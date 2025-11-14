¿Tiene menos deseo sexual que su pareja? La razón detrás de las diferencias entre hombres y mujeres, según una sexóloga

La sexóloga Ana Lombardía, en su paso por el podcast Tenemos que hablar… kheeé, explicó cómo funciona el deseo sexual tanto en hombres como en mujeres. Aunque muchos creen que los caballeros son más activos, lo cierto es que la realidad es otra.

La libido es un tema rodeado de curiosidad, estudio y muchos mitos. A pesar de que existen diferencias biológicas que influyen en el placer, también intervienen factores como las normas culturales, las hormonas y la edad, entre otros.

La experta habló con los presentadores acerca de este tema que es tabú para muchos, pero que es importante que las personas lo entiendan.

Aunque para los conductores del programa “existe el mito de que los hombres tienen más deseo de practicar sexo que las mujeres”, Lombardía comentó que esto no es del todo cierto, ya que depende de muchos factores.

Las influencias hormonales juegan un papel fundamental en la formación del deseo sexual de hombres y mujeres, ya que la testosterona es un factor clave; según algunos estudios, los hombres pueden tener niveles más altos de esta hormona.

La diferencia que hay entre el deseo de los hombres y el de las mujeres

“Ellos funcionan de manera diferente en su deseo sexual; nosotras, recordemos también que somos cíclicas y tenemos este ciclo menstrual que hace que durante el momento de ovulación, que es la mitad del mes, tengamos más deseo sexual, lo que hace que dependamos un poco más de las hormonas en ese aspecto”, argumentó.

A pesar de que el deseo sexual de las mujeres depende de las hormonas, en el caso de los hombres es diferente, ya que ellos suelen ser “más lineales”. Además, desde muy pequeños han convivido con la masturbación.

“Los hombres son más lineales en cuanto a la parte hormonal; por lo general han aprendido desde antes, ya que desde niños los chicos se masturban, aprenden de su placer y lo hablan con mucha más libertad, y eso hace que estén más dispuestos al sexo, porque han recibido otra educación”, dijo.

Según la sexóloga, ellos están más disponibles para el sexo que las mujeres; es por eso que siempre tienen más deseo.

“El sexo está más disponible para ellos y es más fácil. Por eso suelen tener más deseo”, concluyó la experta.