entrevista, Corinna Larsen realizó una sorprendente revelación: aseguró que la reina Sofía tramó la salida del monarca, que abdicó dejándole el trono a su hijo Felipe Crédito: Getty Images

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de octubre de 2020 • 13:38

La examante del rey Juan Carlos I de España, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, también conocida como Corinna Larsen, realizó una sorprendente revelación. En una entrevista, aseguró que la reina Sofía tramó la salida del monarca, quien abdicó dejándole el trono a su hijo, Felipe.

En diálogo con True Royalty TV, Corinna expresó que la reina estaba obsesionada con coronar a su hijo y ayudó a organizar la salida de Juan Carlos en 2014.

"Debido a que estaban en un matrimonio tan disfuncional y ella era profundamente infeliz, el rey me contó que su único objetivo en la vida era ver a su hijo tomar el trono", señaló la mujer.

Corinna Larsen arremetió contra la reina Sofía y el rey Felipe al decir que ellos eran responsables indirectos por el escándalo financiero en el que se encuentra el rey emérito Crédito: Alamy

Además, la empresaria nacida en Dinamarca también indicó que los servicios secretos de inteligencia españoles se acercaron a ella cuando su relación con el exrey se había terminado y le dijeron que no hablara con los medios. Sin embargo, los servicios negaron los dichos de Larsen y la familia real española jamás respondió a ninguno de sus comentarios.

En otra reciente entrevista, la examante del rey emérito se refirió a Sofía y al actual rey Felipe como responsables indirectos del manejo financiero de Juan Carlos. "Felipe no puede decir que no tiene nada que ver con ello [el dinero de su padre]. ¡Si se ha beneficiado de ello toda su vida! Así que pienso que ahí reside el problema", dijo al portal español Ok Diario.

"Jamás se me ocurrió que su situación económica, sus finanzas fueran asunto mío. Esto es algo que la reina Sofía conocería mucho mejor, su familia conocería mucho mejor. Yo tengo un conocimiento mínimo, y del resto, lo del dinero de Suiza, me he enterado por el proceso judicial de Suiza", lanzó Larsen.

Por su parte, la reina Sofía asistió hace unos días a la entrega de los Premios Princesa de Asturias y, en medio de los crecientes rumores que indican que su matrimonio está más que roto, evadió hablar de la ausencia de su esposo. Cuando un periodista se acercó para preguntarle si tenía algún tipo de contacto con Juan Carlos, Sofía no pudo ser más elocuente al exclamar: "¡Ay, qué preguntas!".