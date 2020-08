Alyssa Sandler estaba en una nave de Southwestern Airlines con sus dos hijos, uno de ellos con TEA, y le solicitaron que descienda porque, por normas de la compañia, nadie podía volar sin usar barbijo Crédito: Captura Click 2 Houston

Una mujer de Texas denunció que fue obligada a bajar junto a sus dos hijos de un avión de la compañía Southwest Airlines puesto que su hijo de tres años con autismo no llevaba puesto el tapabocas.

Si bien el uso de este adminículo es algo obligatorio de acuerdo a la política de la empresa aérea a causa de la pandemia de coronavirus, la madre del pequeño asegura que el menor, por su condición, tenía una exención médica para no llevar la mascarilla.

Alyssa Sandler, residente de la ciudad texana de Houston, en Estados Unidos, contó que tuvo que desembarcar el lunes pasado con sus dos hijos del vuelo de la citada compañía, que estaba a punto de partir para realizar el trayecto de la ciudad de Midland hasta Houston.

Ella viajaba de regreso a su ciudad junto a sus hijos, una niña de 1 año y un pequeño de tres, con trastorno del espectro autista (TEA) cuando le solicitaron que descendiera de la nave.

"Mi hijo de tres años con autismo fue bajado del avión por no usar tapabocas, a pesar que teníamos una nota de exención del médico. El personal de la compañía no fue compasivo con la situación", escribió la propia Sandler en su cuenta de Facebook.

"Espero que podamos utilizar esta experiencia para crear conciencia sobre los niños con discapacidad", concluyó la mujer, en un tono que apelaba más a la comprensión que a la queja.

Sadler aseguró luego a la cadena de televisión local KPRC que su hijo tiene, por su condición, un trastorno del procesamiento sensorial y no le gusta que le toquen la cara. Repitió que tenía una nota de excepción del médico por el tema del uso del barbijo.

La política de la compañía aérea establece que nadie vuele sin barbijos, sin importar las exenciones médicas Crédito: Captura Click 2 Houston

"Le había dado un berrinche y gritaba que 'no' muchas veces-relató la mujer sobre la actitud de su pequeño-. Era simplemente que la idea de ponerle la mascarilla no iba a funcionar, no había caso".

La respuesta de la compañía

La compañía aérea tiene la política del uso obligatorio del tapabocas en el avión desde el pasado 27 de julio. Esto es así para todos sus pasajeros mayores de dos años, y deben tener puesto el adminículo preventivo del Covid-19 durante todo lo que dure el vuelo.

En un comunicado al sitio estadounidense USA Today, Southwest Airlines señaló que esa norma se comunica a los pasajeros en el mismo momento de la reserva del pasaje. "Comunicamos esta política a todos los clientes en varios puntos de contacto durante el viaje, por lo que lamentamos cualquier inconveniente que haya experimentado esta familia", dijo Dan Landson, vocero de la empresa, al citado medio.

"Si un cliente no puede usar una máscara facial por cualquier motivo, Southwest lamenta no poder transportar a la persona", agregó. Esta empresa aérea, al igual que otras tantas de EEUU, como American Airlines y United, no aceptan las exenciones médicas, de ningún tipo. Sin barbijo no se vuela.

Luego de este desagradable momento vivido, la familia de Sandler -que tuvo que regresar hoy a Houston por tierra, gracias a la buena voluntad de un familiar que la transportó- recibirá un reembolso completo por el vuelo perdido.

Alyssa Sandler aseguró que en el viaje de ida a Midland, donde fueron a ver al padre de los niños que trabaja allí, su hijo tampoco había usado cubreboca y no había tenido problema. Y se quejó de que las compañías no contemplaran la posibilidad de que "los niños o adultos con discapacidades" viajaran sin máscaras faciales.