18 de abril de 2020 • 16:27

Ludovica Squirru anticipó que 2020 "va a ser duro, va a ser durísimo" . Además durante una entrevista radial adelantó que "van a haber mínimo nueve vamos a tener que hacer la plancha para ver cómo hacemos en el día a día. Porque esto no lo salva ninguno". Ahora, la reconocida astróloga dio más detalles sobre sus predicciones sobre un escenario global tan adverso como la pandemia de coronavirus .

Sobre la entrevista que le hizo Reynaldo Sietecase en La Inmensa Mayoría (Radio Con Vos), las astróloga dijo que fue en octubre del año pasado y que ella terminó de escribir su libro de predicciones para 2020 en julio.

"Va a ser duro, va a ser durísimo... Van a haber mínimo nueve, ocho meses en los que vamos a tener que hacer la plancha, bucear, tubo de oxígeno, para ver cómo hacemos en el día a día. Porque esto no lo salva ninguno. El que gane (las elecciones presidenciales), el que salga... Estamos todos en el Arca de Noé. Estamos todos metidos como argentinos en este barco. Entonces, abramos la cabeza. No pensemos en la política económica, no. Hablemos cómo estamos como seres humanos", adelantó Squirru en esa entrevista tan comentada en las últimas semanas.

Este jueves, Squirru fue consultada por Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana (El Trece) por nuevos detalles por sus predicciones sobre la pandemia de coronavirus .

"Quiero darles el panorama de la relación que tiene la astrología china con la medicina china. Cuando empieza un nuevo ciclo, que es el de la rata, también hay una energía. Este año es rata de metal yang porque termina en cero. El año que viene es búfalo de metal yin, termina en uno", dijo la astróloga.

"Además del animal al que pertenecemos -que hay que confesar la edad-, que se repite cada 12 años -no hay que mentir porque te sale otro animal y es un trauma de identidad que no te lo saca ni Freud, ni Rolón- hay que entender que cada órgano de nuestro cuerpo está regido por una energía, por un elemento", sostuvo.

En ese sentido, Squirru afirmó que "el metal rige los pulmones, rige toda la parte respiratoria. Y la rata, como signo fijo, el agua. Entonces, la combinación de estas dos energías iba a dar, según mi predicción para la Argentina, hantavirus, en lugar de coronavirus. Porque las ratas transmiten hantavirus a través de sus excrementos y orina, y si vos lo respirás, te agarrás una infección pulmonar tremenda", sostuvo la astróloga.

Y agregó: "Yo lo que vi es lo que dicen los chinos, que este año va a marcar los próximos 60 años del mapa geopolítico del mundo. Y este año -a partir del 25 de enero, que es cuando se inició el Año Nuevo chino- no solo empezó con este virus, sino que lo hizo con una gran velocidad, en la que los seres humanos nos íbamos a tener que adaptar a situaciones inesperadas y límites. Este paradigma está creando un nuevo ser humano, que se tiene que adaptar muy rápido a esta nueva vida, que implica ser más solidarios".

Finalmente, Squirru habló de la transformación del mundo que se viene. "La humanidad antes del coronavirus era una humanidad que estaba desolada, separada afectivamente, corriendo detrás de una zanahoria por un sueldo que no alcanzaba a la mayoría, sin alegría", dijo.

Y agregó que "ahora nadie se salva de esa crisis y habrá que valorar el día a día y después ver cómo se sobrevive. Porque hay gente que va a quedar literalmente fuera del sistema y también hay un plan mayor para que muera la mitad de la humanidad. P orque detrás del coronavirus, tal vez también cambia la economía mundial. A lo mejor viene algo nuevo que nos unifica y hace que todo lo demás ya no exista más".