Coronavirus: qué alimentos comprar para una eventual cuarentena

14 de marzo de 2020

En el caso de que la propagación del virus coronavirus Covid-19 se convierta en comunitaria, como sucedió en Italia, el gobierno podría ordenar una cuarentena colectiva para toda la población. Entonces quedarse en casa se convertiría en la consigna obligada. Claro que si vamos a estar encerrados por dos semanas no solo tendremos que preocuparnos por disponer de una buena conexión a Internet y alguna plataforma de streaming a disposición para no colapsar del aburrimiento sino que, sobre todo, deberemos ocuparnos de tener la cocina equipada para atravesar los quince días de aislamiento bien alimentados.

Para no entrar en pánico ni caer en la desesperación -que solo sirven para restar- conviene, con claridad mental, preparar una lista de los productos adecuados que vamos a necesitar para cocinar . No es la guerra ni tampoco el fin del mundo: en principio, si sucediera, serían solo quince días. Es decir, no se trata de comprar de más por las dudas, sino solo lo suficiente para que haya para todos y así evitar el desabastecimiento y también mirar de lejos las colas eternas a un metro de distancia de los otros -sin poder compartir las penas más que a los gritos- como vimos que sucede en ciudades como Milán.

Lo más importante es conservar la humanidad y no actuar como animales salvajes frente a las góndolas del supermercado. Desde su cuenta de Twitter, el guerrillero culinario -@laguerrillafood- hizo un excelente hilo para ayudarnos a que el momento de compra no se convierta en el oscuro deseo egoísta de acapar que habla muy mal de nuestra consideración hacia los demás. Siguiendo los consejos del influencer gastronómico lo primero que debemos preguntarnos es cuánto pensamos comer .

Los no perecederos

Los fideos son un clásico a la hora de pensar en alimentos no perecederos. "Si tomamos en cuenta que la pasta seca se calcula de a cien gramos por persona, un paquete sirve para cinco comidas. Si pensás comer pasta una vez cada dos días, un paquete te debería servir para diez. No compres veinte. A lo sumo, comprá dos", escribió ayer por la noche el tuitero que tiene más de 30.000 seguidores.

La misma lógica se aplica a otros productos como, por ejemplo, latas en general. " Nadie necesita diez latas de garbanzos para dos semanas. El desabastecimiento se crea por comprar de más y no cubrir una necesidad pero sí quitarle a otro la posibilidad de comprar ese producto. Sean conscientes", advierte.

Maxi Kupferman de la cuenta de Instagram @papacocina estima que para una familia de cuatro personas cuatro paquetes de fideos, cuatro latas de atún, cuatro latas de choclo y dos botellas de tomate triturado son una buena guía para empezar a recorrer el supermercado con tranquilidad . Dos paquetes de polenta -para comer al plato o hacer bastoncitos-, otros dos de arroz -sirve como guarnición y también para platos principales-, seis kilos de harina, dos kilos de azúcar y dos sobres de levadura terminan de completar el listado de no perecederos para la cuarentena de una familia tipo.

Maxi Kupferman es un experto en planear menúes familiares. Crédito: Instagram Papá Cocina

La carne

En este punto, el Guerrillero de Twitter es muy claro: "compren solo lo que van a consumir, guarden en bolsas y congelen" . Para que el almacenamiento en el freezer funcione, la carne debe estar separada entre sí, de lo contrario, los cortes no se pueden despegar de a uno porque se aplastan y se apelmazan. " Lo ideal es descongelar lo necesario para comer y no tirar nada. Una suprema, por ejemplo, es mucho para una persona. Hay que cortarla por la mitad y obtener cuatro pedazos. Esa cantidad de pollo junto con un acompañamiento alcanza", asegura el influencer.

Hay que comprar aquello que comemos siempre porque para innovar tendremos otros tiempos, unos más felices. Kupferman estima que dos kilos de milanesas, uno de filet, dos de costillitas y dos de suprema de pollo alcanzan para preparar un menú sabroso y variado.

Huevos

"Con un maple es suficiente", dice el influencer Papá Cocina. Los huevos se destacan por ser uno de los productos más nobles y versátiles del mapa gastronómico: son una excelente fuente de vitaminas, proteínas y grasas. Acerca de ellos, el Guerrillero asegura que "se trata del alimento que no puede faltar si te toca quedarte en tu casa. Mejor comer huevos revueltos que un paquete de galletitas ".

Frutas y verduras

Este rubro es más complicado porque hay algunas que duran poco y otras que aguantan más. En este caso, conviene elegir aquellas que se mantienen frescas en la heladera. " No vale la pena ocupar espacio con verduras de hojas porque se deterioran rápido en el frío. Hacé lugar para otras como zapallitos, ajíes, zanahorias, papas, batatas, ajo, berenjenas, calabaza, zapallo y cebollas", recomienda el tuitero y agrega "no compres diez kilos de papas a menos que tengas un restaurante".

Para los que prefieren los productos frescos, Maxi Kupferman aconseja pedir por delivery bolsones de frutas y verduras que aseguran variedad: "Con un bolsón por semana es más que suficiente" , señala.

Para variar y picar entre carnes y verduras, Papá Cocina aconseja adquirir, siempre pensando en cuatro personas aisladas, 500 gramos de maní, un kilo de garbanzos, uno de lentejas y uno más de semillas variadas .

Los gustos

No da salir en pleno brote de la enfermedad para comprarnos una tableta de chocolate que deseamos con desesperación. En el caso de tener que atravesar una cuarentena, hay que tener en cuenta los pequeños lujos que nos encanta disfrutar como el chocolate, los caramelos, un fruto seco, unas conservas, el vino o el dulce de leche.