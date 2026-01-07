Cuál es la diferencia entre el próximo anillo de fuego y otro eclipse
El fenómeno astronómico de febrero presentará características singulares frente a los eventos lunares o solares plenos; la alineación de los astros determina la apariencia visual desde la superficie terrestre
- 4 minutos de lectura'
El Servicio de Hidrografía Naval nacional difundió el cronograma de eventos astronómicos para el periodo actual. La entidad identificó cuatro sucesos espaciales que captarán la atención de los especialistas y aficionados. El primer eclipse solar del calendario sucederá este martes 17 de febrero. Esta manifestación natural permite la visión de un "anillo de fuego" desde sectores específicos del hemisferio sur.
Distinciones técnicas entre el fenómeno de anillo de fuego y los restantes eclipses
La diferencia principal entre un anillo de fuego y otros fenómenos reside en la distancia entre los cuerpos celestes durante la alineación. El suceso anular ocurre cuando la Luna se ubica entre el Sol y la Tierra en un punto alejado de su órbita. Esta posición, cercana al apogeo, impide que el satélite cubra el disco solar de forma íntegra.
El resultado visual muestra un círculo luminoso alrededor del borde oscuro lunar. Los eventos totales, en cambio, presentan una cobertura completa del astro. La Luna bloquea la luz directa de manera absoluta y el cielo adquiere una oscuridad similar al anochecer.
El Servicio de Hidrografía Naval establece una separación clara entre los eventos solares y los lunares: en los solares, el satélite se interpone ante la estrella. En los lunares, la Tierra se posiciona entre el Sol y la Luna. Esta configuración proyecta la sombra terrestre sobre la superficie del satélite natural.
Los fenómenos lunares totales transforman la apariencia del satélite hacia tonos rojizos. Este efecto sucede por la refracción de la luz en la atmósfera de nuestro planeta. El proceso filtra los colores azules y permite el paso de las frecuencias rojas. Un evento parcial de Luna solo oscurece una fracción del disco. La alineación imperfecta deja una parte del satélite bajo la luz solar directa y otra bajo la umbra o sombra más densa.
Cómo es el cronograma completo de los eventos astronómicos para este año
El calendario de este ciclo integra cuatro citas clave para la observación del firmamento. El primer registro oficial corresponde al eclipse solar anular del martes 17 de febrero. El proceso iniciará a las 9.56 UT y llegará a su conclusión a las 14.27 UT.
Los observadores en la Antártida verán la fase anular completa. En el sur de la Argentina, Chile y el sur de África, el público accederá a una visión parcial del fenómeno. La fase de máxima ocultación durará apenas dos minutos entre las 11.42 UT y las 12.41 UT.
El segundo evento del listado ocurrirá el martes tres de marzo. Se trata de un eclipse total de Luna con visibilidad en todo el Océano Pacífico y el continente americano. El horario de inicio quedó fijado a las 9.49 UT con un cierre a las 13.17 UT. Esta instancia permitirá la observación del satélite con su característica tonalidad cobriza desde todo el territorio nacional.
La tercera fecha relevante del esquema anual será el miércoles 12 de agosto. La jornada presentará un eclipse total de Sol. Este suceso comenzará a las 15.34 UT y finalizará a las 19.58 UT. La franja de totalidad atravesará el Ártico, Groenlandia, Islandia y España. Los habitantes del norte de Estados Unidos de América y Europa occidental percibirán el fenómeno como parcial.
El ciclo cerrará con un eclipse parcial de Luna el viernes 28 de agosto. El evento iniciará a las 2.33UTy terminará a las 5.51UT. Solo una sección de la Luna entrará en la parte más oscura de la sombra terrestre. Los espectadores notarán una mancha oscura en un lateral del satélite mientras el resto conserva su luminosidad. Europa, África y toda América tendrán acceso a esta última cita astronómica del periodo.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
