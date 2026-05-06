Tiene 26 años y creó la app argentina furor que da premios por caminar: “En tres días se sumaron 50 mil personas”

En un mundo donde muchos afirman que ya no queda nada por inventar, apareció Santiago Schamberger, un joven argentino de 26 años que tuvo la idea de desarrollar una aplicación donde una simple caminata puede convertirse en un premio. Tras seis meses de trabajo y la conformación de un equipo de apenas tres personas, el oriundo de Olavarría lanzó la app Pasito y el furor fue tal que, apenas tres días después, superaron los 50 mil usuarios.

En diálogo con LA NACION, no pudo ocultar su sorpresa por la rápida respuesta del público y remarcó: “Nosotros no realizamos ninguna publicidad, fue todo orgánico y eso fue lo más loco”. Pero, ¿cómo surgió el proyecto que ya cambió su vida? Luego de una idea inicial, Santiago decidió conformar un equipo con su círculo más cercano y convocó a su hermano Lisandro “Comentino”, de 29 años, y a su novia Renata Poletti, de 25 años, para que lo acompañen en este desafío.

Pasito, la app furor de Argentina, está conformada por un equipo de apenas tres personas Gentileza Santiago Schamberger

A la hora de describir el objetivo de Pasito, detalló: “El fin último de la aplicación es que seas más saludable, dejar un poco la tecnología, salir del encierro de tu casa y que conozcas lugares nuevos”. Vinculado a esto último, explicó que su idea surgió a partir de un análisis de las redes sociales, las cuales permiten una “ultraconexión” que hace que la gente se encierre cada vez más en su hogar, al tener la posibilidad de ver contenidos ilimitados por streaming y varias aplicaciones para pedir comida. “Mi idea con la app es romper con eso, hacer que la gente se mueva, que tenga que salir”, continuó.

Si bien hay muchos estudios que demuestran que es importante realizar al menos una hora de ejercicio a diario, muchas personas no cumplen con esa meta al no tener una recompensa inmediata. Ahí entra la aplicación, ya que con solo 20 “pasitos”, que se consiguen con 20 mil pasos reales, ya podés conseguir una recompensa, por ejemplo, una medialuna en un bar.

De la idea a la realidad

Desde el lado del usuario, todo parece una situación de ganancia, ya que no se debe pagar nada para descargar la aplicación ni para canjear un premio, por lo que las preguntas alrededor de su funcionalidad aparecen en el beneficio que obtienen las empresas. Al momento de plantear la propuesta a los comercios, Schamberger no ocultó su asombro por la positiva recepción. “Cuando salimos a ofrecer la idea, nos decían ‘mirá, me viene muy bien, porque el costo que yo tengo es bajo’. Con ese producto, vos lográs que una persona entre al local, porque es solo para consumo en el lugar, no takeaway ni delivery”, comenzó por señalar.

El logo oficial de Pasito, disponible en Android e iOS Instagram (@pasito.app)

Esto fue algo fundamental para atraer la atención de los pequeños comercios, quienes deben encontrar la forma de atraer nuevos clientes y el ingreso de usuarios de Pasito consiguió que muchos consuman otros productos extras. Al respecto, Santiago remarcó: “No forzamos a nadie a que realice una compra. Probamos la app durante dos semanas con 350 personas y el 87% de los canjes que se realizaron fueron con una compra adicional”. Por eso, aseguró que se trata de una situación “win-win”, ya que los usuarios caminan más y los negocios consiguen clientes presenciales.

Como forma de agradecimiento a los 60 comercios que se sumaron hasta el momento, decidieron que no van a cobrarle nunca nada por estar en la aplicación. Incluso, ya se abrió la convocatoria para todos los interesados que quieran ser parte de Pasito, aunque advirtieron que a partir de junio sí van a comenzar a facturarle a las empresas o locales que quieran ingresar a la app debido al crecimiento que tuvo en pocos días. Con respecto a la confianza ciega de los gastronómicos, quienes aceptaron participar sin ver un adelanto del sistema, el creador reveló: “Ahí fue cuando entendimos que la gastronomía está un poco golpeada y que la idea iba a funcionar”.

La sorpresa por el furor repentino

La aplicación Pasito se lanzó de forma oficial en App Store y Play Store el pasado 3 de mayo, por lo que está disponible para usuarios de Apple y Android. “Decidimos lanzar el domingo y por eso estamos tan hasta las manos, porque somos tres personas. Ahora nos tenemos que reorganizar porque explotó totalmente. Desde el domingo hasta hoy tenemos 45 mil usuarios nuevos, que es una locura, no lo podemos creer”, resaltó el creador.

Así celebraron el furor de Pasito en las tiendas móviles

Ante este escenario inesperado, Santiago Schamberger aseguró que, de momento, no tendrá publicidad, aunque todavía no definieron su intención con la app al no haber considerado esta posibilidad de furor. “No pensábamos en tres días tener 50 mil usuarios. Nuestro objetivo es que siempre sea gratis para el usuario”, agregó. Y junto a esto, planteó la posibilidad de incorporar una suscripción “pro” que sea “muy barata” y desbloquee ciertos beneficios, pero no quieren prometer algo sin saber si van a poder costearlo.

Por el lado del soporte, confirmó que están preparados para recibir a esta cantidad masiva, ya que preparó el software con la expectativa de que sea un éxito. “Lo comenté con mi familia y amigos, y les dije que mi sueño era hacer la app más descargada de App Store para la categoría Fitness. Lo logramos el primer día y se me caían las lágrimas”, confió. Y eso no fue lo único, sino que al día siguiente llegaron al quinto lugar general y 24 horas después llegaron a la cima absoluta en Argentina.

Pasito se consolidó como la aplicación más descargada, incluso por encima de una vinculada al tema del momento: las figuritas del Mundial Captura App Store

El futuro de Pasito

Al ingresar a Pasito, es probable que lo más destacado para muchos sea la posibilidad de canjear los pasos por una entrada para ir al cine, algo que incluso Schamberger reconoció que fue lo que más le gustó a los usuarios. Por esa razón, comenzaron negociaciones para “armar un paquete y algo mejorado” en el futuro. Además, anticipó que ya se acercaron muchas marcas importantes del rubro gastronómico y textil para abrir conversaciones, aunque todavía no tienen nada cerrado.

La entrada para ir al cine aparece como el premio más llamativo de Pasito Magnific

Con respecto a un futuro más lejano, Santiago se animó a imaginar un escenario ideal: “Mi sueño con Pasito es que venga Havanna, que venga YPF, que vengan esas marcas argentinas que están en todo el país, donde el beneficio ya deje de ser en Palermo y sea a nivel nacional”. Para poder cumplir con esto, admitió que el mejor plan es el actual: comenzar con Buenos Aires.

“Recibimos propuestas de comercios de toda la provincia de Buenos Aires y de varias provincias más. Nosotros estamos abiertos. Ahora, el enfoque de nuestra comunicación es en CABA y el segundo paso va a ser todo el cordón de Gran Buenos Aires. Tenemos un 35% de los usuarios que no son de CABA”, agregó.

1000 pasos = 1 pasito, ¿para siempre?

En último lugar, Schamberger hizo referencia a la conversión de 1000 pasos reales a 1 pasito, la cual es fundamental para una fácil cuenta matemática. “A nosotros nos gustaría que esto se mantenga tal cual está, no queremos modificar las reglas. Tenemos que lograr un cierto equilibrio que le sirva bien a los comercios y a la gente, que no tengan que caminar 10 mil horas para canjear un café“, aseguró.

La propuesta de Pasito es simple y su interfaz es cómoda para navegar Instagram (@pasito.app)

Luego, agregó que muchos usuarios no están al tanto de las bases y condiciones de la app, es decir que se puede canjear en el mismo local una vez cada 15 días. Esto es fundamental para fomentar que todos los locales tengan la misma cantidad de clientes posibles, ya que el “bloqueo” hace que los pasitos se tengan que utilizar en distintos negocios.

Para finalizar, insistió con la viralización y agradeció a todos los que difundieron la aplicación en redes sociales: “No tenemos para bancar una campaña publicitaria, fue todo 100% orgánico, y lo que más nos sorprendió es la gente dispuesta a compartirlo”.