SpaceX afirma que tiene los derechos para comprar una poderosa herramienta de IA por US$60.000 millones este año

SpaceX afirma que tiene los derechos para comprar Cursor, la herramienta de programación informática con inteligencia artificial, por US$60.000 millones a finales de este año. En ese sentido, la empresa de exploración espacial y de IA de Elon Musk busca maneras de competir con sus rivales Anthropic y OpenAI antes de su debut en Wall Street.

SpaceX, que nació como una compañía aeroespacial, es desde febrero de este año la dueña de xAI, la compañía que también era de Elon Musk, y que desarrolla la plataforma de inteligencia artificial Grok (y es a su vez la dueña de X desde marzo de 2025).

“SpaceX y Cursor ahora colaboramos estrechamente para crear la mejor IA del mundo para programación y gestión del conocimiento”, dice un posteo de la compañía en X.

Y continúa: “La combinación del producto líder de Cursor y su distribución entre ingenieros de software expertos, junto con la supercomputadora de entrenamiento Colossus de SpaceX, equivalente a un millón de H100, nos permitirá construir los modelos más útiles del mundo”.

SpaceXAI and @cursor_ai are now working closely together to create the world’s best coding and knowledge work AI.



The combination of Cursor’s leading product and distribution to expert software engineers with SpaceX’s million H100 equivalent Colossus training supercomputer will… — SpaceX (@SpaceX) April 21, 2026

Cursor, creada por la startup de San Francisco Anysphere, es un popular asistente de escritura de software que funciona con IA. Lo que SpaceX describe como la amplia “distribución entre ingenieros de software” de Cursor es, probablemente, lo que la hace atractiva para la empresa de Musk.

“Queríamos llevar nuestros esfuerzos de entrenamiento más allá, pero nos había limitado la capacidad de cómputo”, indicó Cursor en un comunicado en X. “Con esta alianza, nuestro equipo aprovechará la infraestructura Colossus de xAI para ampliar de forma drástica la inteligencia de nuestros modelos”.

Cursor, que inició en 2022, ayudó a impulsar una tendencia llamada “vibe coding”, a medida que los asistentes de programación con IA escalaron sus capacidades para realizar programación informática.

Además, Cursor compite con otras herramientas de programación, como Claude Code, de Anthropic, y Codex, de OpenAI. Sin embargo, depende en gran medida de alianzas con empresas de investigación para los cimientos de su tecnología.

Con información de Associated Press