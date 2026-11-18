Craig Hamilton-Parker, el vidente británico popularmente apodado como el Profeta de la Perdición, difundió una serie de proyecciones sobre la seguridad digital y la estabilidad geopolítica que captaron la atención de diversos sectores. Según el análisis compartido en su canal de YouTube, el mundo enfrenta un panorama complejo marcado por una ciberguerra persistente. El protagonista de estos anuncios, quien cobró notoriedad por anticipar interrupciones de servicios en Microsoft y el sector bancario estadounidense, sostiene que los apagones técnicos se vuelven frecuentes debido a ataques deliberados contra las redes de transporte, internet y las instituciones financieras.

La caída de los servicios de Microsoft puso en alerta al mundo IDREES MOHAMMED - AFP

En su declaración, Hamilton-Parker subraya la vulnerabilidad de las estructuras actuales. “Preveo que habrá más ataques a nuestra infraestructura y, en particular, sufriremos apagones”, afirmó el vidente en el video citado. De acuerdo con su visión, estas maniobras ocurren de modo simultáneo para generar un clima de pánico social generalizado. Ante este escenario, el autor de la predicción recomienda a sus seguidores realizar copias de seguridad de sus datos personales, una sugerencia que presenta como una medida de precaución sensata frente a la inestabilidad de los sistemas digitales. Aunque los gobiernos mantienen un silencio táctico respecto a la ciberguerra encubierta en la actualidad, el vidente asegura que las administraciones, con Estados Unidos a la cabeza, admiten pronto la existencia de este conflicto tecnológico.

Las elecciones presidenciales en Estados Unidos, analizadas por el vidente (Foto de ELOISA LOPEZ / POOL / AFP) ELOISA LOPEZ - POOL

La cronología del conflicto, según el relato de Hamilton-Parker, registra una escalada progresiva hacia 2027. Este proceso alcanza su punto máximo durante el transcurso de 2028, fecha que coincide con la contienda presidencial en los Estados Unidos. El vidente describe un panorama sombrío para ese año específico al mencionar que “en 2028 ocurre una enorme crisis bancaria, además de algún tipo de desastre ambiental”. Sobre este último punto, añade que ambos fenómenos guardan relación, puesto que el desastre natural parece, a su juicio, un evento desencadenado o intensificado mediante algún dispositivo técnico desconocido. En el plano político, el vidente vincula este escenario de crisis con una posible decisión de Donald Trump de extender su mandato a un tercer período presidencial.

El análisis también abarca riesgos de seguridad física. El vidente pronostica un incremento de los ataques terroristas para el próximo año y sugiere que los grupos delictivos digitales utilizan eventualmente dispositivos peligrosos, como las denominadas bombas sucias, para atacar suelo estadounidense. Pese a la visión pesimista que domina gran parte de su discurso, Hamilton-Parker cierra sus reflexiones con una nota sobre un potencial despertar espiritual.

Según su perspectiva, las dificultades promueven un renovado énfasis en los vínculos familiares, las relaciones interpersonales y un mayor sentido de compasión hacia toda la humanidad. Estas proyecciones, que mezclan riesgos tecnológicos, crisis bancarias y cambios políticos profundos, representan una visión que el propio vidente describe como parte de una transformación inminente para la sociedad occidental en los próximos años.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.