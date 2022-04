Crece la guerra entre Elon Musk y Bill Gates: mensajes filtrados y una acusación contra el fundador de Microsoft

Es de público conocimiento el enfrentamiento que tienen Elon Musk y Bill Gates. Los dos multimillonarios, dueños de Tesla y Microsoft, respectivamente, cruzaron una conversación por chat que se filtró y llegó a las redes sociales. Dentro de los contrapuntos que los alejan están sus miradas sobre temas de actualidad como las criptomonedas y el coronavirus, pero la gota que rebasó el vaso fue la apuesta “en contra” que realizó Gates sobre la compañía de automóviles eléctricos que preside Musk.

La primera de las capturas que vio la luz se difundió a través de la cuenta de Twitter @WholeMarsBlog y, según Musk, fue revelada por The New York Times a través de “amigos de amigos”. Allí aparece un texto de Gates que confirma una reunión entre ambos. Del otro lado, la respuesta fue “genial”.

Entonces, el empresario informático escribió la frase “Just landed” (en español, “acabo de aterrizar”) y el mensaje fue respondido de la misma manera.

Ante la consulta de la página @wholemarsblog, Musk reveló que la captura no se la filtró a New York Times

Hasta ahí parecía una simple charla. Sin embargo, el CEO de Tesla decidió ir al hueso y cuestionó al magnate por invertir “en contra” de su empresa: “¿Todavía tenés una posición corta de medio billón [o 500 millones] de dólares contra Tesla?”. Sin focalizarse en el punto central de la cuestión, Gates contestó: “Lamento decir que no lo he cerrado. Me gustaría discutir las posibilidades de filantropía”.

Ante esto, Musk cargó contra sus deseos de realizar acciones benéficas, lo que -para él- va en contramano de sus decisiones financieras: “Lo siento, no puedo tomar en serio tu filantropía sobre el cambio climático cuando tenés una posición corta masiva contra Tesla, la compañía que más está haciendo para resolver el cambio climático”.

Los chats que revelan el cruce entre Elon Musk y Bill Gates

La reacción de Musk tiene un sustento lógico. Al invertir “en corto” lo que se espera es que las acciones de esa empresa se desplomen o bajen, lo cual trae consigo un perjuicio. De hecho, antes de esta serie de mensajes entre ambos, el accionista de SpaceX ya sospechaba de esta estrategia: “Escuché de varias personas en TED que Gates todavía tenía medio billón de dólares en corto contra Tesla, por eso le pregunté, así que no es un secreto”.

A pesar de subrayar su compromiso con el cambio climático, en una entrevista con Sway, el podcast del New York Times, Gates evaluó el trabajo de Musk y dijo: “No estamos haciendo lo suficiente en las cosas complejas: acero, cemento y carne. Y, lamentablemente, las cosas en las que piensa la gente (la electricidad y los automóviles de pasajeros) son solo un tercio del problema, así que tenemos que trabajar en los otros dos tercios”.

A finales del año pasado, según Bloomberg, Elon Musk elevó su patrimonio a 230 millones de dólares, lo que lo ubicó primero en el ránking y postergó a la cuarta ubicación a Gates. El principal motivo que lo catapultó a la cima fue la venta de una de las acciones de SpaceX, una empresa en constante crecimiento en el mercado que está valorada en 100 millones de dólares.