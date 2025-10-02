5 razones por las que el uso excesivo del celular puede causar problemas de conexión y desempeño sexual y cómo evitarlo

El teléfono móvil se ha convertido en un objeto indispensable en la vida diaria, utilizado tanto para el trabajo como para el ocio. Sin embargo, su uso excesivo puede tener repercusiones en la intimidad, afectando la conexión emocional y el rendimiento sexual en la pareja.

Diversos especialistas advierten que la exposición constante a pantallas genera consecuencias directas en la vida sexual. Se han identificado cinco factores principales que explican cómo el uso prolongado de dispositivos puede interferir en este aspecto:

Estímulos artificiales frecuentes: la exposición reiterada a contenidos digitales provoca dependencia, dificultando la excitación en encuentros reales.

Expectativas poco realistas: el consumo habitual de pornografía puede distorsionar la percepción de la sexualidad, reduciendo la satisfacción con la pareja.

Reducción del deseo hacia la pareja: la gratificación inmediata que proporcionan los dispositivos disminuye el interés en la intimidad compartida.

Erosión del vínculo emocional: el tiempo invertido frente a la pantalla puede debilitar la conexión afectiva, fundamental para una vida sexual equilibrada.

Vergüenza y aislamiento: evitar hablar de salud sexual genera inseguridad y retraimiento, lo que afecta el desempeño íntimo.

Un informe de Boston Medical en Colombia, retomado por Retail and Mall en 2025, evidenció una relación entre el uso del celular, el consumo de pornografía y problemas sexuales. El estudio reveló que:

El 18% de los casos de disfunción eréctil tienen origen psicológico y están vinculados al consumo problemático de pornografía.

La eyaculación precoz afecta al 38% de los hombres menores de 35 años, lo que demuestra un aumento de estos problemas en las generaciones jóvenes.

El 18% de disfunción eréctil y el 38% de eyaculación precoz se vinculan al uso del celular Shutterstock

Estos hallazgos contradicen la creencia de que las disfunciones sexuales son exclusivas de la edad avanzada. El doctor Sánchez Barbosa explicó: “el problema no está en la pornografía en sí, sino en las condiciones de consumo: la frecuencia, la búsqueda de gratificación inmediata y la dependencia emocional que puede generar”.

La amplia disponibilidad de dispositivos móviles, redes sociales y plataformas digitales facilita el acceso privado y constante a contenidos sexuales. Esta dinámica incrementa la exposición de los jóvenes, lo que impacta negativamente en su deseo y satisfacción en relaciones reales.

Estrategias para un uso saludable del celular

Especialistas recomiendan adoptar hábitos que permitan equilibrar la vida digital con la real. Algunas prácticas sugeridas son:

Establezca límites de tiempo: defina horarios para revisar el celular y evite su uso antes de dormir. Según Quirón Salud, las aplicaciones de control ayudan a mantener disciplina.

Priorice interacciones reales: dedique tiempo a la convivencia presencial con pareja, amigos y familia.

Haga pausas frecuentes: deje de lado el celular en intervalos de 30 a 60 minutos durante el trabajo o estudio.

Desactive notificaciones innecesarias: limite las alertas a lo esencial para reducir la ansiedad por estar "siempre conectado".

Evite el consumo problemático de contenido: regule el acceso a pornografía, videojuegos o redes sociales para proteger su salud sexual y mental.

Use el celular como herramienta, no como entretenimiento constante: privilegie funciones educativas o productivas para mantener un equilibrio sano.