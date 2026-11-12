Cruzó los Estados Unidos en bicicleta a los 85 años y rompió un récord mundial: “No lo volvería a hacer”

Robert “Bob” Sanders, un estadounidense de 85 años, inscribió su nombre en los libros de historia al completar una travesía en bicicleta de costa a costa. El deportista recorrió 4.839 kilómetros entre San Diego, California, y St. Augustine Beach, Florida, en un lapso de 44 días. Según la información difundida por Guinness World Records, el ciclista alcanzó la cifra oficial al finalizar su recorrido el 11 de mayo de 2025, momento en el cual contaba con 85 años y 49 días de edad. Con este resultado, Sanders superó ampliamente el récord previo que ostentaba Bruce Cossler, quien logró la hazaña a los 78 años.

El desafío comenzó el 27 de marzo de 2025 en Dog Beach, y durante el trayecto, Sanders mantuvo un promedio diario de 110 kilómetros. El ciclista atravesó diversos estados del sur, entre los que están incluidos Arizona y Texas, donde enfrentó condiciones geográficas complejas. Su progreso dependió en gran medida de un equipo de apoyo integrado por su esposa Kathryn y su amigo Jack Hoker, quienes escoltaron al deportista en un vehículo. “Jack y luego Kathryn, no fue posible sin ellos”, afirmó Sanders al medio Central Oregon Daily News.

El viaje comenzó el 27 de marzo de 2025 en San Diego, California Guinness World Records

La motivación detrás del proyecto posee un trasfondo personal ligado a la salud mental. En una entrevista con Therapeutic Associates, Sanders reveló que el ciclismo de larga distancia funciona como una herramienta terapéutica desde que recibió un diagnóstico de trastorno de estrés postraumático, derivado de su participación en la guerra de Vietnam entre 1966 y 1967.

La actividad física intensa le brindó una estructura mental necesaria para procesar sus experiencias. “La bicicleta fue medicina y misión a la vez”, sostuvo el ciclista al relatar cómo planificó este quinto viaje a través del país tras su jubilación. Incluso, Bob se animó a enviar un mensaje a sus compatriotas tras conseguir el récord: “Lo mejor de todo es darnos cuenta de que los estadounidenses y Estados Unidos siguen siendo un solo país”.

Al completar los 4839 kilómetros, Robert Sanders posó con su esposa, su amigo y otros allegados Guinness World Records

El terreno impuso dificultades técnicas y climáticas severas, donde enfrentó vientos cruzados en Texas y elevaciones pronunciadas en Nuevo México, además de la fatiga física inherente a su edad. A pesar de los incidentes en el camino, atribuyó su éxito a décadas de constancia en el entrenamiento. El deportista realizó ejercicios de fisioterapia durante 30 años en la clínica Therapeutic Associates de Bend, Oregón, bajo la supervisión de especialistas como Bren Schmidt. Esta base de movilidad y fuerza resultó determinante para soportar el desgaste de seis semanas de pedaleo constante.

Durante el viaje, Sanders vivió momentos de conexión histórica y humana: en el Campo de Pruebas de Yuma, Arizona, recordó su entrenamiento militar en paracaidismo, mientras que en Mobile, Alabama, conoció el cementerio de Africatown gracias a la ayuda de un residente local llamado Ricardo. Tales encuentros otorgaron un sentido especial a la travesía. “La gente fue muy amable, servicial y simpática”, comentó sobre el recibimiento en diversas comunidades. Pese a la satisfacción por el récord obtenido, el protagonista descartó repetir una experiencia de tal magnitud. “Estoy contento de haberlo hecho, pero no lo volvería a hacer”, sentenció al llegar a Florida.