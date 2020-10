Corinna zu Sayn-Wittgenstein habló con un medio español y lanzó fuertes acusaciones contra la familia real Crédito: Getty Images

5 de octubre de 2020 • 12:43

A medida que pasan los días pareciera ser que la crisis de la Corona española va profundizándose. La examante del rey emérito Juan Carlos, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, también conocida como Corinna Larsen, está decidida a contar a los medios todo lo que sabe y lo que opina. En una reciente entrevista apuntó contra la reina Sofía y toda la familia real, y los vinculó con las maniobras económicas del exmonarca.

Larsen se refirió a Sofía y el actual rey Felipe como responsables indirectos del manejo financiero de Juan Carlos. "Felipe no puede decir que no tiene nada que ver con ello [el dinero de su padre]. ¡Si se ha beneficiado de ello toda su vida! Así que pienso que ahí reside el problema", dijo la examante al portal español Ok Diario en una serie de entrevistas que fueron publicadas hoy.

Larsen apuntó contra la reina Sofía Crédito: Vanitatis

Cuestionamientos a la reina Sofía

En relación con otras "desprolijidades" de las maniobras de Juan Carlos, Larsen opinó: "Sé muy poco de sus finanzas personales", y luego apuntó directamente contra la reina Sofía en otra nota publicada por el portal. "Cuando no eres la esposa de alguien, y yo no lo era, ni vives con esa persona", dijo en relación al poco conocimiento que podía tener sobre el tema.

"Jamás se me ocurrió que su situación económica, sus finanzas fueran asunto mío. Esto es algo que la reina Sofía conocería mucho mejor, su familia conocería mucho mejor. Yo tengo un conocimiento mínimo, y del resto, lo del dinero de Suiza, me he enterado por el proceso judicial de Suiza", lanzó Larsen.

El rey emérito, que tiene 82 años, ha estado casado con la reina Sofía desde 1962

Por otro lado, Larsen sostuvo, de forma enigmática: "Parece que a lo largo de 40 años se sabe de muchos regalos y grandes transacciones para los intereses comerciales de España. Pero ahora mismo el punto de mira apunta solo a una cantidad, a una transacción. Muy conveniente porque la gente olvida cuánto más puede haber aún por descubrir", dando a entender que hay más escándalos que podrían salir a la luz.